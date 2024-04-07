РФ атаковала Украину "шахедами" и баллистикой, есть раненые в Одессе и Харькове (фото)
Силы ПВО сбили все 17 вражеских дронов, которые атаковали три области — Харьковскую, Днепропетровскую и Полтавскую область. Впрочем в результате падения обломков три человека получили ранения в Харькове. Еще одна женщина ранена из-за удара баллистической ракетой по Одессе.
В ночь на 7 апреля Россия атаковала Украину управляемой авиационной ракетой Х-31 из оккупированной Луганской области, баллистической ракетой "Искандер-М" из Крыма и запустила 17 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" с мыса Чауда, что в Крыму. Силам противовоздушной обороны удалось сбить все вражеские дроны. Об этом сообщил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук в Telegram.
Воздушное нападение врага отражала авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы. ПВО работала в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях.
Обстрел 7 апреля — Харьковская область
В результате атаки беспилотниками на Харьков ранения получили три человека. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в своем Telegram. По его словам, повреждены 10 частных домов, детский сад, три пятиэтажки, три автомобиля.
"Пострадал 62-летний мужчина, который получил осколочные ранения. 64-летней женщине и 87-летнему мужчине оказали медицинскую помощь на месте", — написал Синегубов.
В свою очередь городской голова Харькова Игорь Терехов в 01:17 в Telegram писал, что Харьков отбивается от нашествия вражеских дронов.
"Один из беспилотников попал в частный дом. Пожар. Информация о пострадавших сейчас уточняется", — заявил он.
Кроме того, в 01:40 российские оккупанты ударили "шахедами" по Лозовскому и Харьковскому районам. Там обошлось без пострадавших.
Обстрел 7 апреля — Днепропетровская область
На Днепропетровщине председатель ОВА Сергей Лысак проинформировал об уничтожении "стаи" из 11 дронов-камикадзе. По два "шахеда" силы ПВО сбили в Криворожском и Днепровском районах. Еще семь — защитники неба ликвидировали в Каменском. Там из-за падения обломков повреждены несколько зданий и автомобили.
Лысак добавил, что в полночь российские оккупанты ударили из артиллерии по Марганецкой громаде на Никопольщине. Последствия обстрела пока выясняют.
Кроме того, вечером 6 апреля громко было в одном из населенных пунктов Петриковской громады. Обломки российской ракеты изуродовали два садовых дома, автомобили и линию электропередач.
Обстрел 6 апреля — Одесская область
Вечером 6 апреля Россия ударила баллистической ракетой по припортовой инфраструктуре Одессы. Об этом говорится в сообщении Сил обороны Юга. На месте попадания возник пожар, который оперативно ликвидировали защитники.
"Подверглись разрушениям административное и техническое здания. Пострадала сотрудница одного из окрестных предприятий — у нее акубаротравма", — заявили в Силах обороны Юга.
Напомним, в ночь на 5 апреля силы ПВО сбили все 13 "шахедов", которые атаковали Запорожскую, Одесскую и Днепропетровскую области.
6 апреля ВС РФ обстреляли Покровский район в Донецкой области. Пять человек погибли, среди которых 16-летняя девушка.