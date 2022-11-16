Политолог Рамиз Юнус: "Место России в G7 и в G20 тихо-тихо занимает Украина"

Об украинской субъектности, настроениях в Кремле после освобождения Херсона, встрече в формате "Большой двадцатки" и предупреждениях Ирану, который может передать России баллистические ракеты для использования их в войне против Украины. Фокус беседует с американским политологом Рамизом Юнусом.

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Рамиз Юнус – политолог из Азербайджана, живущий в США. Ранее он был руководителем аппарата правительства Азербайджана, управляющим делами парламента страны, ныне консультирует в качестве политического эксперта американские медиа и аналитические центры.

[ + – ] Политолог Рамиз Юнус: "Ваша армия демонстрирует настоящий героизм" Фото: Кавказский узел

Разговор Фокуса с господином Юнусом состоялся поздним вечером в воскресенье, 13 ноября.

"Поражение на херсонском направлении ударило лично по имиджу Путина"

Ранее говорили, что выход из Херсона для РФ – репутационное поражение. Тем не менее, это случилось. Как эту реальность восприняли в Кремле?

Освобождение Херсона надо рассматривать в контексте побед на харьковском направлении, да и вообще всего, что происходило предыдущие восемь месяцев. Многое зависело от военной составляющей.

24 февраля весь мир готовился к блицкригу: Россия, Запад и многие внутри Украины – в первую очередь, коллаборанты, которые не верили в себя, в украинскую нацию, власть, армию. Но именно власть, армия и народ Украины, сплотившись, нарушили эту повестку дня. И динамика информационных, политических, идеологических месседжей стала меняться как на Западе, так и в России. И по мере того, как это происходило, Россия начала использовать другие элементы шантажа, давления – сначала тему Чернобыльской АЭС, затем Запорожской АЭС, далее – историю защитников Мариуполя (обещали устроить показательный "судебный процесс"), угрозу подрыва Каховской ГЭС, зерновой контракт, "грязную бомбу".

И все время РФ поднимала тему применения ядерного оружия. Но и такой шантаж для РФ не был успешным, потому что пробуксовывало главное – военная составляющая. Поэтому в России объявили частичную мобилизацию, военное положение в приграничных областях. На самом же деле — всеобщую мобилизацию и военное положение по всей стране. Но вскоре там увидели, что такие шаги не помогли. Мобилизация обернулась позором – бегством из страны почти миллиона людей, а военное положение не усилило информационную, идеологическую составляющую – пропагандистские каналы, наоборот, растерялись, пошли разборки между Министерством обороны и Федеральной службой безопасности, Рамзан Кадыров и Евгений Пригожин стали наезжать на генералитет.

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Таким был фон до Херсона, а если точнее – даже до харьковской операции. Сначала харьковские победы усугубили ситуацию. В информационном пространстве России усилилось состояние растерянности. Помните, какой микроклимат был в Астане (на совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии) и Самарканде (саммите Шанхайской организации сотрудничества)? Путин не почувствовал поддержку. Все смотрели на него и думали: падает он или нет, потому что понимали – Россия терпит поражение. Потом Россия получила второй удар, более мощный, в Херсоне.

И на этом фоне происходит саммит "Большой двадцатки". И если Путин набрался смелости поехать в Самарканд – там он всегда был хозяином и чувствовал себя как дома, но даже там получил пощечину от всегда лояльно к нему настроенных лидеров стран, то G20 – это совсем не его территория.

Путин бы только хотел быть принятым там на уровне лидера мировой державы — сейчас его там так не принимают. Зато приглашают в качестве почетного гостя президента Украины Владимира Зеленского. А тот еще и накануне саммита поднимает ставки: говорит, что не поедет, если на Бали будет Путин.

И мы видим — Путин не едет. То есть, происходит так, как потребовал Зеленский.

Путин не едет – он понимает, что картинка, которая нужна для его репутации, которую он может использовать для внутренней пропаганды, не получается. И ответ на ваш вопрос в этом – репутационно поражение на херсонском направлении ударило лично по имиджу Путина, по его "режиму победы". Путин привык к успеху – в Грузии в 2008 году, в Украине в 2014-м, затем в Сирии. Везде была экспансия, везде гегемония. На политическом и идеологическом уровне внутри страны, на информационном — по всему миру. А 24 февраля нашла коса на камень.

