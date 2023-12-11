Союзники Орбана просуватимуть у США припинення допомоги Україні, — The Guardian

Дипломатичні джерела розповідають, що Heritage Foundation очолює "Проєкт 2025" — коаліцію, яка готується до наступної консервативної президентської адміністрації. Цей центр також різко виступав проти підтримки Сполучених Штатів України.

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Союзники прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана зустрінуться у Вашингтоні з представниками республіканської партії. Мета закритої зустрічі — домогтися припинення військової підтримки України з боку США. Про це повідомляє британське видання The Guardian з посиланням на дипломатичні джерела та джерела в Республіканській партії Сполучених Штатів.

Як інформують джерела, у понеділок, 11 грудня, заступник держсекретаря політичного офісу прем’єр-міністра Угорщини Мартон Угрошді та Аттіла Демко, провідний науковець, який підтримує Орбана, разом із членами посольства Угорщини у Вашингтоні розпочнуть дводенний захід, організований консервативним аналітичним центром Heritage Foundation.

Що обговорять на зустрічі: деталі

Як зазначає британське медіа, перший день зустрічей включає панельні дискусії про війну в Україні, а також такі теми, як "трансатлантичні культурні війни". Зокрема, присутньою має бути Келлі Каррі, колишня посолка при 45-му президенту США Дональду Трампу.

За словами співрозмовника видання, деяких присутніх, зокрема членів Конгресу від республіканців, запросили приєднатися до переговорів за закритими дверима наступного дня.

Зустріч запланована на фоні напружених дебатів у Вашингтоні стосовно майбутнього України. Торік Білий дім попередив, що без дій Конгресу кошти на закупівлю додаткової зброї та обладнання для Києва закінчаться до кінця поточного року.

"Орбан упевнений, що допомога Україні не пройде в Конгресі. Тому він також намагається заблокувати допомогу з боку Євросоюзу", — наголошує дипломатичне джерело, близьке до посольства Угорщини.

Heritage Foundation очолює "Проєкт 2025" — коаліцію, яка готується до наступної консервативної президентської адміністрації. Цей центр також різко виступав проти допомоги Сполучених Штатів Україні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський поспілкувався з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном в Аргентині.

Також 5 грудня посол США в Будапешті Девід Прессман критично висловився про позицію уряду Угорщини щодо війни в Україні. Дипломат зазначив, що Будапешт покладається на своїх союзників по НАТО, проте останнім часом дедалі частіше "ігнорує інтереси" інших членів оборонного союзу.