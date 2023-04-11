Додаткові поставки газу та плата за транзит нафти: про що домовилися Угорщина та РФ

За словами глави МЗС Угорщини Петера Сійярто, нафтогазова група MOL платитиме "Укртранснафті" за транзит нафти через трубопровід "Дружба".

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Угорщина погодилася на додаткові закупівлі газу в Росії, а також на виплату транзитних зборів безпосередньо українському трубопровідному оператору "Укртранснафта". Про це пише видання Reuters.

За даними журналістів, угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто в рамках свого візиту до Москви домовився, що "Газпром" збереже можливість додаткових поставок газу до Угорщини.

Крім того, Сійярто заявив, що нафтогазова група MOL зобов'язується виплачувати українському трубопровідному оператору "Укртранснафта" транзитні збори за відвантаження нафти через трубопровід "Дружба".

"Газпром" залишає за собою варіант, що, якщо він нам знадобиться, для підготовки до зими або заповнення сховищ... ми можемо купити додатковий газ понад кількість, встановлену в довгостроковій угоді", — сказав глава угорського МЗС.

Міністр також згадав про внесення змін до контракту щодо розширення угорської АЕС "Пакш" у 2014 році.

Автори публікації зазначили, що 80-85% газу Угорщина купує у Росії. Основним газоприводом, через який здійснюється транзит російського газу до Угорщини, є "Турецький потік".

Крім того, 80% сирої нафти, яку отримала Угорщина минулого року, надійшло із РФ.

Нагадаємо, що 11 квітня Петер Сійярто прибув до Росії з наміром зустрітися віцепрем'єром РФ з питань енергетики Олександром Новаком та гендиректором "Росатому" Олексієм Ліхачовим для обговорення енергетичної співпраці двох країн.

Раніше, 31 березня, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що ЄС близько підійшов до питання відправлення миротворців до України. На його думку, ризик початку світової війни суттєво підвищився.

Ще ми писали про те, що 23 березня Віктор Орбан заявив, що попри рішення МКС, в Угорщині не мають наміру заарештовувати Володимира Путіна. Прем'єр стверджує, що для цього не буде законних підстав.