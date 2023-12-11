"Можем попрыгать, потанцевать": Кулеба ответил на заявления Венгрии о членстве Украины в ЕС

По словам главы МИД Украины, реформы, которые провел Киев, должны устранить беспокойство Будапешта касательно начала переговоров о вступления Украины в Евросоюз.

Related video

В Украине уже приняты три из четырех законов, необходимых для начала переговоров о членстве страны в Европейском союзе. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время общения с журналистами перед саммитом Совета министров иностранных дел ЕС в Брюсселе 11 декабря.

Кулеба отметил, что Киев выполнил требование Венгрии, приняв закон об образовании для национальных меньшинств. По его словам, этот шаг должен устранить беспокойство, которое выражает Будапешт касательно членства Украины в ЕС.

Важно

РФ принадлежит к "другой цивилизации", но это не повод не сотрудничать с ней, – Орбан

"Мы можем попрыгать, потанцевать, если это нужно дополнительно. Но я считаю, что нужно честно играть в игру. Если нам говорят что-то сделать, и мы это делаем, это должно быть зарегистрировано как результат и принято и служить основой для принятия решений", — сказал дипломат.

Министр подчеркнул, что парламент также одобрил закон о Специальной антикоррупционной прокуратуре (САП) и о Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ). Все три законопроекта подписаны президентом.

Кроме того, глава МИД заявил, что в парламенте уже зарегистрирован четвертый закон, необходимый для начала переговоров о членстве Украины в ЕС – закон о лоббировании. По словам министра, он также будет принят.

Кулеба пообщался с журналистами перед саммитом Совета министров иностранных дел ЕС в Брюсселе

Напомним, 5 декабря посол США в Будапеште Дэвид Прессман раскритиковал позицию венгерского правительства касательно Украины. Дипломат отметил, что Будапешт полагается на своих союзников по НАТО, однако в последнее время все чаще "игнорирует интересы" остальных членов оборонного союза.

В свою очередь премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 8 декабря снова заявил, что выступает против начала переговоров о вступлении Украины в Европейский союз. По его словам, принятие Украины в ЕС будет означать дополнительные расходы для блока, а также повлечет за собой серьезные последствия для аграрной политики стран.