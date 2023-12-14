Вышел из зала: Орбан устроил "демарш" во время голосования по вступлению Украины в ЕС

Орбан заявил, что Венгрия не хочет участвовать в этом "плохом решении" и назвал его нерациональным в нынешних обстоятельствах.

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В четверг, 14 декабря, Европейский совет принял решение о начале переговоров с Украиной и Молдовой о вступлении в политический блок. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан демонстративно покинул зал, когда лидеры Европейского союза приняли решение о переговорах по поводу членства Украины в ЕС. Об этом пишет Тһе Gurdian.

"Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан покинул зал, пока лидеры приняли решение начать переговоры о вступлении Украины в ЕС, сообщили Guardian трое дипломатов ЕС.Орбан покинул место во время решения по Украине, говорят дипломаты", — пишет издание.

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До этого Орбан заявил, что Венгрия не хочет участвовать в этом "плохом решении" и назвал его нерациональным в нынешних обстоятельствах, он повторил свою позицию о том, что Украина не готова начать переговоры о вступлении в ЕС.

"Венгрия не меняет своей позиции", — сказал он.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что есть решение об открытии переговоров о вступлении Украины и Молдовы в ЕС.

"Колоссальная работа Президента Владимира Зеленского с нашими партнерами, для достижения этого результата. Интенсивные переговоры, на которые у него постоянно есть энергия и аргументы. Замечательная работа команды 24/7. Поздравляем украинцев, дружественный народ Молдовы. Двигаемся дальше", — написал он.

Также председатель Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что Европейский совет принял решение открыть переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдовой По итогам переговоров Грузия получила статус кандидата. Кроме того, он сообщил о намерении ЕС начать переговоры с Боснией и Герцеговиной, как только страна выполнит необходимые требования, чтобы соответствовать критериям членства.

Напомним, что 14 декабря венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что не видит оснований для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Ранее сообщалось, что Венгрия заявляла, что готова отозвать вето на помощь Украине. Впрочем в обмен на это они требовали 30 миллиардов евро от Европейского Союза.