Вы иногда сравниваете происходящее с 24 февраля с игрой за карточным столом, за который села Украина.

Все эти годы режима Путина за таким карточным столом сидели два игрока: Россия и коллективный Запад. Больше они никого в игру не приглашали, тем более — из постсоветского пространства. Потому что эти территории были объектами международной политики. В 2008 году эти игроки заставили Грузию капитулировать, а в 2014-м — Украину. Вас заставили сдать Крым без единого выстрела. А когда вы поняли, что вас обманули, стали сопротивляться на Донбассе. В ответ вас вынудили подписать капитулянтские Минские соглашения.

Но 24 февраля 2022 года Украина сама села за этот карточный стол, ее не приглашали. Скажу больше, вашему президенту предложили самолет, мол, покидай территорию Украины. Но Зеленский сел за стол, хотя поддержки у него не было, стал играть. То есть, не сдался, а вместе со всем украинским народом стал защищать свою страну, при этом понемногу повышая ставки.

Первый раз он повысил ставки, когда заявил, что в случае судилища над защитниками "Азовстали", да еще и в клетках в Мариуполе, никаких переговоров не будет. И Россия сделала шаг назад.

Второй раз президент Зеленский поднял ставки, когда сказал, что не будет вести переговоры с нынешним лидером Кремля – и издал соответствующий указ.

И третий, когда заявил, что не поедет в Индонезию, если там будет Путин.

Все три ставки сработали. В то же время риторика Запада стала более жесткой – он перестал уходить в пасс. Украина благодаря своему героизму и решительности превратилась в субъект международной политики, т.е. стала полноправным игроком за этим столом. Как ранее субъектом стал мой родной Азербайджан, который победил во второй Карабахской войне, благодаря консолидации своего общества, героизму своей армии и, конечно же, военно-политической поддержке Турции. Кроме этого, Азербайджан поддержали такие страны как Пакистан и Израиль.

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Напомню, что у Азербайджана с 1994 года тоже был свой Бишкекский протокол, своя "минская группа" ОБСЕ, которая тридцать лет нас дурила. Все эти годы "коллективный Запад" нас не поддерживал, потому что он договорился с Россией, так же, как потом они договорились и по Грузии, и по Украине. Но в 2020-м Азербайджан смог освободить 95% наших территорий, прикрывшись "турецким зонтиком". Эта победа обеспечила Азербайджану субъектность в международной политике. И те, кто нас не поддерживал ранее, сегодня уже поддерживают.

Когда ты становишься субъектом международной политики, показываешь зубы, с тобой начинают считаться. И чем больше вы будете наполнять субъектность своей страны, тем лучше. Мир меняется. До 1991-го он был биполярный – в нем были СССР и США. Потом СССР перестал существовать, но однополярный мир продолжал жить по старым правилам двухполярного. Так не бывает. И когда за 30 лет дошло до апогея в виде агрессии России против Украины, то вдруг все воочию увидели, что мир более не может жить по старым правилам.

Сегодня очевидно, что появится новый, многополярный мир, в котором будут новые центры – США, ЕС, Китай, Турция со своими союзными государствами, Индия, Бразилия. Появится новая система безопасности. И конечно же, в этом новом миропорядке будущее России также будет другим.

Россия при Путине привыкла выигрывать, но сейчас приходится проигрывать на многих фронтах. Как нынешний хозяин Кремля будет реагировать на поражения?

Если мы посмотрим, как Путин действовал раньше, когда получал предыдущие удары, увидим, что каждый такой удар обходился ему же дороже. У него сейчас, как в шахматах, состояние цугцванга – каждый его ход усугубляет нынешнюю позицию. Информационный фон тоже ухудшается: россияне же говорили, что пришли спасать, а теперь с экранов телевизоров призывают разрушать гражданские, инфраструктурные объекты. Чем все это отличается от действий фашистской Германии?

