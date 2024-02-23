"Хух, наче пронесло": на напад ЗС РФ очікували 17 лютого, — Сухопутні війська (відео)

Речник командування Володимир Фітьо розповів, що вранці 17 лютого 2022 року військових зібрали на нараду. Того дня нічого не відбулося, тож захисники вирішили, що можна "видихнути".

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Українські військові очікували, що повномасштабна війна з Росією почнеться дещо раніше. Про це в інтерв’ю НСЖУ розповів 23 лютого начальник служби зв’язків з громадськістю Командування Сухопутних військ Збройних сил України Володимир Фітьо.

Речник розповів, що вночі на 24 лютого 2022 року йому не спалося. Однак насправді військові вважали, що повномасштабне вторгнення ЗС РФ станеться раніше — 17 лютого. Бійці навіть встигли зрадіти, що підозри не справдились.

"Я пам’ятаю слова командувача Сухопутних військ на ранковій нараді: "Фух, наче пронесло!" Наче нічого не відбулося, і ми дещо аж з полегшенням видихнули", — згадав Фітьо.

Проте відчуття полегшення виявилось передчасним, і вже 24 лютого розпочалася повномасштабна війна.

"Я подзвонив (підлеглим, — ред.), кажу: "Хлопці, підйом! Нам не проспати війну". Вони якраз тоді добиралися хто чим міг до нас в командування", — розповів речник.

Він зазначив, що той час "ніколи не забудеться", адже змушував швидко ухвалювати рішення та брати на себе відповідальність. Військові розуміли, що проти України воює "дуже великий ворог", і важливо забезпечувати людей правдивою інформацією.

"Ми ухвалили рішення і переїхали з Командування в Інститут журналістики. Нам був потрібен в першу чергу стабільний інтернет для того, щоб комунікувати з суспільством", — пояснив Фітьо.

З його слів, робота тоді йшла "нонстоп". В Інституті журналістики виділили для Сухопутних військ аудиторію з інтернетом. Працівники пресслужби там жили, харчувались і працювали.

"У цій аудиторії якраз було придумано Привид Києва. Нам нема що, як то кажуть, приховувати, тому трошки навіть похвастаюся. Так, це витвір нашої уяви", — додав Фітьо.

Коментар Володимира Фітьо (про початок повномасштабної війни — з 0:56)

Нагадаємо, журналіст Рікард Йозвяк повідомив, що Угорщина планує блокувати спільну заяву ЄС до другої річниці повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну.

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