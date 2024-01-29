Первый шаг сделан: в ЕС поддержали передачу Украине доходов от активов России

По словам журналиста Рикарда Йозвяка, речь идет об отложении доходов от замороженных активов РФ на отдельный счет. Далее будет согласовываться отправка денег непосредственно Украине.

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Послы стран Европейского Союза поддержали предложение начать использовать доходы от замороженных российских активов для помощи Украине. Об этом в X (ранее Twitter) написала пресс-служба представительства Бельгии в ЕС 29 января.

"Послы ЕС только что согласились с предложением об использовании непредвиденных прибылей, связанных с иммобилизованными активами, для поддержки восстановления Украины", — сказано в сообщении.

Представительство Бельгии в ЕС о передаче Украине денег РФ Фото: Скриншот

Как сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк у себя в X, речь идет об отложении доходов от замороженных активов РФ на отдельный счет. А это только первый шаг.

"Теперь все дело в согласовании следующего шага: отправке денег Украине", — отметил Йозвяк.

Журналист о передаче Украине денег РФ Фото: Скриншот

Замороженные активны РФ в Евросоюзе: что известно

Ранее СМИ сообщали, что главы МИД ЕС поддержали введение налога на прибыль от замороженных активов РФ. ЕС, страны "Большой семерки" и Австралия решили заморозить около 260 миллиардов евро (283 миллиарда долларов) активов российского Центрального банка в виде наличных денег и ценных бумаг, причем более двух третей из них иммобилизованы в Евросоюзе. Большинство активов, находящихся в ЕС, хранятся в клиринговом центре Euroclear, где в 2023 году они заработали около 3 миллиардов евро.

Также 26 января премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Украина заручилась гарантиями США, что замороженные на Западе активы России будут изъяты и переданы Киеву.