"Не будем танцевать под их дудку": партия Орбана развесила по Венгрии борды против Брюсселя

По словам премьер-министра страны, Будапешт "должен сказать нет нынешней европейской модели". Рекламные щиты с Урсулой фон дер Лйен посвящены кампании по выборам в Европарламент.

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Правящая партия Венгрии "Фидес" в понедельник разместила по всей стране рекламные щиты, порочащие председателя Европейской комиссии. Урсулу фон дер Ляйен впервые сделали личной мишенью в рекламной кампании, аналогичной той, которая в 2019 году была направлена ​​против ее предшественника, что вызвало негативную реакцию в Брюсселе. Об этом пишет агентство Reuters.

На рекламных щитах, установленных по поводу начала кампании по выборам в Европейский парламент в июне следующего года, Урсула фон дер Ляйен изображена рядом с Алексом Соросом. Сын либерального финансиста венгерского происхождения Джорджа Сороса является постоянной мишенью для нападок со стороны партии "Фидес", возглавляемой премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Слоган на рекламных плакатах гласит: "Давайте не будем танцевать под их дудку".

Нужно отметить, что Сорос — еврей, что дает повод некоторым критикам рассматривать центральную роль, которую он играет в пропаганде "Фидес", как свидетельство антисемитизма в партии. "Фидес" эти обвинения категорически отрицает.

Подобные рекламные щиты, изображающие предшественника Фон дер Ляйена Жан-Клода Юнкера рядом с Соросом-старшим, вызвали упрек со стороны Брюсселя в 2019 году. Тогда "Фидес" удалила скандальные агитационные плакаты только после того, как ей пригрозили исключением из фракции Европейской народной партии (ЕНП) в Европарламенте.

Спустя два года, 3 марта 2021 года партия "Фидес" самостоятельно приняла решение выйти из фракции ЕНП.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, правительство которого пытается разблокировать финансирование из фондов ЕС, приостановленное Брюсселем из-за политики "Фидес", заявил в субботу, что Венгрия "должна сказать нет нынешней европейской модели, построенной в Брюсселе".

Ожидается, что Венгрия будет в центре внимания следующего саммита ЕС в середине декабря. Поводом стали ее дружеские отношения с Россией и противодействие планам по вступлению Украины в Евросоюз.

Напомним, Венгрия потребовала пересмотра политики относительно вступления Украины в ЕС. По словам венгерского министра по делам ЕС Яноша Боки, до "стратегических обсуждений" Будапешт не поддержит никаких решений, которые бы способствовали вступлению Украины.

Ранее Фокус писал, что Орбан пожаловался на положение венгерского языка на Закарпатье. По мнению главы правительства, в Украине идет "христианского-гражданская война" и при этом Киев якобы ущемляет права этнических венгров даже во время конфликта.