Венгрия готова снять вето на помощь Украине в обмен на миллиарды евро, замороженные ЕС, — Bloomberg

По информации СМИ, венгерское правительство хочет 30 миллиардов евро от ЕС, не выполнив при этом целый ряд требований, связанных с верховенством права и коррупцией. В обмен они предлагают лишь год выделения помощи Украине.

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Представители Венгрии во вторник, 12 декабря, заявили, что готовы отозвать вето на финансирование Украины Евросоюзом в обмен на миллиарды евро, которые ЕС удерживает из-за проблем с демократией в Венгрии. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на главного политического советника премьер-министра страны Виктора Орбана.

Балаж Орбан, который является однофамильцем венгерского премьера, как подчеркнуло агентство, заявил, что задача Венгрии — получить около 30 миллиардов евро от ЕС. При этом в обмен он предлагает финансирование Украины не согласно полному плану помощи, рассчитанному на четыре года, а только на один год, причем без внесения поправок в бюджет.

"Высказывания Балажа Орбана позволяют предположить, что Венгрия стремится получить за свое согласие высокую цену, которую остальным странам блока, возможно, будет трудно принять", — замечает агентство.

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При этом Bloomberg подчеркивает, что Будапешт повышает ставки, поскольку ЕС, как ожидается, выделит около 10 миллиардов евро финансирования к 13 декабря после того, как правительство Венгрии приняло законы, направленные на усиление независимости суда.

"Однако Орбан заявил, что хочет, чтобы ЕС передал всю сумму — около 30 миллиардов евро, которая была приостановлена ​​в прошлом году из-за проблем с верховенством закона и коррупцией. В нынешнем виде это транш будет приостановлен до тех пор, пока страна не выполнит почти два десятка других требований — от обеспечения академической свободы до защиты прав ЛГБТК и прав беженцев", — констатирует издание.

По словам Балажа Орбана, замечает Bloomberg, Венгрия также рассмотрит предложение ЕС по увеличению финансирования охраны границ (постоянное требование со стороны Будапешта), а также дополнительные субсидии ЕС, чтобы сделать экономику блока более конкурентоспособной. И все это, как сказал Балаж Орбан, он связывает с помощью Украине.

"Членство Украины в ЕС остается "красной линией" для Будапешта. ЕС должен предложить стратегическое партнерство, поскольку Венгрия считает, что Украина не соответствует критериям для вступления в ЕС", — заявил он.

И добавил, что правительство хочет, чтобы ЕС отложил начало переговоров о вступлении Украины, чтобы не посылать Киеву негативный сигнал, заметил он.

"Посылка негативного сигнала Украине — это совсем не то, чего хочет Венгрия", — подчеркнул Балаж Орбан.

ЕС и Венгрия — история противостояния

Венгерское правительство задерживает четырехлетний пакет поддержки Киева на сумму 50 миллиардов евро (54 миллиарда долларов), который начнется в 2024 году в рамках более широкой борьбы за бюджет ЕС на встрече лидеров, начинающейся в четверг, 14 декабря.

При этом политический советник премьера Орбана Балаж Орбан подчеркнул, что финансирование Венгрии со стороны ЕС и финансирование Украины — это два отдельных вопроса.

"Но если ЕС будет настаивать на том, чтобы финансирование Украины осуществлялось из измененного бюджета ЕС, тогда эти два вопроса станут взаимосвязанными", — предупредил он.

До сих пор Венгрия блокировала все вопросы, связанные с Украиной, омрачая перспективы достижения соглашения на саммите. Премьер Орбан дважды писал главе Европейского совета, призывая его исключить переговоры о членстве Украины из повестки дня саммита.

Вместе с тем тесные отношения Орбана с президентом России Владимиром Путиным и Кремлем даже после вторжения в Украину вызвали резкую критику со стороны союзников по ЕС и НАТО.

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Напомним, глава МИД Венгрии Петер Сийярто после встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой заявил, что не изменил мнения относительно решений об Украине на саммите ЕС.

Кроме того, президент Владимир Зеленский виделся с венгерским премьером Виктором Орбаном в воскресенье, 10 декабря, на инаугурации президента Аргентины.

Впрочем, уже после этих переговоров Орбан звонил председательствующей в Совете ЕС Испании и убеждал не выносить на обсуждение саммита вопрос об открытии переговоров с Украиной.