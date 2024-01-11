США підтримали законопроект про конфіскацію $300 млрд заморожених активів РФ, — Bloomberg

За даними журналістів, ухвалений США законопроєкт дасть змогу використовувати російські суверенні активи в інтересах України.

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Представники американського уряду висловили підтримку законопроєкту, що передбачає можливість конфіскації заморожених активів Російської Федерації, оцінених приблизно в 300 мільярдів доларів. Ці кошти спрямують на відновлювальні роботи в Україні. Про це пише Bloomberg із посиланням на записки Ради національної безпеки (РНБ) США до Конгресу.

"Законопроєкт надасть виконавчій владі повноваження, необхідні для арешту російських суверенних активів в інтересах України", — повідомляється в документі.

Джерело в керівництві агентства підтвердило офіційну позицію Білого дому, зазначивши, що цю тему розглядатимуть на майбутній зустрічі країн "Великої сімки" (G7), призначеній перед другою річницею повномасштабного вторгнення в Україну.

Зазначимо, що раніше влада США доручила трьом робочим групам вивчити варіанти конфіскації російських активів до 24 лютого 2024 року, повідомляє Financial Times. У цій роботі взяли участь Канада, Велика Британія і Японія. А Німеччина, Франція та Італія висловили свої заперечення, наголосивши на необхідності ретельного вивчення законності таких кроків.

За даними джерела, наразі розглядають різні сценарії, включно з прямою конфіскацією і використанням заморожених активів Російської Федерації для витрат України, а також можливість використання отриманих доходів або застосування цих коштів як застави під час отримання кредитів.

Більша частина заблокованих активів у Європейському союзі, оцінених приблизно в 191 мільярд євро, була заморожена на бельгійському депозитарії Euroclear. Додатково, Франція заарештувала активи на суму 19 мільярдів євро. В інших країнах частка заморожених активів істотно менша, наприклад, у Німеччині цей обсяг становить приблизно 210 мільйонів євро. У Сполучених штатах Америки заблокували активи лише на 5 мільярдів доларів.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський закликав міжнародних партнерів прискорити розробку правової основи для використання 300 мільярдів доларів заморожених російських активів на підтримку України.

А в жовтні 2023 року ЄС і США підтвердили свої наміри передати Україні доходи від заморожених активів Росії.