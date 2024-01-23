Главы МИД ЕС поддержали введение налога на прибыль от замороженных активов РФ, — СМИ

Большинство активов, находящихся в ЕС, хранятся в клиринговом центре Euroclear, где в 2023 году они заработали около 3 миллиардов евро.

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Министры иностранных дел ЕС согласились дать свое политическое благословение налога на непредвиденные доходы от замороженных активов РФ. Об этом сообщает Bloomberg.

Этот план могут обсудить с послами стран-членов блока позже на этой неделе. Союзники Украины в целом согласны с тем, что Россия должна заплатить за ущерб, нанесенный войной. ЕС, страны "Большой семерки" и Австралия решили заморозить около 260 миллиардов евро (283 миллиарда долларов) активов российского Центрального банка в виде наличных денег и ценных бумаг, причем более двух третей из них иммобилизованы в Евросоюзе. Большинство активов, находящихся в ЕС, хранятся в клиринговом центре Euroclear, где в 2023 году они заработали около 3 миллиардов евро.

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Есть явные основания для использования замороженных активов РФ в пользу Украины, — Кэмерон

Жозеп Боррель, руководитель внешнеполитического ведомства ЕС, рассказал, что во время встречи министров иностранных дел стран-членов блока был достигнут прогресс по налогу на непредсказуемые доходы, и что дискуссии будут продолжены. Группа стран, включая Германию, четко дала понять, что они против ареста самих российских активов по юридическим соображениям, сказали люди, говорившие на условиях анонимности.

Представитель Министерства иностранных дел Германии не сразу ответил на запрос о комментарии.

В прошлом году внешнеполитическая служба ЕС предложила многоэтапный процесс, который бы сначала определял соответствующие активы. Также рассматривали действия, которые должны применить центральные депозитарии ценных бумаг, владеющие этими средствами, до того, как будут объявлены следующие шаги. Меры будут определять, как налог на непредвиденные расходы применяется к прибыли, полученной от замороженных активов, и как эти средства перечисляются в бюджет ЕС для использования в Украине. Расходы и национальные налоги будут высчитываться до того, как средства будут перечислены, сообщало ранее агентство Bloomberg.

Напомним, 11 января, как сообщило агентство Bloomberg, США поддержали законопроект о конфискации $300 млрд замороженных активов РФ. По данным журналистов, принятый США законопроект позволит использовать российские суверенные активы в интересах Украины.