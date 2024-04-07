"Средств ПВО не хватает": Зеленский рассказал о ситуации в Харькове (видео)

Украина ищет возможности больше защитить небо Харькова — и это задача как для военных, так и для всех дипломатов Украины. Очевидно, что имеющихся у Сил обороны средств ПВО не хватает, сказал президент.

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Украине не хватает средств ПВО, а больше всего сейчас от вражеских обстрелов страдает Харьков, Запорожье и Сумщина. Об этом во время вечернего обращения к украинскому народу 7 апреля сказал президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, в течение дня он был на связи с военными — с Главкомом, также с руководителем СБУ и министром внутренних дел относительно ситуации на передовой, и относительно российских ударов по территории Украины.

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"Отдельное внимание, конечно, Харькову. Ситуация в городе — очень жесткая, постоянный российский террор, теперь еще и фактически ежедневно — авиабомбами. Мы ищем возможности дать Харькову больше защиты неба — и это задача как для военных, так и для всех дипломатов Украины. Совершенно очевидно, что имеющихся у нас, в Украине, средств ПВО не хватает — и это очевидно для всех наших партнеров", — сказал президент.

Он добавил, что мир наконец должен почувствовать боль, которую ВС РФ наносят Харькову, Купянску, городам Донецкой области, Запорожью, Сумщине и другим общинам.

"Есть системы ПВО в мире, которые могут помочь. Нужна только политическая воля, чтобы эти системы были переданы Украине. Сейчас "петриотам" место именно в Украине, чтобы впоследствии не пришлось их применять как минимум по всему восточному флангу НАТО", — сказал Владимир Зеленский.

Президент поблагодарил всех партнеров за помощь и украинских защитников, которые противостоят российскому агрессору.

Напомним, что в ночь на 7 апреля РФ атаковала Украину управляемой авиационной ракетой Х-31 из оккупированной Луганской области, баллистической ракетой "Искандер-М" из Крыма и запустила 17 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" с мыса Чауда, что в Крыму.

Ранее сообщалось, что 6 апреля ВС РФ обстреляли Покровский район в Донецкой области. Пять человек погибли, среди которых 16-летняя девушка.