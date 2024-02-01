Два компроміси: у ЄС розповіли, як вдалося уникнути вето Орбана на допомогу Україні

За словами європейських делегатів, які беруть участь у переговорах, угорський прем'єр "нічого не отримав", погодившись на угоду про допомогу Україні.

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Лідери Європейського союзу ухвалили рішення про надання Україні пакета допомоги на 50 мільярдів євро, погодившись на два компроміси. Про це сказав представник голови Європейської ради Шарля Мішеля в коментарі The Guardian.

За даними видання, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який раніше блокував допомогу Києву, піддався тиску після зустрічей із прем'єр-міністрами Італії, Франції та Німеччини напередодні саміту ЄС.

За підсумком у ЄС ухвалили два компромісних рішення. Перший компроміс передбачає, що Європейська комісія проведе огляд витрат через два роки.

"На основі річного звіту Комісії про реалізацію Фонду для України Європейська Рада буде щорічно проводити дебати щодо реалізації Фонду з метою надання рекомендацій. За необхідності через два роки Європейська рада запропонує Комісії внести пропозицію для розгляду в контексті нового MFF", — йдеться в документі, з яким ознайомилися журналісти.

Друге рішення, за словами представника Мішеля, включає додатковий захід щодо механізму висунення умов верховенства права.

Делегати деяких держав-членів ЄС, які беруть участь у переговорах, зазначили в коментарі виданню, що Орбан "нічого не отримав", погодившись на запропоновану угоду. За їхніми словами, угорський прем'єр "просто не бачив більше варіантів".

Нагадаємо, 31 січня ЗМІ повідомляли, що лідери ЄС збираються запропонувати на саміті 1 лютого щорічні дебати про те, як гроші ЄС витрачаються Україною, ґрунтуючись на звітах Єврокомісії. За даними журналістів, ця ініціатива спрямована на те, щоб подолати вето з боку Угорщини.

Раніше, 29 січня, пресслужба представництва Бельгії повідомила, що посли країн Євросоюзу підтримали пропозицію почати використовувати доходи від заморожених російських активів для допомоги Україні.