Топ-7 военных конфликтов современности. Война за Нагорный Карабах

Столкновения между армянами и азербайджанцами. Это был первый межэтнический конфликт на территории СССР, начавшийся еще до его распада. Но истоки войны за Нагорный Карабах намного глубже. Фокус изучил подоплеку конфликта и варианты развития событий.

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Участники: Азербайджан vs Армения

Азербайджан vs Армения За что воюют: контроль за территориями непризнанной республики Карабах

контроль за территориями непризнанной республики Карабах Начало: 1988

1988 Число жертв: около 35 тысяч, из них 30 тысяч во время войны 1992-1994 гг.

около 35 тысяч, из них 30 тысяч во время войны 1992-1994 гг. Ключевые имена: Гейдар Алиев, Ильхам Алиев, Роберт Кочарян, Серж Саргсян, Никол Пашинян

Гейдар Алиев, Ильхам Алиев, Роберт Кочарян, Серж Саргсян, Никол Пашинян Заинтересованные стороны: США, СССР/РФ, Турция, Франция, Иран

США, СССР/РФ, Турция, Франция, Иран Украинский интерес: Украина с самого начала своего существования отстаивала последовательную позицию по поводу любых конфликтов — полное соблюдение норм международного права. Поскольку ООН признает суверенитет Азербайджана над всей территорией бывшей Азербайджанской ССР, то этой же позиции придерживается и Украина. После оккупации части украинских территорий РФ в 2014 г. позиция Украины становилась все более проазербайджанской (Армения — союзник РФ по ОДКБ). Интерес нашего государства — в разрешении этого противостояния в пользу Баку и международного права. В ходе активных боевых действий в 2020 году Украина однозначно поддержала территориальную целостность Азербайджана.

При образовании Закавказских республик СССР не учел реального расселения местных этносов. Когда советские власти существенно ослабли, в 1988 году в местах компактного проживания армян на территории Азербайджанской ССР начались столкновения между армянами и азербайджанцами. Это был первый межэтнический конфликт на территории СССР, начавшийся еще до его распада.

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22 февраля 1988 г. после заявления Совета народных депутатов в Карабахе (20 февраля) о намерении присоединиться к Армении в Аскеране (Нагорный Карабах) произошла первая большая стычка между армянами и азербайджанцами. Последние заявили о двух погибших. В ответ через 5 дней произошел армянский погром в Сумгаите (пригород Баку), где официально погибли 32 человека, однако армяне заявляют о сотнях жертв.

Это стало поворотным моментом конфликта, который до распада СССР оставался "уличным" (т.е., не было прямых военных столкновений). Армяне начали покидать Азербайджан, азербайджанцы бежали из Армении и Карабаха. С распадом СССР противостояние переросло в полноценную войну между обоими государствами, завершившуюся полной победой Армении — было оккупировано около 20% территории Азербайджана. Около миллиона человек стали беженцами (870 тыс. азербайджанцев покинули регион конфликта и саму Армению, а около 300 тыс. армян покинули Азербайджан).

[ + – ] Ноябрь 2020. Армяне упаковывают вещи, оставляя дом в городе Кельбаджар Фото: Getty Images

Ереван не стал аннексировать оккупированные территории. Он не признал независимость Карабаха, но оставил оккупированными помимо самой непризнанной республики еще и "буферные районы", соединяющие Армению с регионом. До 2020 года ни одно государство мира так и не признало Карабах. Однако конфликт был заморожен и де-факто Нагорный Карабах контролировался Арменией, хотя в соответствии с нормами международного права все эти районы есть и были законными территориями Азербайджана.

При этом власть в самой Армении контролировал "карабахский клан". Именно в Степанакерте (столице непризнанного Карабаха) родились второй и третий президенты Армении Роберт Кочарян и Серж Саргсян, установившие авторитарный режим правления в стране с 1998 по 2018 годы.

За два десятилетия заморозки конфликта богатый нефтью Азербайджан существенно перевооружился. Баку интересовал доступ к передовым военным технологиям, который он получил, сотрудничая с Израилем, Турцией и, что интересно, продолжая сохранять дружеские отношения с РФ. Москва снабжала вооружениями обе стороны. Другое дело, что для Армении РФ была едва ли не единственным поставщиком. Впервые свои мускулы Баку продемонстрировал в 2016 году. Тогда азербайджанская армия заняла несколько пограничных высот.

Благоприятные времена для полномасштабного наступления наступили после падения в результате массовых протестов "карабахского клана" в Армении. Новый премьер-министр страны Никол Пашинян сам не имел никакого отношения к Карабаху. Также он оказался достаточно далек от Путина. В то же время Азербайджан существенно сблизился с Турцией, ставшей новым региональным лидером.

Лучших условий нельзя было и ождать, и в конце сентября 2020 года азербайджанская армия пошла в наступление. В результате 44-дневной войны Баку вернул под свой контроль все "буферные районы" и часть Карабаха. Остальную часть территории непризнанной республики заняли российские миротворцы. После подписания соглашения в ноябре 2020 года армяне массово покидали территории, которые должны были отойти к Азербайджану. Журналисты фиксировали факты сожжения собственной недвижимости, вывозились даже окна и двери из кафе, ресторанов, за армянскую границу перегоняли стада коров и овец.

[ + – ] Ноябрь 2021. Военный парад в Баку по случаю годовщины окончания военного конфликта 2020 вокруг Нагорного Карабаха Фото: Getty Images

Освободившиеся территории заселяют азербайджанцы. Символом новой жизни официальный Баку стремится сделать город Шуша, взятие которого азербайджанскими войсками в начале ноября 2020 определило победителя войны. Менее чем за год Азербайджан успел соорудить прямую дорогу из Баку в Шушу и возвести там новый аэропорт.

Открытыми остаются вопросы сохранения армянского культурного наследия, ведь этот народ давно проживал на этих землях и оставил немало архитектурных памятников. Показательной может стать ситуация с реставрацией пострадавшего от боевых действий Собора Святого Христа Всеспасителя. Азербайджанские власти обещают его реставрировать, согласно советским документам, где не содержатся упоминания об армянах. Также в городе быстрыми темпами сооружаются мечети.

[ + – ] Сентябрь 2022 года. Азербайджанская армия в городе Лачин Фото: Getty Images

Ситуация на сегодня

С 2020 года стороны периодически обстреливают друг друга, и уже в сентябре 2022 началось очередное обострение. Оно отличается тем, что обстрелы проходят уже не на спорных территориях, а непосредственно на армяно-азербайджанской границе. Фокус следит за развитием событий.

Прогноз Focus.ua

Пока что конфликт снова заморожен, однако уже на условиях Азербайджана. Армения полностью потеряла контроль над всеми оккупированными в начале 90-х гг. территориями. Однако часть Карабаха вместе с непризнанной столицей контролируют российские миротворцы. Таким образом, хозяин Кремля продемонстрировал, что Москва не желает однозначного разрешения какого-либо конфликта в регионах, где она сохраняет свое влияние. Однако есть версия, что на остановку азербайджанского наступления повлияла не столько Москва, сколько победа на выборах президента США Джо Байдена, называющего себя "другом всех армян". Что будет, если конфигурация сил за океаном снова изменится — вопрос риторический.

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