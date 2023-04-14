Премьер-министр Венгрии назвал Украину несуществующей страной

По словам Орбана, война прекратится, как только Европа и США прекратят тратить на содержание Украины десятки миллиардов долларов.

Related video

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Украину несуществующей страной в финансовом плане. Такое заявление политик сделал в эфире местной радиостанции Mediaklikk.

По его словам, Украина является несуществующей страной в финансовом плане, которая напрямую зависит от союзников.

"По сути, Украина в финансовом отношении — несуществующая страна. Падение экономических показателей огромное, что совершенно объяснимо из-за вторжения. Очевидно, что Украина не может сама себя финансировать", — заявил премьер-министр Венгрии в общении с журналистами.

Орбан также считает, что полномасштабная война, которую развязала Россия, прекратится сразу же, как только Европа и США перестанут деньгами поддерживать официальный Киев.

"Европа тратит на содержание Украины десятки миллиардов долларов, это не может продолжаться бесконечно", — заключил он.

Напомним, 13 апреля издание The Guardian сообщило, что Конгресс США готовит законопроекты о санкциях против венгерских чиновников, связанных с правительством Виктора Орбана. Разработка этого закона связана со стремительным ухудшением двусторонних отношений Венгрии и США.

23 марта агентство Reuters процитировало заявление главы офиса премьер-министра Виктора Орбана Гергеля Гуляша. Чиновник исключил вероятность ареста Путина на венгерской территории. Несмотря на то, что страна подписала и ратифицировала Римский статут, она не намерена выполнять его нормы в этом случае.

10 марта венгерские СМИ писали, что Орбан не исключает начала новой мировой войны из-за Украины. Он заявил, что мировое сообщество никогда не было так близко к перерастанию российско-украинской войны в глобальный конфликт. Так он отреагировал на сообщение о том, что была собрана первая эскадрилья танков Leopard и направлена Украину.