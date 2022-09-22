Как начинаются войны. 7 главных военных конфликтов современности

Украина героически борется за свою независимость, однако наша страна — не единственная сегодня горячая точка на карте. Фокус собрал 7 актуальных конфликтов, сотрясающих мир прямо сейчас — на Ближнем Востоке, в Закавказье, на Балканах и в Центральной Африке… И ответил на вопрос: почему начинаются войны, сколько продолжаются и как это отражается на ситуации в мире и национальных интересах Украины.

Related video

Войны в мирном мире. Семь конфликтов, которые вряд ли завершатся в ближайшее время

В мире, который до 24 февраля 2022 года большинству украинцев и европейцев казался мирным и приветливым (хотя значительное количество украинцев поняли ошибочность этого тезиса еще в 2014 году), на самом деле происходит немало конфликтов. Они находятся на разных степенях активности. Одни — в горячей фазе, другие медленно тлеют, не привлекая особого внимания обывателей. Однако во всех этих войнах гибнут и страдают люди, которые, безусловно, стремятся к их скорейшему завершению.

Фокус собрал семь актуальных конфликтов, каждый из которых по-своему уникален, а вместе они формируют мировую картину войны и мира.

[ + – ] Легко войну начать и нелегко закончить: за что воюют в разных концах света? Фото: Getty Images

К сожалению, семь военных конфликтов, которые мы выбрали для статьи — это не все. В мире ведется гораздо больше войн, однако подобранные примеры отличаются оригинальностью, и вместе с тем имеют много общего (некоторые из них даже связаны между собой), а все вместе так или иначе влияют на глобальную политику и затрагивают мировую архитектуру безопасности.

Без своей земли. Борьба курдов за "Курдистан"

Участники: турецкое правительство vs Рабочая партия Курдистана

турецкое правительство vs Рабочая партия Курдистана За что воюют: существование курдской государственности

существование курдской государственности Начало: 1984 г. (условно)

1984 г. (условно) Число жертв: около 40 тысяч

около 40 тысяч Ключевые имена: Кенан Эврен, Реджеп Эрдоган, Абдулла Оджалан

Кенан Эврен, Реджеп Эрдоган, Абдулла Оджалан Заинтересованные стороны: США, Израиль, Иран, Сирийское правительство Асада, Ирак, РФ

США, Израиль, Иран, Сирийское правительство Асада, Ирак, РФ Украинский интерес: в контексте сотрудничества с Турцией, которое росло значительными темпами до полномасштабного вторжения РФ, Украина была заинтересована во внутренней стабильности и безопасности своего партнера. Однако сейчас, учитывая неоднозначную позицию Анкары относительно российской агрессии, Киеву не стоит портить отношения с более мощными партнерами из-за курдского вопроса. Нейтралитет.

Курды — самый большой народ в мире без собственного государства (далее идут сикхи, ромы, уйгуры, каталонцы). Они компактно проживают на территории Турции, Ирана, Ирака и Сирии и называют эти земли Курдистаном. Всего в мире насчитывается около 40 млн курдов, более трех четвертей из них проживают в "Курдистане". Государство с таким названием должно было появиться более ста лет назад по результатам Севрского мирного договора (1920 г.).

Навязанный Антантой вариант предусматривал расчленение Османской империи, однако решительное сопротивление со стороны лидера турок Мустафы Кемаля Ататюрка привело к подписанию в 1923 г. нового соглашения в Лозанне. Оно уже не предусматривало никакого курдского государства.

Во вновь созданной на пепелище Османской империи Турции даже само слово "курд" оказалось под запретом. Представителей этого этноса вплоть до начала XXI века называли "горными турками". Любые проявления их культуры и даже письменности были строго запрещены. Так, уже в 2007 г. мэр Диярбакира Абдулл Демирбас был отстранен от должности за призыв к публикации открытой общественной информации на курдском языке. Однако курды не отказались от своей борьбы за государственность.

[ + – ] Курды — самый большой народ в мире без собственного государства Фото: Pexels

В 1984 г. ситуация в регионе переросла в горячий конфликт. Самая радикальная политическая сила курдов – Рабочая партия Курдистана (РПК, основанная в 1978 г.) – начала вооруженную борьбу за независимость. В ответ турецкие власти объявили в регионе военное положение и направили туда карательные отряды. К 1995 г. в результате военных столкновений правительственных войск с повстанцами погибло около 15 тысяч курдов. За следующие десятилетия погибли еще 25 тысяч. В 80-90-х гг. в конфликте приняло участие до 200 тыс. военнослужащих турецкой армии и около 5-10 тыс. боевиков курдских формирований.

В 1999 г. был арестован (по версии курдов — захвачен в плен) лидер РПК Абдул Оджалан. Сначала его приговорили к смертной казни, но впоследствии приговор смягчили, что открыло путь к переговорам. Смягчение позиции турецких властей по курдскому вопросу было обусловлено прогрессом в переговорах с ЕС относительно членства Турции в этой организации. А в Брюсселе не принято проводить военные операции против национальных меньшинств, а также запрещена их любая дискриминация. Поэтому вести переговоры о вступлении со страной, где людей заключают в тюрьму за любые надписи на их родном языке, никто бы не стал.

Важно

Украина между Путиным и Эрдоганом. Турецкая злопамятность против "русского мира"

Реджеп Эрдоган, возглавивший Партию справедливости и развития и ставший премьер-министром в начале ХХI века, даже начал ориентироваться на курдский электорат, что выглядело на тот момент довольно экстравагантно. Тем не менее, ситуация кардинально изменилась после ухудшения отношений с ЕС в середине "десятых" годов и военного переворота 2016 года.

