Невозможно спастись от ударов: ВС РФ убили в Украине более 90 спасателей

Сотрудники ГСЧС страдают от ракетных и дроновых ударов, а также от артиллерийских обстрелов. Отдельную категорию убитых и пострадавших составляют пиротехники, которые помогают очищать от мин территории.

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С начала полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину оккупанты убили 91 сотрудника ГСЧС. Об этом сообщил пресс-офицер ведомства Александр Хорунжий в комментарии "Украинскому радио".

По его словам, с начала широкомасштабного вторжения России ГСЧС потеряла 91 работника и 348 работников получили ранения. Это с учетом последних данных по Харькову. В частности погибли пожарные, спасатели, которые разбирают завалы, пиротехники и другие категории работников ГСЧС, выполняющие работу с целью спасать людей и оказывать им первую помощь.

Кроме того потери есть и среди пиротехников ведомства, которые очищают от мин территории.

"К сожалению, пиротехники также погибают, потому что враг применяет все новые и новые типы мин — современные, умные, мины-ловушки и т.д. Конечно, мы учимся, улучшаем свою техническую составляющую", — сказал Хорунжий.

Он добавил, что спасатели стараются улучшить алгоритмы и не попадать под прямые поражения, но это не всегда может получаться, потому что все равно нужно выезжать и спасать. Так, в Харькове, где несколькими днями ранее погибли спасатели, одновременно с этим обстрелом сотрудники ГСЧС спасли мужчину из-под завалов.

"Десять чрезвычайников участвовали в этом спасении. Мы не можем не оказывать помощь людям, поэтому спастись полностью от риска ракетных ударов, дроновых или артиллерийских обстрелов невозможно", — резюмировал пресс-офицер ведомства.

Напомним, в ночь на четверг, 4 апреля, во время последующего налета "Шахедов" на Харьков, три члена Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям погибли. Двое из них скончались непосредственно на месте происшествия, а третий — в автомобиле скорой помощи.

А 16 марта мы писали о том, что в больнице после удара по Одессе скончался сотрудник ГСЧС. По словам начальника ОВА Олега Кипера, врачи не смогли спасти 39-летнего Виталия Алимова, который работал на месте "прилета". Количество погибших увеличилось до 21 человека.