У Путина сейчас два варианта. Первый – продолжать жесткую линию, идти до конца. Второй – капитулировать.

Капитулировать он не собирается, и поэтому постарается действовать максимально жестко. Но это опасно тем, что внутри страны репутационная, идеологическая ситуация идет в сторону усиления политического кризиса. В результате будет разброс и шатание и во внутриполитических элитах в РФ. Наверняка есть люди, которые хотели бы поквитаться с Пригожиным или Кадыровым.

Закон жанра: когда в тоталитарных странах случаются глобальные события и огромные проблемы на внешнем фронте, происходит ужесточение ситуации внутри страны. Но пока у Путина не получается — как на информационном поле, так и на внешнем рынке — ему важен успех на поле боя.

Неслучайно он отправлял Патрушева (секретаря Совета безопасности России. – Ред.) в Тегеран. Наверняка эмиссары едут и в Северную Корею. И Китай, и Индию будут просить о помощи. России необходимы дополнительные ресурсы.

Удары в октябре по инфраструктурным объектам оказались слабее, чем удары 24 февраля. Если тогда Украина не сломалась, когда поддержки у нее не было, то почему это должно произойти сейчас, когда поддержи намного больше? Незадолго до нашего разговора я слышал слова помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана – он обещал новый транш для Украины. Теперь поддержка будет только усиливаться. Результаты выборов в США свидетельствуют: общественное мнение заставляет политический истеблишмент завершить эту войну победой Украины. Сторонники Трампа, которые выступали за прекращение поддержки Украины, в массе своей потерпели фиаско. Демократы не проиграли, но и республиканцы не победили. У Украины остается двухпартийная поддержка. Есть также поддержка независимых людей, не сторонников той или иной партии.

Старый и новый составы Конгресса будут спорить о внутренних вопросах, но не об Украине – Америка пойдет с вами до конца.

Заметно, что и заявления американцев об Украине стали более громкими. Например, на прошлой неделе Салливан говорил, что США помогут освободить Херсон, а недавно бывший командующей Сухопутных сил США в Европе генерал Бен Ходжес сказал, что уже к январю Украина может освободить Мелитополь и Мариуполь, а далее – Крым. Как вам кажется, план победы Украины уже есть?

Мы сейчас говорим о достаточно информированных людях. Я вам показал динамику с 24 февраля. Она позитивная, уже сейчас понятно, чем процесс завершится. Ничья невозможна. Эта война должна закончиться победой одной стороны и поражением другой. Точка невозврата, когда еще можно было договориться, пройдена – она была до новостей из Бучи, Ирпеня, Мариуполя и других оккупированных территорий, где российские войска совершали свои преступления. Теперь можно будет говорить о чем-то только после ухода российской армии с территории Украины.

Во время Второй мировой войны с Гитлером и его людьми шли сепаратные переговоры, особенно после Сталинградской битвы. Но после произошел Тегеран 1943-го. Думаю, после вашей победы под Херсоном на саммите G-20 на Бали в ноябре 2022 года могли состояться судьбоносные переговоры между США и Китаем, как когда-то в Тегеране в ноябре 1943 году решалось будущее войны.

Глядя на карту, многие понимают, что после освобождения Херсона может начаться освобождение Мелитополя, Мариуполя, а потом и Крыма. Когда врачи хотят спасти пациента с раковой опухолью и метастазами, проблему пытаются решить или терапевтически, или хирургически. Проблему оккупации Украины по-другому также не решить. Не получается освободить Крым и Донбасс политически – придется военным путем. А учитывая помощь, которая идет сегодня Украине, можно уже более уверенно делать подобные прогнозы. Говорили же, что Херсон освободят к середине ноября. Так и произошло. Если такие люди говорят, что будет дальше, оснований им не верить нет.

Украинские военные эксперты говорят, что освобождение Крыма зависит от предоставления Украине ракет дальностью 300 километров. Их Украина просила во время встречи в формате Рамштайн, но пока не получила.

Я на эту тему не люблю говорить, потому что не знаю, что у вас есть, а чего нет. Когда разбомбили аэродром в Крыму, у вас тоже чего-то не было. Каким образом это произошло? Инопланетяне это сделали, или опять неудачно кто-то покурил?

