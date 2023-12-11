Союзники Орбана будут продвигать в США прекращение помощи Украине, — The Guardian

Дипломатические источники рассказывают, что Heritage Foundation возглавляет "Проект 2025" — коалицию, которая готовится к следующей консервативной президентской администрации. Этот центр также резко выступал против поддержки Соединенных Штатов Украины.

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Союзники премьер-министра Венгрии Виктора Орбана встретятся в Вашингтоне с представителями республиканской партии. Цель закрытой встречи — добиться прекращения военной поддержки Украины со стороны США. Об этом сообщает британское издание The Guardian со ссылкой на дипломатические источники и источники в Республиканской партии Соединенных Штатов.

Как информируют источники, в понедельник, 11 декабря, заместитель госсекретаря политического офиса премьер-министра Венгрии Мартон Угрошди и Аттила Демко, ведущий ученый, который поддерживает Орбана, вместе с членами посольства Венгрии в Вашингтоне начнут двухдневное мероприятие, организованное консервативным аналитическим центром Heritage Foundation.

Что обсудят на встрече: детали

Как отмечает британское медиа, первый день встреч включает панельные дискуссии о войне в Украине, а также такие темы, как "трансатлантические культурные войны". В частности, должна присутствовать Келли Карри, бывшая посолка при 45-м президенте США Дональду Трампу.

По словам собеседника издания, некоторых присутствующих, в том числе членов Конгресса от республиканцев, пригласили присоединиться к переговорам за закрытыми дверями на следующий день.

Встреча запланирована на фоне напряженных дебатов в Вашингтоне относительно будущего Украины. В прошлом году Белый дом предупредил, что без действий Конгресса средства на закупку дополнительного оружия и оборудования для Киева закончатся до конца текущего года.

"Орбан уверен, что помощь Украине не пройдет в Конгрессе. Поэтому он также пытается заблокировать помощь со стороны Евросоюза", — отмечает дипломатический источник, близкий к посольству Венгрии.

Heritage Foundation возглавляет "Проект 2025" — коалицию, которая готовится к следующей консервативной президентской администрации. Этот центр также резко выступал против помощи Соединенных Штатов Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский пообщался с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Аргентине.

Также 5 декабря посол США в Будапеште Дэвид Прессман критически высказался о позиции правительства Венгрии относительно войны в Украине. Дипломат отметил, что Будапешт полагается на своих союзников по НАТО, однако в последнее время все чаще "игнорирует интересы" других членов оборонного союза.