Премьер Венгрии Орбан наложил вето на выделение помощи Украине в размере €50 млрд от ЕС

По словам венгерского политика, к этому вопросу лидеры стран ЕС вернутся уже в следующем году.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на выделение для Украины 50 млрд евро от Европейского Союза. Об этом он сообщил у себя в X (ранее Twitter).

По словам политика, к этому вопросу в ЕС вернутся в следующем году.

"Итог ночной смены: вето на дополнительные деньги Украине, вето на пересмотр многолетнего бюджета. Мы вернемся к этому вопросу в следующем году на саммите ЕС после соответствующей подготовки", — написал он.

Орбан наложил вето на выделение помощи Украине в размере €50 млрд от ЕС Фото: Скриншот

Как написал в X журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, лидеры ЕС вернутся к голосованию за выделение Украине 50 млрд евро в конце января.

"Поэтому символический выигрыш на Украину на расширение, но проигрыш на финансировании, но лидеры ЕС вернутся в конце января, чтобы согласовать 50 миллиардов евро — с надеждой, что Венгрия примет участие…", — написал Йозвяк.

Ранее сообщалось, что Орбан устроил "демарш" во время голосования по вступлению Украины в ЕС. Политик заявил, что Венгрия не хочет участвовать в этом "плохом решении" и назвал его нерациональным в нынешних обстоятельствах.

Напомним, что 14 декабря Орбан говорил, что не видит оснований для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.