У вас есть проблема на 40-60 км – есть и решение. Будет стоять задача решать дальние проблемы, найдется, чем.

Ваше военное руководство 24 часа в сутки работает с военным руководством США. И не только через Рамштайн, а и через оперативный штаб в Пентагоне. У каждой страны помимо Рамштайна есть свой оперативный штаб, который занимается помощью Украине. И в таком оперативном центре США работают высокопоставленные звездные генералы — и, что интересно, по сегодняшний день никто не знает, кто этим центром руководит. Но можете не сомневаться, что в этом центре четко знают, что нужно Украине сегодня, завтра, послезавтра.

"Забудьте и о результатах выборов в США. Не вовлекайтесь во внутриполитические разборки в Америке"

Как так получилось, что Украина села за упомянутый карточный стол? Это заслуга лично президента Зеленского или Украины? И как Украине повышать субъектность?

Вам удалось сесть за этот стол за счет консолидации всего вашего общества, власти, армии и народа. Когда в ваш дом пришла не гибридная, а настоящая война с принципом "или сегодня, или никогда", вы все объединились. Ваш президент, за которого на выборах проголосовали более 70% избирателей, повел себя достойно – он сказал президенту Америки: "Мне не нужно такси, мне необходимо оружие". Зеленский остался в стране. Он лидер этой страны, доказал это личным примером.

Ваша армия демонстрирует настоящий героизм, она также консолидировалась во главе с вашим генералом Залужным. Он также герой вашей страны, который оказался в нужное время в нужном месте. Вся ваша страна, украинцы от запада до востока забыли географию, стали формироваться как единая нация, вы все объединились.

И ваша консолидация дала возможность вашим солдатам идти вперед, не думая о тылах, не думая, что кто-то может вонзить нож в спину. Ваше политическое руководство ведет себя достойно. Мне очень понравилось, как ваш президент в своих выступлениях перед парламентами Италии, Франции, Великобритании, Конгрессом США давил на мир, гнобил его, стыдил. Он говорил: "Вы виноваты в этом, вы воспитали такого монстра своими двойными стандартами. А мы погибаем сегодня за вас, за ваши ценности. Так будьте любезны, поддержите нас. Я не уеду из этой страны. Мы до последнего будем здесь воевать. А что будет с вами, если вы не будете нас защищать?".

Сработал прагматизм Запада, а не зов совести. Мировые лидеры поняли, им сегодня выгодно защищать Украину. Если они этого делать не будут, мало не покажется – Россия не остановится в Украине, она пойдет дальше.

Ваш успех обеспечила ваша консолидация, мотивация. Более того, ваши реальные успехи еще больше консолидируют, вы уже видите результаты. Вы вернули Херсон, сейчас говорите о Мелитополе, Мариуполе. И если в марте кто-то и говорил о возврате у ситуации 24 февраля, то сегодня о таком не скажет ни один украинец. И ни один западный политик не позволит себе заявить подобное. Если говорить о переговорах, то только после вывода российской армии со всех оккупированных территорий Украины, выплаты репараций и суда над преступниками.

Все изменения – результат действий не одного человека, а всей Украины. И президента, и армии, и народа, и всех, кто любит президента, и всех, кто его не переваривает органически. Вы все это сделали. Потому что вы вместе тушите пожар в своем доме. А когда огонь погаснет, будете разбираться, кто и как во время пожара себя вел. Но сначала надо спасти дом. И помните об этом до конца войны.

Помня об этом, вы будете усиливать свою субъектность. И не верьте "данайцам, дары приносящим", даже если они с Запада, даже если говорят правильные вещи. Как говорят, "доверяй, но проверяй" – они же в свое время вас уже предали. Поэтому вы должны знать, кто на самом деле ваш друг, а кто играет роль вашего друга. На востоке говорят: "Доверять можно кому хочешь, но на 100% верить только самому себе."

Повлияют ли выборы в США на поддержку Украины?

