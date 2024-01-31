В Евросовете предлагают проводить дебаты о том, как Украина тратит деньги ЕС, — СМИ

По данным журналистов, на грядущем саммите ЕС европейские лидеры предложат способ избежать вето Венгрии на помощь Киеву, однако неизвестно, согласиться ли на эти условия Будапешт.

Related video

Лидеры Европейского союза намерены предложить ежегодные дебаты касательно пакета помощи Украине в размере 50 миллиардов евро, чтобы преодолеть вето со стороны Венгрии. Об этом пишет Reuters со ссылкой на проект итогов саммита.

Сообщается, запланированная помощь включает 33 миллиарда евро в виде кредитов и 17 миллиардов в виде грантов из бюджета ЕС, чтобы обеспечить Украине стабильное финансирование во время противостояния агрессии РФ.

Важно

В Венгрии изменили позицию касательно выделения Украине 50 млрд евро, – СМИ

При этом Венгрия предлагает разделить сумму на годовые транши, что дало бы возможность Будапешту блокировать помощь каждый год. По данным агентства, остальные страны ЕС не поддерживают эту инициативу, так как она противоречит идее предсказуемого финансирования.

Согласно версии проекта итогов саммита ЕС, с которым ознакомилось журналисты, европейские лидеры предложат проводить ежегодные дебаты о том, как деньги ЕС тратятся Украиной, основываясь на отчетах Еврокомиссии.

"Европейский совет будет ежегодно проводить дебаты по поводу реализации этого механизма с целью предоставления рекомендаций по подходу ЕС к ситуации, возникшей в результате агрессивной войны России против Украины", — гласит текст проекта.

В таком случае Венгрия не сможет наложить вето на средства, однако пока неизвестно, согласиться ли Будапешт на подобные условия.

Напомним, 31 января президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа должна быть готова компенсировать сокращение помощи для Украины со стороны США. По его словам, если Вашингтон окончательно перестанет помогать Киеву, тогда это станет проблемой европейского континента.

Ранее, 29 января, пресс-служба представительства Бельгии в ЕС сообщила, что послы стран Евросоюза поддержали предложение начать использовать доходы от замороженных российских активов для помощи Украине.