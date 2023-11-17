"В СССР было лучше": Орбан пожаловался на положение венгерского языка на Закарпатье

По мнению главы правительства, в Украине идет "христианского-гражданская война" и при этом Киев якобы ущемляет права этнических венгров даже во время конфликта.

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Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, в очередной раз выразил недовольство положением закарпатских венгров в Украине и заявил, что ситуация с венгерским языком и образованием на территории региона была в лучшем положении во времена Советского Союза. Об этом глава венгерского правительства заявил в пятницу, 17 ноября, на последнем заседании Постоянной конференции венгров, сообщает издание RTL.

Орбан отметил, что до начала пандемии мир выглядел тревожно, становясь все более опасным. Недавние события подтвердили эту тенденцию, выявив две серьезные горячие точки, сказал он.

Ссылаясь на отчет ООН, Орбан отметил, что четверть населения Земли проживает в районах, где идут вооруженные конфликты.

Обсуждая положение венгров за границей и относясь к выборам в Словакии,он отметил, что "пока есть этническая основа, есть и смысл в политике, основанной на ней". По его мнению, венгерская община Закарпатья находится в наихудшем положении, поскольку Венгрии в настоящее время нечего предложить Украине, так как политическое руководство страны "идет по пути, который ведет в никуда и который Будапешт не может поддержать".

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Венгрия потребовала пересмотра политики относительно вступления Украины в ЕС

Орбан отметил, что помочь стране, которая ведет войну, крайне сложно без четкой международно признанной цели. Он высказал сомнения относительно того, за что именно борется Киев. Недавно на заседании Евросоюза он предложил разработать альтернативный план для Украины, поскольку это могло бы быть лучшим вариантом, чем продолжать "безнадежную ситуацию", где тысячи людей погибают в "христианско-гражданской войне".

Премьер-министр заверил, что Венгрия будет оказывать сильную поддержку венграм в Закарпатье, так как, по его мнению, Украина продолжает притеснять их даже в условиях войны.

"Я не преувеличиваю, когда говорю, что при Советском Союзе ситуация с венгерским языком и образованием была лучше, чем сейчас в украинском государстве", — сказал глава правительства Венгрии.

Напомним, 14 мая, премьер-министр Венгрии назвал Украину несуществующей страной. По словам Виктора Орбана, война завершится, как только Европа и США прекратят тратить на содержание Украины десятки миллиардов долларов.

Кроме того, 10 ноября Орбан высказался относительно войны РФ против Украины. По его мнению, мирное соглашение могло быть заключено еще весной 2022 года. Но этого не произошло из-за якобы давления США на украинских чиновников.