Ничего не изменилось. Более того, выборы показали самим американцам, что тема поддержки Украины – очень важная. Сторонники Трампа, которые выступали против этой поддержки, проиграли. Были среди них и 30 демократов, которые писали письмо, их точно так же осудило общество. Две темы дали такой результат. Одна касалась внутренней политики – абортов, вторая – поддержки Украины. Демократы на этом грамотно сыграли, хотя все предрекали им поражение.

Но не забывайте, Конгресс – это законодательный орган. А у исполнительной власти – у президента — еще два года. Результаты выборов для вас должны быть очень оптимистичными. Но забудьте и о них. Не вовлекайтесь во внутриполитические разборки в Америке. Украина, наоборот, должна сама на них влиять. Не американцы должны вас использовать в своей внутриполитической повестке, а вы их.

"До политики в переговорах ситуация еще не дошла"

Издание The Wall Street Journal написало о том, что Салливан приезжал в Киев сказать, что Украине необходимо искать какие-то реалистические условия для переговоров. Почему тема переговоров на страницах американских газет? Может быть так, что Салливан приехал и сказал что-то, о чем мы сейчас не узнаем?

Я не слышал, чтоб Салливан говорил такие слова, а я слушаю его внимательно. Если газета The Wall Street Journal или какая-то другая что-то говорят, ссылаясь на неназванные источники, они выдают желаемое за действительное. Задайтесь вопросом, на кого они работают, чьи нарративы продвигают? И тогда станет понятно. За все эти восемь месяцев разве мало мы слышали вот таких вбросов в информационное поле. Что-нибудь из них получило свое подтверждение, переговоры начались?

Переговоры были в самом начале в Стамбуле. Почему были? Потому что тогда Россия заставила. Весь мир думал, что вы капитулируете. Но вы сели за карточный стол и стали сопротивляться. Тогда всякие переговоры прекратились. Сейчас переговоры ведут на поле боя ваши солдаты, больше никто. Россия старается выдать желаемое за действительное через своих коллективных "генри киссинджеров". Зачем нам на них реагировать?

Я не слышал из уст официальных лиц США в публичной плоскости все то, что иногда всплывает в той или иной газете. Наоборот, слышу совершенно другое. Например, когда посол ООН от США приезжала в Киев, я слышал, как она говорила. Я слышал последнее выступление Салливана, заявления на G7, слова президента США. Мне, например, ближе слова, которые говорят генерал Залужный, генерал Буданов или генерал Ходжес. Эти люди говорят конкретно о том, что происходит на земле, и именно это определяет повестку дня. И повестку дня, возможно, будущих переговоров. О каких переговорах сегодня может идти речь, когда нет предмета переговоров?

Гуманитарные переговоры идут восемь месяцев. В них активное участие принимают Турция и ООН. Они решают вопросы военнопленных, зернового контракта. Возможно, после завершения войны эта гуманитарная платформа станет базой для политических переговоров. Но как я говорил, это возможно после освобождения Крыма и Донбасса. Простой вопрос: Путин готов освободить политическим путем эти территории? Нет. Значит, его надо остановить силой.

Турция взяла на себя роль переговорщика. Но при этом президент Эрдоган заявляет то об оккупации Крыма, то снова вспоминает о переговорах с РФ. Как будет вести себя Турция дальше?

Турцию выбрали в качестве дипломатической площадки Украина и Россия. Значит, они доверяют ей в этом вопросе, уверены – она честный посредник. И Эрдоган выполняет свою роль в гуманитарной области. Турция обеспечивает наличие переговорной платформы. ООН обеспечивает политическую крышу. И за восемь месяцев я ни разу не видел, чтобы со стороны Турции интересы Украины были сданы. Как и со стороны ООН.

[ + – ] Турцию выбрали в качестве дипломатической площадки Украина и Россия. Значит, они доверяют ей в этом вопросе, уверены – она честный посредник, считает политолог Рамиз Юнус Фото: РИА Новости

Турция подписала зерновой договор и выполняет его. Россия решила выйти из контракта. Турция говорит: "Ты выходишь, а я – нет, я буду выполнять то, под чем подписалась". Россия возвращается.

