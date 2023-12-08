"Відверто перейшов на російські позиції": Туск різко відреагував на слова Орбана

За словами польського депутата Дональда Туска, уряд Орбана блокує рішення, які передадуть Польщі 800 млн євро.

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Під керівництвом прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана уряд "явно наблизився до позицій Росії", і він відкрито визнає це. Таку заяву зробив лідер "Громадянської коаліції" Польщі Дональд Туск, пише TVN24.

"Ми маємо справу з урядом, який відверто перейшов на російські позиції", — сказав він, додавши, що і прем'єр-міністр Угорщини Орбан не приховує цього.

Зокрема, згідно з його висловлюваннями, під керівництвом Орбана уряд активно перешкоджає ухваленню рішень, які передбачають передачу Польщі суми у 800 мільйонів євро.

"Я озлоблений тим, що в останню хвилину — коли вони бігають за своїми грошима і посадами за своїх колег — вони не змогли врегулювати з Орбаном таке важливе для нас питання, як 800 млн євро на зброю", — сказав він, посилаючись на уряд Матеуша Моравецького.

Також Туск запевнив, що він прийме жорстку позицію на Європейській раді.

"Я переконаний, що відсьогодні більшість лідерів братимуть до уваги польську думку, коли йдеться про українські питання і коли йдеться про Угорщину та Орбана", — наголосив він, додавши, що його переконання, імовірно, не зможуть суттєво змінити ставлення Орбана, оскільки "його стосунки з Москвою і Путіним є органічними".

Заяви Орбана щодо України

Керівник уряду Угорщини Віктор Орбан 26 листопада заявив, що Україна не здатна перемогти РФ на полі бою. Як вважає політик, на початку стратегія Заходу полягала у фінансуванні українців, щоб вони змогли завдати поразки окупантам. Однак зараз, за його словами, стало очевидно, що Москва "не програє"

Агентство Bloomberg 22 листопада повідомило, що Орбан запропонував саджати до в'язниці опонентів. На думку журналістів, за 13 років перебування при владі прем'єр Угорщини створив найпотужнішу пропагандистську машину в Європі.

Орбан також погрожує заблокувати політику ЄС щодо допомоги Україні. Згідно з прем'єр-міністром Віктором Орбаном, рішення щодо фінансування України та запровадження додаткових санкційних механізмів проти Росії слід відкласти до проведення "стратегічної дискусії".

Нагадаємо, у США розкритикували позицію Орбана щодо України. За словами американського дипломата Девіда Прессмана, Будапешт процвітає завдяки членству в ЄС і НАТО, однак при цьому ігнорує інтереси своїх союзників.