Тогда турецкие власти приостановили переговоры с Еврокомиссией по членству Турции в ЕС. Соответственно, свернулись любые уступки курдам. Их лидеров бросили в тюрьму, РПК снова объявили террористами, а всех, кто их поддерживает, — спонсорами терроризма. Турецкие войска начали наносить удары по курдским позициям в Ираке и Сирии (где курдские вооруженные отряды помогают США бороться с радикальными исламистами, что добавляет жара в этот и так гремучий ближневосточный котел).

Также вопрос поддержки курдов чуть не затормозил вступление Финляндии и Швеции в НАТО, однако здесь Анкара, неожиданно для всех, пошла на уступки. Тем не менее, по другим аспектам курдской политики правительство Эрдогана занимает максимально непримиримую позицию. Он категорически отказывает в праве на государственность как курдам, проживающим в Турции (около 20 млн человек), так и сирийским курдам (ок. 3 млн человек).

[ + – ] Июнь 2022. Акция протеста в Риме против вторжения Турции в Южный Курдистан Фото: Getty Images

Ситуация на сегодня

Сейчас турецкие военные совершают операции против РПК за пределами страны. Так, в Ираке с апреля проходит военная операция — вопреки воле официального Багдада. Анкара заявляет, что наносит удары исключительно по позициям боевиков Рабочей партии Курдистана (то есть, по "турецким курдам"), в то же время власти Ирака обвиняют турок в гибели гражданских лиц. Несет потери и турецкая армия: так, 12 сентября Министерство обороны Турции заявило о смерти четырех своих военных.

Прогноз Focus.ua

Учитывая численность и решительность курдов с одной стороны и неуступчивость турецких властей с другой, разрешение конфликта в близкой перспективе не предполагается.

[ + – ] Разрушенный обстрелами город Алеппо стал символом войны в Сирии Фото: Getty Images

На развалинах Пальмиры. Гражданская война в Сирии

Участники: правительство Башара Асада, Национальная коалиция сирийских революционных и оппозиционных сил, Хезболла, ИГИЛ, Аль-Каида, Пешмерга, Турция, Иран, РФ, США и другие

правительство Башара Асада, Национальная коалиция сирийских революционных и оппозиционных сил, Хезболла, ИГИЛ, Аль-Каида, Пешмерга, Турция, Иран, РФ, США и другие За что воюют: контроль над территорией

контроль над территорией Начало: 2011 г.

2011 г. Число жертв: около 350 тысяч

около 350 тысяч Ключевые имена: Башар Асад, Абу Бакр Аль Багдади

Башар Асад, Абу Бакр Аль Багдади Заинтересованные стороны: Саудовская Аравия, ЕС, Катар, Израиль, Иордания, Ливан, США

Саудовская Аравия, ЕС, Катар, Израиль, Иордания, Ливан, США Украинский интерес: Сирия — одно из немногих государств мира, открыто поддерживающее российскую агрессию. Правительство Башара Асада признало "ДНР" и "ЛНР". Также Сирия может стать хабом перепродажи украденного на оккупированных территориях украинского зерна. Украина пассивно занимает сторону США и ЕС.

В результате крушения Османской империи, проигравшей Первую мировую войну, территорию современной Сирийской Арабской Республики передали в управление стране-победительнице — Франции. В 1930 году была провозглашена сирийская государственность.

Де-факто эти территории были колонизированы, и реальную независимость государство со столицей в Дамаске получило уже после Второй мировой войны. Хотя свое название страна унаследовала от могущественной ближневосточной монархии древнего мира, от прежней Сирии за более чем 2 тысячи лет истории остались разве что географические названия. По сути, на карте были проведены линии, которые не отражали реальное этнически-цивилизационное и религиозное (что в этом регионе особенно важно) распределение населения.

Хотя 90% населения Сирии составляют арабы, культурное разделение более многогранно. Среди них 73% — это мусульмане-сунниты, 10% — христиане, а около 16% — алавиты (секта шиитского толка), к которым принадлежит правящая династия. Оставшиеся почти 10% составляют курды, армяне и другие этносы.

Захвативший власть в 1970 г. отец нынешнего президента Сирии Хафез Асад пытался примирить весь этот конгломерат светским характером государства и жестокими репрессиями. Так, во время подавления восстания радикальной исламистской (суннитской направленности) организации "Братья мусульмане" в г. Хама в 1982 г. было убито около 25 тыс. человек.

Однако политический застой, в котором страна встречала XXI век после тридцатилетнего правления Асада-старшего, и передача власти его сыну только обострили имевшиеся противоречия.

[ + – ] Июль 2022. Сирийские повстанцы готовятся дать залп в сторону правительственных сил Фото: Getty Images

Передача власти от отца к сыну показала ее фактически династический характер. В стране, где, как упоминалось выше, большинство населения составляют арабы-сунниты, концентрация всей полноты власти у династии алавитов существенно обостряла противостояние на этнорелигиозной почве.

Не придавало оптимизма и международное положение Сирии. Времена панарабизма, на которых держался режим Хафеза Асада, прошли. Двадцать первый век Ближний Восток встречал на фоне роста влияния монархий Персидского залива, для которых противостояние шиитскому Ирану было значительно актуальнее, чем израильско-палестинский конфликт. И с течением времени эта тенденция только усиливалась.

Важно

Любая политика лучше, чем политика колебаний. О визите Джо Байдена на Ближний Восток

Правление младшего Асада только обострило ситуацию. Он пытался провести реформы и трансформировать "арабский социализм" в рыночную экономику. Башар Асад ликвидировал существующие государственные монополии, однако приватизация происходила непрозрачно. Ближневосточный обозреватель Захари Лауб отмечает, что большинство бывших государственных ресурсов сосредоточились в приближенных к господствующей верхушке руках. Вдобавок в 2006-2010 гг. Сирия еще и пережила небывалую засуху, что существенно отразилось на экономическом положении благополучной части населения. Такое положение вещей вместе с социальными проблемами напоминало пороховую бочку, которая только ждет своей искры.

