Голови МЗС ЄС підтримали запровадження податку на прибуток від заморожених активів РФ, — ЗМІ

Більшість активів, що знаходяться в ЄС, зберігаються в кліринговому центрі Euroclear, де 2023 року вони заробили близько 3 мільярдів євро.

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Міністри закордонних справ ЄС погодилися дати своє політичне благословення податку на непередбачені прибутки від заморожених активів РФ. Про це повідомляє Bloomberg.

Цей план можуть обговорити з послами країн-членів блоку пізніше на цьому тижні. Союзники України в цілому згодні з тим, що Росія має заплатити за збитки, завдані війною. ЄС, країни "Великої сімки" та Австралія вирішили заморозити близько 260 мільярдів євро (283 мільярди доларів) активів російського Центрального банку у вигляді готівки та цінних паперів, причому понад дві третини з них іммобілізовані в Євросоюзі. Більшість активів, що знаходяться в ЄС, зберігаються в кліринговому центрі Euroclear, де 2023 року вони заробили близько 3 мільярдів євро.

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Є явні підстави для використання заморожених активів РФ на користь України, — Кемерон

Жозеп Боррель, керівник зовнішньополітичного відомства ЄС, розповів, що під час зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів блоку було досягнуто прогресу щодо податку на непередбачувані прибутки, і що дискусії будуть продовжені. Група країн, включаючи Німеччину, чітко дала зрозуміти, що вони проти арешту самих російських активів з юридичних міркувань, сказали люди, які говорили на умовах анонімності.

Речник Міністерства закордонних справ Німеччини не одразу відповів на запит про коментар.

Минулого року зовнішньополітична служба ЄС запропонувала багатоетапний процес, який би спочатку визначав відповідні активи і встановлював дії, які мають застосувати центральні депозитарії цінних паперів, що володіють цими коштами, до того, як будуть оголошені наступні кроки. Заходи визначатимуть, як податок на непередбачені витрати застосовується до прибутку, отриманого від заморожених активів, і як ці кошти перераховуються до бюджету ЄС для використання в Україні. Витрати і національні податки будуть вираховуватися до того, як кошти будуть перераховані, повідомляло раніше агентство Bloomberg.

Нагадаємо, 11 січня, як повідомила агенція Bloomberg, США підтримали законопроєкт стосовно конфіскації $300 млрд заморожених активів РФ. За даними журналістів, ухвалений США законопроєкт дасть змогу використовувати російські суверенні активи в інтересах України.