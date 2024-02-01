Два компромисса: в ЕС рассказали, как удалось избежать вето Орбана на помощь Украине

По словам европейских делегатов, участвующих в переговорах, венгерский премьер "ничего не получил", согласившись на сделку о помощи Украине.

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Лидеры Европейского союза приняли решение о предоставлении Украине пакета помощи на 50 миллиардов евро, согласившись на два компромисса. Об этом сказал представитель председателя Европейского совета Шарля Мишеля в комментарии The Guardian.

По данным издания, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который ранее блокировал помощь Киеву, поддался давлению после встреч с премьер-министрами Италии, Франции и Германии накануне саммита ЕС.

По итогу в ЕС приняли два компромиссных решения. Первый компромисс предусматривает, что Европейская комиссия проведет обзор расходов через два года.

"На основе годового отчета Комиссии о реализации Фонда для Украины Европейский Совет будет ежегодно проводить дебаты по реализации Фонда с целью предоставления рекомендаций. При необходимости через два года Европейский совет предложит Комиссии внести предложение для рассмотрения в контексте нового MFF", — говорится в документе, с которым ознакомились журналисты.

Второе решение, по словам представителя Мишеля, включает дополнительную меру по механизму выдвижения условий верховенства права.

Делегаты некоторых государств-членов ЕС, участвующих в переговорах, отметили в комментарии изданию, что Орбан "ничего не получил", согласившись на предложенную сделку. По их словам, венгерский премьер "просто не видел больше вариантов".

Напомним, 31 января СМИ сообщали, что лидеры ЕС собираются предложить на саммите 1 февраля ежегодные дебаты о том, как деньги ЕС тратятся Украиной, основываясь на отчетах Еврокомиссии. По данным журналистов, эта инициатива направлена на то, чтобы преодолеть вето со стороны Венгрии.

Ранее, 29 января, пресс-служба представительства Бельгии сообщила, что послы стран Евросоюза поддержали предложение начать использовать доходы от замороженных российских активов для помощи Украине.