ВС РФ нанесли удары по Покровскому району: убиты пятеро мирных жителей, есть раненые (фото)
По данным областной прокуратуры, населенные пункты Донецкой области противник атаковал из артиллерии. Поселок Кураховка дважды за сутки попал под обстрел.
Российские войска обстреляли Покровский район 6 апреля, в результате чего пять человек погибли, среди которых несовершеннолетняя. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры в Telegram.
Под артиллерийский обстрел дважды за сутки попал поселок Кураховка Покровского района. Из-за попадания российских снарядов по территории частного сектора погибли четыре человека. В частности, 38-летняя мать и ее 16-летняя дочь. 52-летний мужчина получил ранения.Важно
Также войска РФ нанесли удар по городу Красногоровка, в результате чего погиб 25-летний мужчина. 29-летний горожанин получил телесные повреждения.
Как сообщает Донецкая областная прокуратура, начато досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Специалисты принимают все надлежащие меры для документирования военных преступлений россиян.
Отметим, что 5 апреля ВС РФ атаковали Покровск Донецкой области. Они обстреляли город примерно в 3:00, в частности, попали по жилым домам. Телесные повреждения получили четверо членов семьи: 70-летний дедушка, 65-летняя бабушка, их 46-летняя дочь с 14-летним сыном, также пострадал 65-летний местный житель.
Напомним, российские военные атаковали Украину "Искандерами", "Шахедами" и С-300 в ночь на 5 апреля.
Ранее Фокус писал о массированном обстреле Покровского района в начале марта 2024 года.