Искра вспыхнула в 2011 году, когда протестная волна Арабской весны дошла до Сирии. Несколько подростков в городе Дераа написали на стене антиправительственный лозунг. Полиция их арестовала и пытала, что возмутило родственников и друзей задержанных подростков — они вышли на демонстрацию. Ее разгон возмутил уже знакомых протестующих, что обусловило лавинообразный эффект.

В конце концов, все перешло к вооруженным столкновениям с правительственными силами и взятию повстанцами под контроль целых населенных пунктов, в которых распространялись идеи радикального ислама. Среди них — "Аль-Каида", сформировавшая группировку "Джабгат Ан-Нусра" и "Исламское государство Ирака", которое самое ранее откололось от Аль-Каиды.

США, Евросоюз и некоторые арабские государства признали сирийское правительство в изгнании и помогали ему сформировать собственную армию из самых активных демонстрантов и перебежчиков со стороны правительственных сил. Отдельным большим течением оппозиционного движения Башара Асада стали сирийские курды. Также против сирийских властей выступили многочисленные группировки поменьше. Уже в первые месяцы конфликта на сторону повстанцев переходили целые города, самым большим из которых стал Алеппо. В ответ режим Асада начал применять против повстанцев химическое оружие, в частности, на территории крупных городов, где от него страдали и гибли гражданские лица.

В 2013 году США были готовы применить силу против сирийских властей, однако их отговорила от этого РФ, которая через два года сама ввела в Сирию войска.

Тогда режим Асада находился в затруднении, а его падение казалось вполне реальным. Однако самой мощной силой среди разрозненных повстанческих сил с 2014 года уже был ИГИЛ, контролировавший территории Восточной Сирии и Западного Ирака.

[ + – ] ИГИЛ взрывает храм Баал-Шамина в Пальмире, построенный в I веке. н.э. Фото: Getty Images

Именно угрозу прихода к власти крайне радикальных и жестоких исламистов РФ использовала в качестве повода для ввода войск. С помощью российской авиации и иранских прокси к 2018 г. правительственным силам Сирии удалось восстановить контроль над большей частью территории страны. Однако на северо-востоке в борьбе с ИГИЛ сформировалась новая сила — поддерживаемые США отряды курдской самообороны Пешмерга, которые поддерживают США, но предпочла бы уничтожить Турция. Последняя в конце концов ввела свои войска для создания буферной зоны между курдами и турецкой границей. Весной 2022 года президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о намерении расширить границы контролируемой территории, обосновывая это преследованием боевиков Рабочей партии Курдистана. Однако происходить это будет на территориях, которые контролирует Пешмерга.

[ + – ] Сентябрь 2022. Бойцы Третьего легиона Свободной сирийской армии (TFSA), поддерживаемой Турцией, принимают участие в военных учениях вблизи пограничного города Азаз на севере провинции Алеппо, удерживаемой повстанцами Фото: Getty Images

Ситуация на сегодня

С 17 августа начались обстрелы определенных турецкими властями территорий "операции". После этого начали распространяться слухи, что Эрдоган пытается возобновить связи с Башаром Асадом, однако официальная Анкара их опровергает.

Прогноз Focus.ua

Сколько продлится такая война "всех против всех" на территории Сирии, никто не может сказать. На землях этого ближневосточного государства сошлись жизненные интересы многих крупных игроков. А это может затянуть конфликт, который длится более десяти лет, еще на длительный срок.

[ + – ] Студенты из Багдадского университета несут гроб товарища, который погиб во время теракта смертника на КПП в Багдаде Фото: Getty Images

Бесконечные бури в пустыне. Интервенция США в Ирак и борьба Багдада с ИГИЛ

Участники: США vs Ирак и Ирак vs ИГИЛ

США vs Ирак и Ирак vs ИГИЛ За что воюют: контроль за территорией Ирака и его природными ресурсами

контроль за территорией Ирака и его природными ресурсами Начало: 1991 г.

1991 г. Количество жертв: сотни тысяч (подсчет сложный, поэтому очень высока амплитуда данных по разным версиям)

сотни тысяч (подсчет сложный, поэтому очень высока амплитуда данных по разным версиям) Ключевые имена: Саддам Хусейн, Джордж Буш Старший, Джордж Буш Младший, Абу Бакр Аль Багдади, Аятолла Али Хаменеи, Касим Сулеймани, Барак Обама, Дональд Трамп

Саддам Хусейн, Джордж Буш Старший, Джордж Буш Младший, Абу Бакр Аль Багдади, Аятолла Али Хаменеи, Касим Сулеймани, Барак Обама, Дональд Трамп Заинтересованные стороны: Иран, Турция, Саудовская Аравия, РФ, США

Иран, Турция, Саудовская Аравия, РФ, США Украинский интерес: украинский военный контингент помогал антииракской коалиции в обеспечении стабильности в стране после падения режима Саддама Хусейна. Однако их вывели после прихода к власти Виктора Ющенко, отреагировавшего на пацифистские настроения украинцев. В дальнейшем Украина не занимала активную позицию в этом конфликте, но, конечно, осудила ИГИЛ как террористическую организацию.

Нет стабильности и в соседнем с Сирией Ираке. С конца 70-х гг. ХХ века там узурпировал власть Саддам Хусейн. В 1980-1988 гг. он вел войну с основным врагом США в регионе — Ираном. После войны Саддам решил аннексировать Кувейт, что вызвало ярость у бывших заокеанских друзей, в результате чего США с союзниками разгромили войска опрометчивого диктатора в рамках операций "Буря в пустыне" и "Меч пустыни" в 1991 г. Операции происходили в соответствии с резолюцией Совета безопасности ООН № 678, которая позволяла государствам, сотрудничавшим с Кувейтом, применять все средства для прекращения конфликта.

