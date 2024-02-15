Угорщина заблокувала 13-й пакет санкцій ЄС проти Росії: причина в Китаї, — FT

За словами одного з чиновників, знайомих із переговорами, посол Будапешта просить "трохи більше часу", щоб проаналізувати "зміст пропозицій".

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Угорщина стала єдиною країною, яка заблокувала 13-й пакет санкцій Європейського союзу проти Російської Федерації. Про це пише Financial Times 15 лютого.

Як зазначають журналісти, європейські країни прагнуть запровадити нові антиросійські санкції до річниці повномасштабної війни. Цей крок міг би стати доповненням до фінансової допомоги, виділеної Києву раніше.

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Повідомляється, що Будапешт не підтримав пакет санкцій, який спрямований проти майже двохсот осіб і організацій з РФ, Китаю та інших країн, які, як вважається, сприяють військовим зусиллям Кремля.

"Угорці не погодилися через китайські компанії", — пояснив один із чиновників.

Ще один чиновник, обізнаний про дискусії з цього питання, описав їх як "дуже плідний обмін думками". За його словами, посол Будапешта "просить трохи більше часу для аналізу змісту пропозицій".

Автори статті також вказали на те, що якщо згадані обмеження набудуть чинності, то це буде перший випадок, коли підприємства в Китаї та Індії постраждають від санкцій Євросоюзу.

Нагадаємо, 2 лютого Віктор Орбан заявив, що підтримав рішення про виділення 50 мільярдів євро від ЄС для України з певної причини. За його словами, Будапешт отримав гарантії, що "гроші Угорщини не підуть в Україну".

Пізніше, 11 лютого, Віктор Орбан сказав, що Україна має стати буферною зоною між Росією і країнами Західної Європи. На його думку, це було б для Києва "найкращою перспективою".