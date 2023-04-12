"За уклонение от западных санкций": в США хотят наказать некоторых венгров, – СМИ

По словам журналистов, венгерский премьер Орбан избегает критики в адрес Путина, подвергаясь из-за этого осуждению со стороны представителей США и европейских стран.

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Соединенные Штаты Америки собираются принять меры в отношении некоторых лиц за уклонение от западных санкций, введенных против российской Федерации после ее полномасштабного вторжения в Украину. В частности, речь идет о гражданах Венгрии, сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По словам журналистов, источник не уточнял, о ком именно из венгерских граждан идет речь.

В публикации также говорится, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан избегает отрицательных оценок действиям президента России Владимира Путина из-за чего подвергается критике со стороны США и стран Европы.

Кроме того, журналисты упомянули о высказывании председателя администрации Орбана Гергели Гульяша о том, что американское посольство в Венгрии пытается влиять на отношение Будапешта к Украине и РФ.

"США не отказались от попыток заставить Венгрию занять провоенную позицию, которую разделяют многие из наших союзников, но Венгрия по-прежнему убеждена, что мир является единственным общим интересом", — цитирует издание Гульяша.

Напомним, что 11 апреля издание 444.hu сообщило о подготовке документа, предусматривающего санкции против "влиятельных лиц" Венгрии со стороны США. Журналисты предполагали, что решение американского правительства будет обнародовано 12 апреля.

Мы также писали о том, что 11 апреля министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прибыл в РФ, где встретился с вице-премьер-министром РФ по вопросам энергетики Александром Новаком и гендиректором "Росатома" Алексеем Лихачевым.

По данным СМИ, в результате переговоров между Сийярто и Новаком, Венгрия согласилась на дополнительные поставки российского газа. Кроме того, Будапешт обязался платить украинскому трубопроводному оператору "Укртранснафта" за транзит нефти через трубопровод "Дружба".