Разделяйте политическую и гуманитарную составляющую. До политики в переговорах, на самом деле, ситуация еще не дошла. Политический вопрос будет решать не Турция, а Украина и Россия и те страны, которые поддерживают Украину – США, Великобритания, коллективный Запад. Когда дойдет время до политических переговоров, они могут состояться в Турции, и они принесут нужный результат и вам, и нам, и той же Турции.

Все помнят, что Тегеран-1943 превратился в Ялтинскую, а потом в Потсдамскую конференцию в 1945 году. Данная война находится еще на уровне Тегерана-43. До Ялты и Потсдама в этой войне еще не дошли. Украина выбрала Турцию, потому что эта страна – военно-стратегический партнер, первая страна НАТО, которая поставила вооружение Украине, раньше, чем кто-либо в Альянсе.

Какой интерес Турции?

Интерес Турции "протекает" из Черного моря. Далее – Ливия, Сирия, южный Кавказ, Средняя и Центральная Азия. И на всей этой территории Турция давно бодается с Россией. Сначала с Российской империей, затем с СССР и нынешней РФ. И я не думаю, что Турция готова уступить что-то России. Где она может что-то уже брать – политически или военной силой, она берет. Турция – новый центр в новом многополярном мире. Россия уже вынуждена с этим считаться. Турция — региональная держава, она заявила, что мир – больше, чем пять постоянных членов Совета безопасности ООН. А для такой страны как Украина сила такого военно-стратегического партнера как Турция важна. Вы же не забыли, что Борис Джонсон предложил новый военно-политический альянс: Великобритания, Польша, страны Балтии, Украина, Румыния и Турция. Но это дела будущего.

"У Си Цзиньпина и Байдена много тем для беседы, включая послевоенное устройство мира"

Совместного фото в начале саммита "Большой двадцатки" не обещали – никто не хочет фотографироваться с министром иностранных дел РФ Лавровым. Зачем он поехал на Бали? Ведь было ясно, Россия будет изгоем.

Не поехать Россия не могла. Там все-таки двадцатка собирается. Россия хочет быть одной из пяти стран Совета безопасности ООН. Но это уже не так – ни на поле боя, ни в дипломатии. Ее место в G7 и в G20 тихо-тихо занимает Украина. И в военном плане наносит поражение и на поле боя. Путин не мог позволить себе второго Самарканда, когда он сидел на одном диванчике с президентом Беларуси и Ирана. Решили, что пусть лучше через эту экзекуцию пройдет Лавров.

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Лавров сегодня есть, а завтра его нет. А Путин для них скрепа, он вечный, как они думают, ему репутацию портить нельзя. Обратите внимание, как пропагандистские каналы пытаются держать Путина в стороне во время негативных событий. Показывают: Суровикин (командующий силами РФ в Украине. – Ред.) принимает решение вместе с Шойгу (министром обороны РФ. – Ред.) оставить Херсон. Все же понимают, что в этой войне больше политики со стороны России. И командует этой войной не Суровикин, и даже не Шойгу, а политики, которые принимали решение пойти на эту авантюру.

Сегодня заметно противостояние между политиками и военными. Как обычно бывает в российской, советской истории – изменения начнутся сверху, произойдет какой-то переворот, возможно, военный. Сейчас ищут "стрелочника". Не думаю, что кто-то из них готов выступить в такой роли, тем более, если у них есть деньги и власть. Будут сопротивляться таким как Пригожин, Кадыров те, которые находятся в других структурах власти со своими возможностями и огромными деньгами.

Мы будем свидетелями интересных процессов. Напомню, что Хрущев потерял свое кресло после Карибского кризиса, который сам же и затеял. Он подвел всех под риск ядерной катастрофы на планете, а этого не хотели все те, кто сидели вместе с ним в Кремле. Не думаю, что весь российский политический истеблишмент согласен идти вместе с Путиным в преисподнюю или же сидеть на скамье подсудимых. У многих есть огромные деньги, которые сейчас под санкциями. И речь не только об олигархах.

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В таких условиях Путин не хотел бы покидать территорию Кремля. Важна для него как тема имиджа, так и безопасности. Он как Сталин, который в свое время сидел в Кремле и дальше своей дачи в Кунцево никуда не ездил. И при этом за многим не уследил. Путин также пытается держать все под контролем.

