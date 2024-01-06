"Елітам не байдуже до грошей": Зеленський закликав передати Україні заморожені активи РФ

Глава держави наголосив, що це "історична можливість" змусити російських окупантів заплатити за свій терор, бо втрата коштів для них — "найболючіша тема".

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Президент Володимир Зеленський закликав міжнародних партнерів прискорити розробку правової основи для використання 300 мільярдів доларів заморожених російських активів на підтримку України. Про це глава держави написав у соцмережі Х (колишній Twitter).

"Заморожені російські активи за кордоном становлять приблизно 300 мільярдів доларів. Вони мають бути використані на підтримку України", — йдеться у повідомленні.

Зеленський наголосив, що це "історична можливість" змусити Російську Федерацію заплатити за свій терор.

"Російським елітам і керівництву байдуже до людських життів, але понад усе не байдуже до грошей", — запевняє глава держави.

Президент зазначив, що втрата активів для російських окупантів є найболючішою темою, додавши, що таким чином "вони відчують справжню силу міжнародної спільноти і побачать, що світ сильніший за терор".

Зеленський наголошує, що рішення про використання заморожених російських активів для підтримки України буде цілком справедливою та законною відповіддю на агресію Росії проти України.

"Це буде правильний сигнал усім потенційним агресорам у світі: напад на іншу державу не приносить дивідендів, агресор змушений зрештою платити", — йдеться у заяві президента.

Крім того, глава держави закликав міжнародних партнерів швидко рухатися до створення відповідної правової бази, адже у 2024 році потрібно "досягти відчутного прогресу в питанні використання заморожених російських активів на користь України".

"На шляху до цієї мети ми твердо покладаємося на лідерство "Групи семи", — додає Зеленський.

Нагадаємо, 15 грудня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на надання Україні 50 млрд євро від Європейського союзу. Політик заявив, до цього питання в ЄС повернуться наступного року.

Представник МЗС ФРН Крістіан Вагнер, виступаючи в Берліні 28 грудня, заявив, що в ЄС розглядають сценарій, за якого держави-члени відправлять Києву кошти поза бюджетним процесом блоку.