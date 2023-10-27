Урізати експорт алмазів: у ЄС хочуть передати Україні прибуток від заморожених російських активів

За словами президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, планується скоротити доходи Росії від експорту алмазів. Попри події на Близькому Сході, увага Європи, як і раніше, зосереджена на підтримці України: постачання зброї та боєприпасів триватимуть.

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Представники Європейської ради окреслили план, який передбачає, що прибуток від вилучених російських активів буде спрямовано на підтримку України. Йдеться про мільярди євро, які Київ може отримувати напряму. Про це повідомляє The Guardian.

За підсумками саміту лідерів ЄС було зроблено кілька публічних висновків.

"Росія відповідальна за величезну шкоду, заподіяну агресивною війною проти України", — йдеться в заключній заяві за підсумками дводенного саміту ЄС.

Зазначається, що потрібен рішучий прогрес і узгодження з партнерами в тому, що стосується будь-якого прибутку, отриманого приватними особами безпосередньо від вилучених активів РФ, які могли б піти на підтримку України.

Кошти можуть бути витрачені на післявоєнну відбудову країни, відповідно до норм ЄС і міжнародного законодавства.

Зі свого боку, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн наголосила на необхідності постійної підтримки Києва з боку ЄС. Поки триває узгодження пакета допомоги Україні на 50 млрд євро.

"Під час дебатів було абсолютно ясно, що, попри геополітичну напруженість на Близькому Сході, наша увага, як і раніше, зосереджена на підтримці України", — зазначила фон дер Ляєн.

За її словами, постачання такої необхідної зброї та боєприпасів триватимуть, як і фінансова допомога.

Повідомляється, що в ЄС тривають консультації щодо наступного пакета санкцій, зокрема, йдеться про те, як скоротити доходи Росії від експорту алмазів.

Нагадаємо, що в ЄС висловилися про допомогу Києву. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо вимагає від Києва гарантій, що кошти не будуть розтрачені нецільовим чином. Водночас угорський прем'єр Віктор Орбан заявив, що план допомоги Україні має бути більш обґрунтованим.

Також повідомлялося, що новий прем'єр Словаччини Роберт Фіцо висловився про обов'язкові гарантії в тому, що стосується надання обговорюваних 50 млрд євро допомоги Києву.