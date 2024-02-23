Угорщина блокує заяву ЄС щодо річниці війни в Україні: що відомо

За словами журналіста Рікарда Йозвяка, якщо проблема не вирішиться, то в результаті буде лише спільна заява трьох голів інститутів Євросоюзу. У Будапешті ніяк не коментували свою позицію.

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Угорщина збирається заблокувати спільну заяву Європейського Союзу, яка пов'язана з другою річницею повномасштабної війни в Україні. Про це написав журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк на своїй сторінці в соціальній мережі Х (колиш. Twitter) 23 лютого.

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За його словами, наразі Будапешт блокує спільну заяву ЄС з приводу другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. З чим це пов'язано — невідомо.

"Швидше за все, це буде просто спільна заява трьох голів інститутів ЄС (рада, комісія, парламент)", — написав Рікард Йозвяк.

Представники Угорщини ніяк не прокоментували таку свою позицію на момент публікації матеріалу. У ЄС також офіційно нічого не говорили з цього приводу.

Угорщина вирішила заблокувати заяву ЄС щодо вторгнення РФ в Україну Фото: Скриншот

До слова, 19 лютого прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав закрити ринок ЄС для агропродукції з України. За його словами, до думки європейських фермерів ніхто не дослухається, вони відчувають, що "відстань між ними і тими, хто ухвалює рішення в Брюсселі, як небо і земля".

"Українська сільгосппродукція не повинна бути допущена на європейський ринок", — говорив прем'єр Угорщини.

Також 15 лютого повідомлялося, що Угорщина блокувала 13-й пакет санкцій ЄС проти Росії і пов'язано це з Китаєм. За словами одного з чиновників, знайомих із переговорами, посол Будапешта просить "трохи більше часу", щоб проаналізувати "зміст пропозицій".

Нагадаємо, 11 лютого Віктор Орбан запропонував свій варіант закінчити війну в Україні. За словами прем'єр-міністра Угорщини, Київ може втратити свою державність, а РФ ніколи не дасть їй змоги стати членом НАТО і Євросоюзу.