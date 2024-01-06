"Элитам не безразличны деньги": Зеленский призвал передать Украине замороженные активы РФ

Глава государства подчеркнул, что это "историческая возможность" заставить российских оккупантов заплатить за свой террор, потому что потеря средств для них — "самая болезненная тема".

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Президент Владимир Зеленский призвал международных партнеров ускорить разработку правовой основы для использования 300 миллиардов долларов замороженных российских активов на поддержку Украины. Об этом глава государства написал в соцсети Х (бывший Twitter).

"Замороженные российские активы за рубежом составляют примерно 300 миллиардов долларов. Они должны быть использованы на поддержку Украины", — говорится в сообщении.

Зеленский подчеркнул, что это "историческая возможность" заставить Российскую Федерацию заплатить за свой террор.

"Российским элитам и руководству безразличны человеческие жизни, но более всего не безразличны деньги", — уверяет глава государства.

Президент отметил, что потеря активов для российских оккупантов является самой болезненной темой, добавив, что таким образом "они почувствуют настоящую силу международного сообщества и увидят, что мир сильнее террора".

Зеленский отмечает, что решение об использовании замороженных российских активов для поддержки Украины будет вполне справедливым и законным ответом на агрессию России против Украины.

"Это будет правильный сигнал всем потенциальным агрессорам в мире: нападение на другое государство не приносит дивидендов, агрессор вынужден в конце концов платить", — говорится в заявлении президента.

Кроме того, глава государства призвал международных партнеров быстро двигаться к созданию соответствующей правовой базы, ведь в 2024 году нужно "достичь ощутимого прогресса в вопросе использования замороженных российских активов в пользу Украины".

"На пути к этой цели мы твердо полагаемся на лидерство "Группы семи", — добавляет Зеленский.

Напомним, 15 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на предоставление Украине 50 млрд евро от Европейского союза. Политик заявил, к этому вопросу в ЕС вернутся в следующем году.

Представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер, выступая в Берлине 28 декабря, заявил, что в ЕС рассматривают сценарий, при котором государства-члены отправят Киеву средства вне бюджетного процесса блока.