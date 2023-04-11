Дополнительные поставки газа и плата за транзит нефти: о чем договорились Венгрия и РФ

По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, нефтегазовая группа MOL будет платить "Укртранснафте" за транзит нефти через трубопровод "Дружба".

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Венгрия согласилась на дополнительные закупки газа у Российской Федерации, а также на выплату транзитных сборов непосредственно украинскому трубопроводному оператору "Укртранснафта". Об этом пишет издание Reuters.

По данным журналистов, венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто в рамках своего визита в Москву договорился о том, что "Газпром" сохранит возможность дополнительных поставок газа в Венгрию.

Кроме того, Сийярто заявил, что нефтегазовая группа MOL обязуется выплачивать украинскому трубопроводному оператору "Укртранснафта" транзитные сборы за отгрузку нефти через трубопровод "Дружба".

"Газпром" оставляет за собой вариант, что, если он нам понадобится, для подготовки к зиме или заполнения хранилищ… мы можем купить дополнительный газ сверх количества, установленного в долгосрочной сделке", — сказал глава венгерского МИД.

Министр также упомянул о внесении изменений в контракт о расширении венгерской АЭС "Пакш" в 2014 году.

Авторы публикации отметили, что 80-85% газа Венгрия закупает у России. Основным газоповодом, через который осуществляется транзит российского газа в Венгрию является "Турецкий поток".

Кроме того, 80% сырой нефти, которую получила Венгрия в прошлом году, поступила из РФ.

Напомним, что 11 апреля Петер Сийярто прибыл в Россию с намерением встретиться вице-премьер-министром РФ по вопросам энергетики Александром Новаком и гендиректором "Росатома" Алексеем Лихачевым для обсуждения энергетического сотрудничества двух стран.

Ранее, 31 марта, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ЕС близко подошел к вопросу отправки миротворцев в Украину. По его мнению, риск начала мировой войны существенно повысился.

Еще мы писали о том, что 23 марта Виктор Орбан заявил, что несмотря на решение МУС, в Венгрии не намерены арестовывать Владимира Путина. Премьер утверждает, что для этого не будет законных оснований.