Уже весной 1991 года была принята резолюция № 687, которая урегулировала дальнейшие отношения с Ираком — против государства вводились санкции, пока Ирак полностью не откажется от оружия массового уничтожения и не прекратит репрессии против собственного народа (в 80-х жестоким репрессиям со стороны режима подвергались курдские поселения на севере страны). Это предполагало сотрудничество с ООН по контролю над этим арсеналом. Пункт 34 данной резолюции определял условия для имплементации положений документа.

[ + – ] Американские войска в Ираке. Боец 1-й боевой саперной роты PFC охраняет территорию, пока батальон остановился в пустыне на пути в Багдад Фото: Getty Images

Следующие 12 лет Ирак находился в почти полной экономической изоляции. Наконец в 2003 г. Джордж Буш-младший решил завершить начатое отцом и сместить режим Хусейна. Поводом к войне было нежелание власти Ирака сотрудничать с ООН по контролю за оружием массового поражения. То есть, нарушение резолюций 687 и единогласно принятой Совбезом ООН резолюции №1441, которая, по мнению США и их союзников, заявила о нарушении предыдущих резолюций, в том числе резолюции 687.

Тогдашний комментатор международного издания International Herald Tribune Дэвид Игнатиус заявил, что эта резолюция поставила перед Саддамом Хусейном выбор: разоружиться или умереть. Но разоружение все равно в конце концов привело бы ко второму варианту, учитывая отношение к режиму простых иракцев после долгих лет пребывания государства под санкциями и репрессиями. США заявили, что это дало им разрешение применить силу. Однако оружия массового поражения на территории Ирака так и не нашли.

Американские войска вывели из Ирака в сентябре 2010 года. После деоккупации страны Багдаду не удалось самостоятельно справиться с геополитическими вызовами региона. В 2014 году произошло восстание бывших военных и чиновников времен Саддама Хусейна. Под эгидой ИГИЛ они захватили западную часть страны и двинулись на Багдад. Столицу спасли иранские прокси-войска во главе с генералом Касемом Сулеймани. Таким образом, по состоянию на 2015 год основным следствием семилетней оккупации Ирака американскими войсками стало взятие страны под контроль Ираном — главным врагом США.

В конце концов для борьбы с ИГИЛ Вашингтон сформировал коалицию из десятков стран, и территория Ирака в 2017 году была освобождена. Особенно отметились в этой борьбе курды, которые после изгнания ИГИЛ из Ирака провозгласили на территориях их компактного проживания собственное государство — Курдистан.

Взяв за приоритет территориальную целостность Ирака, США и международное сообщество не признали курдское государство. Однако положение Ирака и сегодня остается сложным. Политической стабильности нет. Нормального диалога между основными этнорелигиозными группами – суннитами, шиитами и курдами – тоже. Хотя активных боевых действий на территории Ирака пока не ведется, возвращение ИГИЛ (или радикального ислама в другой форме) выглядит достаточно вероятным, как и обострение ситуации в непризнанном Курдистане.

[ + – ] Багдад. Женщина плачет перед мемориалом жертвам взрыва, который унес жизни более 200 человек Фото: Getty Images

Ситуация на сегодня

Сейчас в Ираке проходят массовые антииранские демонстрации. В конце августа демонстранты даже пробились на территорию Зеленой зоны (правительственный квратал в Багдаде) после того, как о завершении политической карьеры заявил лидер иракских шиитов (проамериканский, а не проиранский) Муктада аль-Садр. В столкновениях с правительственными силами погибли десятки человек.

Прогноз Focus.ua

Хотя сейчас ситуация временно успокоилась, Ирак находится на грани дежурной дестабилизации с труднопрогнозируемыми последствиями. Конфликт не исчерпан и ни одна из политических группировок не готова уступить влияние мирным способом.

[ + – ] Железный купол защищает Израиль Фото: Getty Images

Кровавые войны на Святой земле. Израиль против арабов и Палестина против Израиля.

Участники: Израиль vs арабские страны, Палестинская автономия

Израиль vs арабские страны, Палестинская автономия За что воюют: право на единоличное управление территорией ранее подмандатной Великобритании Палестины

право на единоличное управление территорией ранее подмандатной Великобритании Палестины Начало: 1948 г. (условно)

1948 г. (условно) Количество жертв: десятки тысяч (точные цифры трудно подсчитать из-за значительной численности разных по масштабу конфликтов)

десятки тысяч (точные цифры трудно подсчитать из-за значительной численности разных по масштабу конфликтов) Ключевые имена: Давид Бен Гурион, Голда Меир, Ясир Арафат, Ицхак Рабин

Давид Бен Гурион, Голда Меир, Ясир Арафат, Ицхак Рабин Заинтересованные стороны: США, СССР/РФ, Турция, Франция, Великобритания, Иран

США, СССР/РФ, Турция, Франция, Великобритания, Иран Украинский интерес: когда конфликт начался, Украина входила в состав СССР и в то же время была членом ООН. Москва заняла в конфликте сторону арабов, а Киев собственного мнения иметь не мог. С обретением независимости Украина, не имея собственных интересов на Ближнем Востоке, абстрагировалась от конфликта. Правда, в конце декабря 2016 г. Украина поддержала резолюцию СБ ООН, которая потребовала у Израиля прекратить строительство поселений на Западном берегу реки Иордан. Это привело к определенному дипломатическому охлаждению отношений между Киевом и Еврейским государством. Однако это скорее исключение из правил. Украине выгодна нормализация отношений между арабами и Израилем, поскольку это ослабит позиции РФ и ее ключевого союзника Ирана в регионе. Нейтралитет.

На рубеже XIX/XX вв. в мире набрало силу сионистское движение, исповедовавшее идею возвращения евреев на историческую родину. Имелась в виду подвластная Османской империи и населенная (с VII в.) арабами территория Палестины, на которой в I тыс. до н.э. существовали еврейские государства.

