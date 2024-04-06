ВС РФ нанесли удары по Покровскому району: убиты пятеро мирных жителей, есть раненые (фото)

По данным областной прокуратуры, населенные пункты Донецкой области противник атаковал из артиллерии. Поселок Кураховка дважды за сутки попал под обстрел.

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Российские войска обстреляли Покровский район 6 апреля, в результате чего пять человек погибли, среди которых несовершеннолетняя. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры в Telegram.

Под артиллерийский обстрел дважды за сутки попал поселок Кураховка Покровского района. Из-за попадания российских снарядов по территории частного сектора погибли четыре человека. В частности, 38-летняя мать и ее 16-летняя дочь. 52-летний мужчина получил ранения.

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Также войска РФ нанесли удар по городу Красногоровка, в результате чего погиб 25-летний мужчина. 29-летний горожанин получил телесные повреждения.

Как сообщает Донецкая областная прокуратура, начато досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Специалисты принимают все надлежащие меры для документирования военных преступлений россиян.

Отметим, что 5 апреля ВС РФ атаковали Покровск Донецкой области. Они обстреляли город примерно в 3:00, в частности, попали по жилым домам. Телесные повреждения получили четверо членов семьи: 70-летний дедушка, 65-летняя бабушка, их 46-летняя дочь с 14-летним сыном, также пострадал 65-летний местный житель.

Напомним, российские военные атаковали Украину "Искандерами", "Шахедами" и С-300 в ночь на 5 апреля.

Ранее Фокус писал о массированном обстреле Покровского района в начале марта 2024 года.