"Паршива вівця Європи": Орбан запропонував саджати до в'язниці опонентів, — Bloomberg

На думку журналістів, за 13 років перебування при владі прем'єр Угорщини створив найпотужнішу пропагандистську машину в Європі.

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Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вніс законодавчу ініціативу щодо створення державного Агентства із захисту суверенітету. Нове відомство отримає повноваження, щоб виявляти і припиняти "іноземний вплив на політику". Про це пише агентство Bloomberg.

Новий законопроєкт, поданий у вівторок, 21 листопада, правлячою партією "Фідес", пропонує надати новому Агентству із захисту суверенітету достатню бюджетну та інституційну підтримку, зокрема з боку спецслужб, для виявлення ймовірних іноземних спроб впливу на політику. У законопроєкті зазначено, що голову агентства призначатиме безпосередньо прем'єр-міністр держави.

Законопроєкт передбачає кримінальну відповідальність і позбавлення волі строком до трьох років для політиків, чия передвиборча кампанія фінансується грошима з-за кордону. Крім того, передбачено можливість забороняти діяльність громадських організацій, які порушують нові правила.

Законопроєкт майже напевно буде схвалено в парламенті, оскільки фракція "Фідес" має більшість у парламенті.

Видання зазначає, що законопроєкт являє собою ще один авторитарний крок Орбана, який покликаний посилити консолідацію його влади.

"Ці кроки, а також теплі стосунки Орбана з авторитарними лідерами від Москви до Пекіна, перетворили Угорщину на паршиву вівцю Європи та спричинили напруженість у відносинах із західними союзниками в ЄС і військовому альянсі НАТО, особливо після вторгнення Росії в Україну", — пише Bloomberg.

У матеріалі йдеться про те, що за 13 років перебування при владі Орбан створив найпотужнішу пропагандистську машину в Європі, включно з "політично прирученими" державними ЗМІ та понад 500 приватними засобами масової інформації різних форматів, які перебувають під впливом фонду, очолюваного правлячою партією.

Хоча "Фідес" раніше заявляла, що законопроєкт про суверенітет торкнеться також іноземного фінансування ЗМІ, у тексті документа, представленого 21 листопада, про це прямо не згадується. Подальший розвиток подій, на думку видання, залежатиме від того, наскільки широко нове відомство інтерпретуватиме свої повноваження.

Нагадаємо, партія Орбана розвісила по Угорщині борди проти Брюсселя. За словами прем'єр-міністра країни, Будапешт "повинен сказати ні нинішній європейській моделі". Рекламні щити з Урсулою фон дер Ляєн присвячені кампанії з виборів до Європарламенту.

У жовтні екс-глава МЗС Литви виступив за виключення Угорщини з ЄС за "підтримку тероризму". Політик розкритикував зустріч прем'єр-міністра країни Віктора Орбана з лідером Росії Віктором Путіним. Лінас Лінкявічюс підкреслив, що механізми Євросоюзу — "недосконалі", адже такі країни не можна просто "видалити".

Раніше Фокус писав, що президент Угорщини спробувала виправдати відносини з РФ. За словами Каталін Новак, Будапешт розглядає війну в Україні як агресію Путіна і РФ проти суверенної країни. Однак зараз необхідно розробити механізм, щоб Київ і Москва сіли за стіл переговорів.