Нефтепровод "Дружба" возобновил поставку российской нефти из Украины, — глава МИД Венгрии

Накануне появилась информация о том, что прокачка нефти в такие страны, как Венгрия, Чехия и Словакия, была приостановлена из-за массированного ракетного обстрела ВС РФ.

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Поставки нефти после проведения ремонтных работы на нефтепроводе "Дружба", который тянется из России в страны Восточной Европы, были возобновлены, передает Bloomberg со ссылкой на заявление представителей Венгрии и Словакии.

Накануне представители венгерской нефтегазовой компании MOL Group заявили, что прокачка по трубопроводу "Дружба" в такие страны, как Венгрия, Чехия и Словакия, была приостановлена после массированного ракетного удара ВС РФ по объектам энергоинфраструктуры Украины. Представители компании цитировали заявление оператора украинской нефтепроводной системы, который объяснил приостановку прокачки обстрелом трансформаторной подстанции на границе с Беларусью. Подстанция питает насосную станцию нефтепровода.

По словам главы венгерского МИДа Петера Сийярто, трубопровод не пострадал — урон был нанесен трансформаторной подстанции, которую несложно отремонтировать.

Представители чешского оператора MERO объяснили, что поставки нефти из РФ в Чехию продолжались за счет запасом в соседней Словакии.

Напомним, что трубопровод "Дружба" отремонтировали — и теперь РФ будет поставлять по нему нефть в страны Европы. Представители Москвы отчитались о завершении работ 12 октября.

Ранее Фокус сообщал, что премьер Польши рассказал об утечке на трубопроводе "Дружба". По словам Матеуша Моравецкого, основной маршрут поставок нефти в Германию, возможно, повредили злонамеренно.