С переходом территории Палестины под британский контроль по результатам Первой мировой войны, сионистское движение только усилилось. Это повлекло за собой конфликты с местным арабским населением и даже переросло в трехлетнее арабское восстание 1936 г., которое было подавлено британскими войсками. Желая избежать излишней напряженности в подмандатном регионе, британские власти пытались притормозить процесс заселения территории евреями. Все изменила Вторая мировая война, когда значительное число представителей еврейского народа эмигрировало в Палестину нелегально.

В 1945 г. сионисты были поддержаны США. Стало очевидно, что близится конец британского владычества в регионе. Тем не менее, его будущее должна была решить ООН. Были подготовлены два варианта обустройства Палестины — конфедерация арабов и евреев или образование двух независимых государств.

На заседании Генеральной ассамблеи ООН 29 ноября 1947 года был принят второй вариант — образование еврейского государства, которое должно было занять 56,47% подмандатного британского правительства Палестины, и арабского государства, которое должно было занять 43,53% земель. Иерусалим должен был остаться под международным контролем и открыт для обоих народов.

[ + – ] Израильская армия у ворот поселения Хомеш, эвакуированного в 2007 году Фото: Getty Images

Проблема заключалась в том, что в 1947 году в Палестине проживало в два раза больше арабов, чем евреев. Поэтому как только Палестину покинул последний британский солдат, образованному за день до этого государству Израиль объявили войну сразу 6 арабских государств — Египет, Трансиордания, Сирия, Ливан, Саудовская Аравия и Йемен. Первые четыре из списка этих стран ввели войска на территорию Палестины.

Это оказалось только первой из целой серии арабо-израильских войн, происходивших в XX веке. Она завершилась оккупацией еврейским государством части территорий, которые, согласно резолюции Генассамблеи ООН, должны быть арабскими.

[ + – ] Иерусалим, апрель 2022 года. Израильские силы безопасности патрулируют перед мечетью "Купол Скалы" (Аль-Акса) во время столкновений с палестинцами Фото: Getty Images

Де-факто резолюция от 29 ноября 1947 г. так никогда и не была воплощена в жизнь. Практически после каждой новой агрессии арабов против еврейского государства Израиль захватывал новые территории. После Шестидневной войны 1967 г. Израиль оккупировал в несколько раз большую территорию, чем его собственная площадь — Синайский полуостров, Сектор Газа, Западный берег реки Иордан и Голанские высоты.

Правительство еврейского государства заявило, что вернет эти земли, если арабские государства признают его право на существование. В ответ арабы начали массово вступать в ряды образовавшейся в 1964 г. Организации освобождения Палестины (ООП). В 70-80-х гг. она приобрела значительную популярность среди мирового сообщества, даже несмотря на то, что для достижения своих целей не гнушалась совершать теракты против евреев как в Палестине, так и за ее пределами.

[ + – ] Члены бригад Эззедина аль-Касама, военного крыла палестинского исламистского движения ХАМАС Фото: Getty Images

Наконец, в 1988 г. лидер ООП Ясир Арафат объявил о создании независимого Палестинского государства. Будучи мудрым политиком, уже через месяц после этого он отказался от террористической деятельности и стал искать возможности для мирных переговоров с Израилем.

13 сентября 1993 г. в Вашингтоне при посредничестве президента США Билла Клинтона Ицхак Рабин — от имени Израиля и Ясира Арафата — от имени Палестины подписали соглашение об образовании Палестинской автономии. После этого Израиль вывел свои войска с территории Западного берега реки Иордан и Сектора Газы. Палестина получила самоуправление, но не признание.

Оба народа неоднозначно восприняли это соглашение. 4 ноября 1995 г. еврейский националист убил премьера Рабина, отомстив за признание Палестинской автономии.

В последующие десятилетия Израиль не раз оккупировал территорию автономии. Однако к аннексии больше не прибегал. В то же время спорные территории активно осваиваются еврейскими колонистами. Наконец, при поддержке США Израиль добился признания значительным количеством стран аннексии Восточного Иерусалима и переноса туда посольств (т.е., фактически признания города столицей еврейского государства).

В 2020 г. были подписаны так называемые Авраамовы соглашения, призванные нормализовать отношения между Израилем и арабскими странами.

[ + – ] Сентябрь 2022 года. Столкновение палестинских протестующих с палестинскими силами безопасности в Наблусе на Западном берегу реки Иордан Фото: Getty Images

Ситуация на сегодня

За последние два года между Израилем и Палестиной произошло два ярких конфликта со взаимными обстрелами территорий и жертвами с обеих сторон. Последний завершился в начале августа 2022 очередным перемирием. Но продержится ли оно хотя бы до следующего года?

Прогноз Focus.ua

Окончательное завершение конфликта в ближайшей перспективе не предполагается, поскольку не видно предмета для компромисса. Однако, вероятно, Израиль найдет способ договориться с ведущими арабскими государствами и аннексирует все ценные земли региона.

[ + – ] Сентябрь 2022. Митинг в поддержку Армении в Лионе (Франция) Фото: Getty Images

Между Курой и Араксом. Конфликт в Нагорном Карабахе

Участники: Азербайджан vs Армения

Азербайджан vs Армения За что воюют: контроль за территориями непризнанной республики Карабах

контроль за территориями непризнанной республики Карабах Начало: 1988

1988 Число жертв: около 35 тысяч, из них 30 тысяч во время войны 1992-1994 гг.

около 35 тысяч, из них 30 тысяч во время войны 1992-1994 гг. Ключевые имена: Гейдар Алиев, Ильхам Алиев, Роберт Кочарян, Серж Саргсян, Никол Пашинян

Гейдар Алиев, Ильхам Алиев, Роберт Кочарян, Серж Саргсян, Никол Пашинян Заинтересованные стороны: США, СССР/РФ, Турция, Франция, Иран

США, СССР/РФ, Турция, Франция, Иран Украинский интерес: Украина с самого начала своего существования отстаивала последовательную позицию по поводу любых конфликтов — полное соблюдение норм международного права. Поскольку ООН признает суверенитет Азербайджана над всей территорией бывшей Азербайджанской ССР, то этой же позиции придерживается и Украина. После оккупации части украинских территорий РФ в 2014 г. позиция Украины становилась все более проазербайджанской (Армения — союзник РФ по ОДКБ). Интерес нашего государства — в разрешении этого противостояния в пользу Баку и международного права. В ходе активных боевых действий в 2020 году Украина однозначно поддержала территориальную целостность Азербайджана.

