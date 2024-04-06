Неможливо врятуватися від ударів: ЗС РФ убили в Україні понад 90 рятувальників

Співробітники ДСНС страждають від ракетних і дронових ударів, а також від артилерійських обстрілів. Окрему категорію вбитих і постраждалих становлять піротехніки, які допомагають очищати від мін території.

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Від початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну окупанти вбили 91 співробітника ДСНС. Про це повідомив пресофіцер відомства Олександр Хорунжий у коментарі "Українському радіо".

За його словами, від початку широкомасштабного вторгнення Росії ДСНС втратила 91 працівника і 348 працівників отримали поранення. Це з урахуванням останніх даних по Харкову. Зокрема загинули пожежники, рятувальники, які розбирають завали, піротехніки та інші категорії працівників ДСНС, які виконують роботу з метою рятувати людей і надавати їм першу допомогу.

Крім того, втрати є і серед піротехніків відомства, які очищають від мін території.

"На жаль, піротехніки також гинуть, бо ворог застосовує все нові й нові типи мін — сучасні, розумні, міни-пастки тощо. Звичайно, ми вчимося, покращуємо свою технічну складову", — сказав Хорунжий.

Він додав, що рятувальники намагаються поліпшити алгоритми та не потрапляти під прямі ураження, але це не завжди може виходити, тому що все одно потрібно виїжджати та рятувати. Так, у Харкові, де кількома днями раніше загинули рятувальники, одночасно з цим обстрілом співробітники ДСНС врятували чоловіка з-під завалів.

"Десять надзвичайників брали участь у цьому порятунку. Ми не можемо не надавати допомогу людям, тому врятуватися повністю від ризику ракетних ударів, дронових або артилерійських обстрілів неможливо", — резюмував пресофіцер відомства.

Нагадаємо, у ніч проти четверга, 4 квітня, під час подальшого нальоту "Шахедів" на Харків, три члени Державної служби України з надзвичайних ситуацій загинули. Двоє з них померли безпосередньо на місці події, а третій — в автомобілі швидкої допомоги.

А 16 березня ми писали про те, що в лікарні після удару по Одесі помер співробітник ДСНС. За словами начальника ОВА Олега Кіпера, лікарі не змогли врятувати 39-річного Віталія Алімова, який працював на місці "прильоту". Кількість загиблих збільшилася до 21 людини.