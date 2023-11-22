"Паршивая овца Европы": Орбан предложил сажать в тюрьму оппонентов, – Bloomberg

По мнению журналистов, за 13 лет нахождения у власти премьер Венгрии создал самую мощную пропагандистскую машину в Европе.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан внес законодательную инициативу по созданию государственного Агентства по защите суверенитета. Новое ведомство получит полномочия, чтобы выявлять и пресекать "иностранное влияние на политику". Об этом пишет агентство Bloomberg.

Новый законопроект, поданный во вторник, 21 ноября, правящей партией "Фидес", предлагает предоставить новому Агентству по защите суверенитета достаточную бюджетную и институциональную поддержку, в том числе со стороны спецслужб, для выявления предполагаемых иностранных попыток влияния на политику. В законопроекте указано, что главу агентства будет назначать непосредственно премьер-министр государства.

Законопроект предусматривает уголовную ответственность и лишение свободы сроком до трех лет для политиков, чья предвыборная кампания финансируется деньгами из-за границы. Кроме того предусмотрена возможность запрещать деятельность общественных организаций, нарушающих новые правила.

Законопроект почти наверняка будет одобрен в парламенте, поскольку фракция "Фидес" имеет большинство в парламенте.

Издание отмечает, что законопроект представляет собой еще одну авторитарный шаг Орбана, который призван усилить консолидацию его власти.

"Эти шаги, а также теплые отношения Орбана с авторитарными лидерами от Москвы до Пекина, превратили Венгрию в паршивую овцу Европы и вызвали напряженность в отношениях с западными союзниками в ЕС и военном альянсе НАТО, особенно после вторжения России в Украину", – пишет Bloomberg.

В материале говорится, что за 13 лет нахождения у власти Орбан создал самую мощную пропагандистскую машину в Европе, включая "политически прирученные" государственные СМИ и более чем 500 частных средств массовой информации разных форматов, которые находятся под влиянием фонда, возглавляемого правящей партией.

Хотя "Фидес" ранее заявляла, что законопроект о суверенитете коснется также иностранного финансирования СМИ, в тексте документа, представленного 21 ноября, об этом прямо не упоминается. Дальнейшее развития событий, по мнению издания, будет зависеть от того, насколько широко новое ведомство будет интерпретировать свои полномочия.

Напомним, партия Орбана развесила по Венгрии борды против Брюсселя. По словам премьер-министра страны, Будапешт "должен сказать нет нынешней европейской модели". Рекламные щиты с Урсулой фон дер Ляйен посвящены кампании по выборам в Европарламент.

В октябре экс-глава МИД Литвы выступил за исключение Венгрии из ЕС за "поддержку терроризма". Политик раскритиковал встречу премьер-министра страны Виктора Орбана с лидером России Виктором Путиным. Линас Линкявичюс подчеркнул, что механизмы Евросоюза — "несовершенны", ведь такие страны нельзя просто "удалить".

Ранее Фокус писал, что президент Венгрии попыталась оправдать отношения с РФ. По словам Каталин Новак, Будапешт рассматривает войну в Украине как агрессию Путина и РФ против суверенной страны. Однако сейчас необходимо разработать механизм, чтобы Киев и Москва сели за стол переговоров.