При образовании Закавказских республик СССР не учел реального расселения местных этносов. Когда советские власти существенно ослабли, в 1988 году в местах компактного проживания армян на территории Азербайджанской ССР начались столкновения между армянами и азербайджанцами. Это был первый межэтнический конфликт на территории СССР, начавшийся еще до его распада.

22 февраля 1988 г. после заявления Совета народных депутатов в Карабахе (20 февраля) о намерении присоединиться к Армении в Аскеране (Нагорный Карабах) произошла первая большая стычка между армянами и азербайджанцами. Последние заявили о двух погибших. В ответ через 5 дней произошел армянский погром в Сумгаите (пригород Баку), где официально погибли 32 человека, однако армяне заявляют о сотнях жертв.

Это стало поворотным моментом конфликта, который до распада СССР оставался "уличным" (т.е., не было прямых военных столкновений). Армяне начали покидать Азербайджан, азербайджанцы бежали из Армении и Карабаха. С распадом СССР противостояние переросло в полноценную войну между обоими государствами, завершившуюся полной победой Армении — было оккупировано около 20% территории Азербайджана. Около миллиона человек стали беженцами (870 тыс. азербайджанцев покинули регион конфликта и саму Армению, а около 300 тыс. армян покинули Азербайджан).

[ + – ] Ноябрь 2020. Армяне упаковывают вещи, оставляя дом в городе Кельбаджар Фото: Getty Images

Ереван не стал аннексировать оккупированные территории. Он не признал независимость Карабаха, но оставил оккупированными помимо самой непризнанной республики еще и "буферные районы", соединяющие Армению с регионом. До 2020 года ни одно государство мира так и не признало Карабах. Однако конфликт был заморожен и де-факто Нагорный Карабах контролировался Арменией, хотя в соответствии с нормами международного права все эти районы есть и были законными территориями Азербайджана.

При этом власть в самой Армении контролировал "карабахский клан". Именно в Степанакерте (столице непризнанного Карабаха) родились второй и третий президенты Армении Роберт Кочарян и Серж Саргсян, установившие авторитарный режим правления в стране с 1998 по 2018 годы.

За два десятилетия заморозки конфликта богатый нефтью Азербайджан существенно перевооружился. Баку интересовал доступ к передовым военным технологиям, который он получил, сотрудничая с Израилем, Турцией и, что интересно, продолжая сохранять дружеские отношения с РФ. Москва снабжала вооружениями обе стороны. Другое дело, что для Армении РФ была едва ли не единственным поставщиком. Впервые свои мускулы Баку продемонстрировал в 2016 году. Тогда азербайджанская армия заняла несколько пограничных высот.

Благоприятные времена для полномасштабного наступления наступили после падения в результате массовых протестов "карабахского клана" в Армении. Новый премьер-министр страны Никол Пашинян сам не имел никакого отношения к Карабаху. Также он оказался достаточно далек от Путина. В то же время Азербайджан существенно сблизился с Турцией, ставшей новым региональным лидером.

Лучших условий нельзя было и ождать, и в конце сентября 2020 года азербайджанская армия пошла в наступление. В результате 44-дневной войны Баку вернул под свой контроль все "буферные районы" и часть Карабаха. Остальную часть территории непризнанной республики заняли российские миротворцы. После подписания соглашения в ноябре 2020 года армяне массово покидали территории, которые должны были отойти к Азербайджану. Журналисты фиксировали факты сожжения собственной недвижимости, вывозились даже окна и двери из кафе, ресторанов, за армянскую границу перегоняли стада коров и овец.

[ + – ] Ноябрь 2021. Военный парад в Баку по случаю годовщины окончания военного конфликта 2020 вокруг Нагорного Карабаха Фото: Getty Images

Освободившиеся территории заселяют азербайджанцы. Символом новой жизни официальный Баку стремится сделать город Шуша, взятие которого азербайджанскими войсками в начале ноября 2020 определило победителя войны. Менее чем за год Азербайджан успел соорудить прямую дорогу из Баку в Шушу и возвести там новый аэропорт.

Открытыми остаются вопросы сохранения армянского культурного наследия, ведь этот народ давно проживал на этих землях и оставил немало архитектурных памятников. Показательной может стать ситуация с реставрацией пострадавшего от боевых действий Собора Святого Христа Всеспасителя. Азербайджанские власти обещают его реставрировать, согласно советским документам, где не содержатся упоминания об армянах. Также в городе быстрыми темпами сооружаются мечети.

[ + – ] Сентябрь 2022 года. Азербайджанская армия в городе Лачин Фото: Getty Images

Ситуация на сегодня

С 2020 года стороны периодически обстреливают друг друга, и уже в сентябре 2022 началось очередное обострение. Оно отличается тем, что обстрелы проходят уже не на спорных территориях, а непосредственно на армяно-азербайджанской границе. Фокус следит за развитием событий.

Прогноз Focus.ua

Пока что конфликт снова заморожен, однако уже на условиях Азербайджана. Армения полностью потеряла контроль над всеми оккупированными в начале 90-х гг. территориями. Однако часть Карабаха вместе с непризнанной столицей контролируют российские миротворцы. Таким образом, хозяин Кремля продемонстрировал, что Москва не желает однозначного разрешения какого-либо конфликта в регионах, где она сохраняет свое влияние. Однако есть версия, что на остановку азербайджанского наступления повлияла не столько Москва, сколько победа на выборах президента США Джо Байдена, называющего себя "другом всех армян". Что будет, если конфигурация сил за океаном снова изменится — вопрос риторический.

