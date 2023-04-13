Получат широкую поддержку: США разрабатывают санкции против Венгрии

По информации медиа, санкции хотят ввести против бывших чиновников и сторонников правительства, в основном связанных с партией Фидес, которую возглавляет премьер-министра Венгрии Виктор Орбан.

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Конгресс США готовит законопроекты о санкциях против венгерских чиновников, связанных с правительством Виктора Орбана. Об этом 13 апреля написало издание The Guardian.

Проект закона находится в стадии подготовки с прошлого года. Ожидается, что он будет представлен Конгрессу уже в следующем месяце и, по словам официальных лиц, получит широкую поддержку.

По информации издания, разработка этого закона связанна со стремительным ухудшением двусторонних отношений Венгрии и США.

В законопроекте о санкциях будут указаны бывшие чиновники и сторонники правительства, в основном связанные с партией Фидес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Заметим, что это не первый случай, когда США вводят санкции против лиц, близких к Орбану. В 2014 году Вашингтон запретил въезд в США многим венгерским деятелям, в том числе главе национальной налоговой службы, из-за подозрений в коррупции. При этом, однако, имена конкретных лиц не назывались.

Напомним, 12 апреля стало известно, что США хотят наказать некоторых венгров за уклонение от западных санкций. Такой информацией поделилось медиа Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Мы также писали о том, что 23 марта в офисе Виктора Орбана исключили вероятность ареста президента РФ Владимира Путина в случае его визита в Венгрию. Венгрия подписала и ратифицировала Римский статут, но не намерена выполнять его нормы в случае визита главы Кремля.