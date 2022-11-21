Відповідь на удари по інфраструктурі: Україна підвищує вартість транзиту нафти з РФ, — ЗМІ

"Укртранснафта" попередила російську "Транснафту", що вартість транзиту зросте з 1 січня через дефіцит електроенергії, брак палива та запчастин.

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З 1 січня Україна підвищує вартість транзиту російської нафти у зв'язку з атаками військ РФ з енергетичної інфраструктури країни та збільшенням витрат на безпеку фахівців. Про це йдеться у листі "Укртранснафти", адресованому російській компанії "Транснефть", пише видання Bloomberg.

Український оператор нафтопроводів повідомив, що транзит російської нафти трубопроводом "Дружба" подорожчає через "тривале руйнування української енергетичної інфраструктури, (що) призвело до значного дефіциту електроенергії, збільшення її вартості, нестачі палива, запасних частин". Крім цього, "Укртранснафта" зазначила, що збільшилися і витрати на організацію безпечних умов праці для персоналу та охорону енергетичних об'єктів.

Лист був підписаний генеральним директором "Укртранснафти" Володимиром Цепендою, йдеться у публікації.

Видання уточнило, що згідно з листом оператор підвищить тарифи на транзит російської сирої нафти до Угорщини та Словаччини на 2,10 євро за тонну — до 13,60 євро вже з 1 січня 2023 року. Востаннє тарифи на транспортування українська сторона підвищувала у квітні — у результаті вартість цієї послуги зросла на 51% у річному вимірі.

Коментувати журналістам зміст листа "Нафтогаз України", який є власником "Укртранснафти", відмовився, не відповіла на відповідний запит і російська "Транснефть".

Нагадаємо, раніше в "Нафтогазі" повідомляли, що російський газовий монополіст "Газпром" винен українській компанії майже 200 млн доларів за транзит газу через територію України до Європи.

16 листопада стало відомо, що постачання нафти нафтопроводом "Дружба", який тягнеться з Росії до країн Східної Європи, було відновлено після короткої перерви. Напередодні з'явилася інформація про те, що прокачування нафти в такі країни, як Угорщина, Чехія та Словаччина було призупинено через масований ракетний обстріл ЗС РФ.