[ + – ] Фотографии жертв и игрушки, символизирующие детей, погибших во время войны, выставлены в Большом парке Сараево Фото: Getty Images

Запылают ли снова Балканы. Конфликт между Сербией и Боснией и Герцоговиной

Участники: вооруженные формирования боснийских сербов vs вооруженные формирования мусульман-босняков и католиков-хорватов

вооруженные формирования боснийских сербов vs вооруженные формирования мусульман-босняков и католиков-хорватов За что воюют: контроль за территориями компактного проживания сербов в Боснии и Герцоговине

контроль за территориями компактного проживания сербов в Боснии и Герцоговине Период: 1992–1995 гг.

1992–1995 гг. Число жертв: около 100 тысяч человек

около 100 тысяч человек Ключевые имена: Слободан Милошевич, Радован Караджич, Алия Изетбегович, Билл Клинтон

Слободан Милошевич, Радован Караджич, Алия Изетбегович, Билл Клинтон Заинтересованные стороны: США, РФ, Сербия

США, РФ, Сербия Украинский интерес: Украина соблюдает нормы международного права и принцип территориальной целостности стран в их международно признанных границах. Нейтралитет.

После Первой мировой войны Сербия, как одна из стран-победительниц, объединила народы Балкан в Королевство сербов, хорватов и словенцев, которое в 1929 г. изменило название на более нейтральное — Югославия. Де-факто доминирующую позицию в нем занимали сербы, хотя декларировалась идея объединения южных славян в одно государство (отсюда и название).

Но население Югославии было слишком пестрым. Сами сербы — православные христиане, словенцы и хорваты — католики, а босняки (южнославянский народ, живущий преимущественно в Боснии и Герцеговине и на границе Сербии и Черногории) — мусульмане. Эта сборная солянка проживала относительно мирно в условиях диктатуры (на протяжении 1945-1980 гг. страной железной рукой управлял Йосип Броз Тито). Однако с ослаблением социалистического блока и падением авторитарных режимов в Восточной Европе ослабла власть и в Югославии (сама страна на протяжении Холодной войны лавировала между обоими враждующими блоками). Это привело к эффекту вскипевшего чайника, у которого паром сорвало крышку. Накопившиеся десятилетиями противоречия между пестрым населением государства вылились в кровавые этнические чистки в разных регионах распадающейся страны.

Когда в 1991 году югославские республики начали провозглашать суверенитет, оказалось, что на территории некоторых из них компактно проживают сербы, ставшие сепаратистами в сепаратистских республиках. Такая же участь постигла и сербов, проживавших в Боснии и Герцеговине. После того как новообразованное государство признал весь мир, сербы начали фактически гражданскую войну против мусульман и католиков, населявших страну.

Война длилась три года и сопровождалась жестокими этническими чистками, апогеем которых стала резня в Сребренице, произошедшая в июле 1995 г. Тогда сербские вооруженные формирования убили около 8 тыс. боснийцев-мусульман мужского пола. Наконец, осенью 1995 года США пригласили стороны на переговоры, которые продлились около месяца на закрытой военной базе в Дейтоне. Тогда среди журналистов ходила шутка, что политиков не выпустят с базы, пока они не договорятся.

[ + – ] Заупокойная молитва в Сребренице. Еще 50 жертв будут перезахоронены

Таким образом увидели свет Дейтонские соглашения, по которым государственная власть была поровну разделена между тремя этнорелигиозными группами — православными сербами, босняками-мусульманами и католиками, которыми в основном являлись хорваты. При этом босняки и хорваты были объединены в одну административную единицу, занимающую 51% территории государства. Соответственно, сербская автономия охватила 49% площади страны. То есть, хотя членов Президиума три, автономных административных образований — только два. Оба из них наделены своей вертикалью власти. Католико-мусульманская территория делегировала двух представителей в высший исполнительный орган — Президиум (заменяющий президента), а Сербская Краина — одного. То есть, в государстве вместо президента образовался триединый глава. А рассудить их должен был спецпредставитель ООН, который практически сосредоточил в своих руках политическую власть. Интересно, что конституция Боснии и Герцоговины оказалась приложением к Дейтонским соглашениям.

Последующие четверть века существования этой страны показали неэффективность таковой системы государственной власти. Президиум продемонстрировал крайне низкую функциональность. Практически любая автономия управлялась раздельно. Это только отдаляло Краину от католико-мусульманского конгломерата.

В 2021 году Россия заблокировала назначение очередного представителя ООН, что с новой силой зажгло конфликт. Боснийские сербы всю осень играли мускулами, проводя военные учения. Помочь "братьям" готов и Белград.

[ + – ] Март 2022. Мурал в Белграде с изображением бывшего сербского генерала Ратко Младича, осужденного как военного преступника Фото: Getty Images

Ситуация на сегодня

Сейчас лидер боснийских сербов Милорад Додик возвращается к риторике угроз накануне предстоящих 2 октября парламентских выборов в стране. С большой вероятностью можно ожидать очередной волны обострения ситуации.

Прогноз Focus.ua

Во многом дальнейшая судьба региона зависит от результатов войны в Украине. Сербский реваншизм достаточно значителен, что способствует потенциальному разворачиванию конфликта, однако в случае поражения РФ Сербия сама по себе не решится на эскалацию.

[ + – ] Солдат Центральноафриканской армии Фото: Getty Images

Бойцы Пригожина во дворце людоеда Бокассы. Гражданская война в ЦАР и российская ЧВК "Вагнер"

Участники: правительственные войска и русские наемники (официально не подтверждены) vs вооруженные формирования более десятка разрозненных повстанческих групп

правительственные войска и русские наемники (официально не подтверждены) vs вооруженные формирования более десятка разрозненных повстанческих групп За что воюют: власть в государстве

власть в государстве Начало: 2013 г.