Кто эти люди, которые могут не соглашаться с политикой Путина, насколько они могут повлиять на ситуацию, как быстро? Кстати, после Херсона американский Институт изучения войны уже сказал, что в Кремле назревает раскол.

Повлиять могут. Во времена СССР была попытка переворота ГКЧП – все, кто не соглашался с Горбачевым, перестройкой, гласностью, попытались удержать власть. И тогда много генералов перешли на сторону Ельцина. Накануне СССР выводил войска из Афганистана, проиграв в той войне. В конечном итоге образовалась критическая масса, и чайник закипел. Думаю, так тоже произойдет в путинской России. Надо усиливать эти процессы.

Ошибка Запада в том, что он позволил россиянам, бегущим от мобилизации, покинуть РФ. Они бы и так не пошли бы воевать, но при этом в час "Х" пошли бы на площадь. Критическая масса должна оставаться внутри страны. Чем больше недовольных на площадях, тем быстрее россияне осмелеют. Успехи Украины на фронте и в дипломатии будут усиливать процессы внутри России. Это уже видно с экранов российского телевидения. Но это не проблемы Украины. Проблемы Украины и Запада решаются на территории Украины. Война окончится поражением России. И за него придется России отвечать. Кто будет? "Стрелочники", которых назначит Путин? А они с этим согласны?

В Индонезии могут говорить, каким будет мир и Россия после Путина?

Си Цзиньпин с Байденом в личной доверительной беседе, конечно. Но не публично. Разве в Тегеране в 1943-м говорили о том, что в 1944-м откроется второй фронт, в 1945-м завершится война, каким будет новый мир? Нет. Сначала надо было завершить войну. И об этом говорили в публичной плоскости. Думаю, у лидеров США и Китая сейчас много тем для беседы, включая послевоенное устройство мира, где у каждой страны должна быть своя роль, свои интересы.

[ + – ] Рамиз Юнус: "Си Цзиньпин с Байденом уже могли обсуждать послевоенное устройство мира" Фото: Getty Images

Где та грань, за которой США, Израиль и другие будут реагировать на угрозы сотрудничества Ирана и России в ядерной области?

В Иране волнения перешли в политическую плоскость. Таких не было за всю историю нынешнего Ирана. В 2009 году социальный взрыв руководству удалось подавить репрессиями. Но тогда была другая геополитическая ситуация, внешний фактор играет большую роль. Сейчас не удается. На Иран уже нацеливаются. Войска США в Саудовской Аравии приведены в состояние повышенной готовности. Кроме этого, на страже стоят Израиль, Турция, Азербайджан, Пакистан. На стороне Ирана только Россия, которая может сыграть на теме ядерных технологий, которые нужны Ирану. Но не надо забывать, что Америка, Израиль до сегодняшнего дня не давали разрешение на это, и не дадут — и поэтому войска в боевой готовности.

Тема с дронами, как видите, решается — и можно сказать, что вы ее уже решили. Она не такая сложная тема, как баллистические ракеты. Думаю, Ирану уже об этом объяснили. Захочет ли рисковать Иран с учетом внутренней политической нестабильности? Россия давит на Иран – Патрушев не случайно приехал в Тегеран, помощь Ирана жизненно необходима. Путин после его визита еще и сам позвонил президенту Ирана. Если Иран пойдет на это – он подпишет себе смертный приговор. Может, Ирану легче договориться о чем-то с Западом? Давайте подождем. Иран смотрит на Россию, видит, как на нее наезжают, видит, как осторожничает Китай и понимает, что Иран на карандаше сейчас, как и Беларусь – эти две страны на Западе от России не отделяют. Но если эти две страны захотят как-то дистанцироваться от России, к этому на Западе с пониманием отнесутся. Батька Лукашенко предоставляет свою территорию России, но всячески отпирается от прямого участия со своей армией, чтобы не допустить непосредственного участия. Иран так же, как и Беларусь, хочет решать свои проблемы с санкциями, с замороженными активами и со многим другим. Так что давайте немного понаблюдаем.

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