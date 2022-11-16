Нафтопровід "Дружба" відновив постачання російської нафти з України, — глава МЗС Угорщини

Напередодні з'явилася інформація про те, що прокачування нафти в такі країни, як Угорщина, Чехія та Словаччина, призупинили через масований ракетний обстріл ЗС РФ.

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Постачання нафти після проведення ремонтних робіт на нафтопроводі "Дружба", який тягнеться з Росії до країн Східної Європи, відновили, передає Bloomberg з посиланням на заяву представників Угорщини та Словаччини.

Напередодні представники угорської нафтогазової компанії MOL Group заявили, що прокачування трубопроводом "Дружба" до таких країн, як Угорщина, Чехія та Словаччина, припинили після масованого ракетного удару ЗС РФ по об'єктах енергоінфраструктури України. Представники компанії цитували заяву оператора української нафтопровідної системи, який пояснив зупинення прокачування обстрілом трансформаторної підстанції на кордоні з Білоруссю. Підстанція живить насосну станцію нафтопроводу.

За словами глави угорського МЗС Петера Сіярто, трубопровід не постраждав — шкоди завдано трансформаторної підстанції, яку нескладно відремонтувати.

Представники чеського оператора MERO пояснили, що постачання нафти з РФ до Чехії тривало завдяки запасу в сусідній Словаччині.

Нагадаємо, що трубопровід "Дружба" відремонтували — і тепер РФ постачатиме ним нафту до країн Європи. Представники Москви прозвітували про завершення робіт 12 жовтня.

Раніше Фокус повідомляв, що прем'єр Польщі розповів про витік на трубопроводі "Дружба". За словами Матеуша Моравецького, основний маршрут постачання нафти до Німеччини, можливо, пошкодили зловмисно.