2013 г. Число жертв: 6 тысяч военных (данные о гражданских неизвестны)

6 тысяч военных (данные о гражданских неизвестны) Ключевые имена: Франсуа Бозизе, Фостен-Аршанж Туадер

Франсуа Бозизе, Фостен-Аршанж Туадер Заинтересованные стороны: Франция, РФ

Франция, РФ Украинский интерес: в контексте войны против РФ, интерес Украины заключается в падении всех правительств, поддерживающих Москву в этой войне, однако никаких активных действий в этом конкретном случае Украина (по крайней мере, открыто) не предпринимает. Нейтралитет.

Активные боевые действия продолжаются в Центральноафриканской республике с 2013 года. Тогда повстанцы обвинили действующего президента Франсуа Бозизе в несоблюдении мирных соглашений, подписанных в 2007 году. По ним власти гарантировали амнистию участникам повстанческой группы Seleka. Таким образом прекратилось предварительное обострение, продолжавшееся с 2001 года.

В 2013 г. повстанцы двинулись на столицу Банги и начали террор против немусульманского населения (большинство группы Seleka – мусульмане). В ответ христиане ЦАР начали формировать отряды самообороны, которые тоже запомнились этническими чистками против представителей других этнорелигиозных групп.

Реагируя на эти кровавые события, ООН ввела эмбарго на поставку оружия в страну, а Франция ввела войска для защиты законного правительства. Однако большинство территории ЦАР осталось под контролем христианских и мусульманских повстанческих группировок, которые продолжили воевать между собой.

Миссия французских военных завершилась три года спустя. Сразу после вывода французского контингента повстанцы Seleka пытались помешать вступить в должность новоизбранному президенту Фостен-Аршану Туадера. Тогда руководитель страны обратился за помощью к Российской Федерации.

[ + – ] Первый секретарь посольства России Виктор Токмаков и советник президента Центральноафриканской Республики по безопасности Валерий Захаров на переговорах с должностными лицами ЦАР Фото: Getty Images

Москва охотно приняла запрос в обмен на контроль за полезными ископаемыми страны — преимущественно золотом и бриллиантами. Учебная российская военная миссия была утверждена ООН в 2017 г. Официально российские военные инструкторы готовят персонал правительственной армии ЦАР. Однако по неофициальной информации, в стране также действуют спецподразделения так называемой частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", которая охраняет места добычи полезных ископаемых, в частности, бриллиантовые шахты.

В 2018 году вагнеровцы "засветили" свою базу, которой оказалась бывшая резиденция императора Центральноафриканской империи, диктатора-людоеда Бокассы, правившего страной 50 лет назад. Летом того же года неподалеку от этого места при загадочных обстоятельствах были убиты члены российской съемочной группы. За день до гибели они заезжали на эту базу, чтобы снять сюжет для документального фильма о ЧВК "Вагнер", однако им не разрешили проводить съемки из-за отсутствующей аккредитации. .

Журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев снимали фильм о вагнеровцах в ЦАР по заказу "Центра управления расследованиями" российского оппозиционера и бывшего олигарха Михаила Ходорковского. 30 июля 2018 года их тела нашли на дороге недалеко от города Сибю, который находится на 200 км к северу от столицы страны г. Банги. Сначала считалось, что их убили с целью ограбления, однако через несколько месяцев близкие к Михаилу Ходорковскому частные расследователи заявили, что к убийству журналистов в ЦАР причастны именно члены ЧВК "Вагнер".

В январе 2022 года посол РФ в ЦАР заявил, что съемочную группу убили представители местной группировки повстанцев. Вопрос об этом загадочном убийстве остается открытым. Учитывая высокий уровень недоверия между разными субъектами расследования, вряд ли когда-нибудь будет представлена версия событий, удовлетворяющая всех заинтересованных.

[ + – ] Центральноафриканский солдат с нашивкой ЧВК Вагнера Фото: Википедия

В 2019 г. с помощью наемников правительство ЦАР, нанеся удары по силам повстанцев, усадило их за стол переговоров. Было подписано Хартумское перемирие с 14 повстанческими группами.

В преддверии очередных выборов в 2021 г. Франсуа Бозизе был отстранен от выборов из-за наложенных на него санкций ООН в связи с обвинением в нарушении прав человека. Тогда он вместе с 6 повстанческими группами объявил о намерении сорвать выборы (интересно, что это те же мусульманские боевые отряды, которые воевали с Бозизе в 2013 году!). Против них выступили правительственная армия и, по неофициальным источникам, та же группа Вагнера, нарастившая силы путем перевода подразделений из Ливии и других африканских государств.

Ситуация на сегодня

Весной вагнеровцы нанесли поражение повстанческим силам и вплотную приблизились к их опорным пунктам. При этом международные организации обвиняют ЧВК "Вагнера" в многочисленных случаях незаконных похищений людей, пытках и других формах нарушения основных прав человека.

После начала российского вторжения в Украину ЕС и Франция перестали оказывать финансовую помощь правительству ЦАР, пока оно не докажет, что эти средства не направляются на оплату услуг наемников. Однако похоже, что российские наемники уже сами себя обеспечивают — в последние полгода из ЦАР поступает информация о разграблении золотодобывающих шахт боевиками ЧВК Вагнера. Об этом ранее заявлял и Государственный секретарь США.

Прогноз Focus.ua

Хотя впервые за двадцать лет правительству удалось существенно надломить силы повстанцев, быстрой развязки в войне не видно. Еще более туманной кажется ситуация с присутствием российских наемников в ЦАР — когда Москва нуждается в их услугах в Украине.

[ + – ] Focus.ua перечислил войны, которые вряд ли завершатся в ближайшее время. Каждый из этих конфликтов является доказательством известной фразы – войну гораздо легче начать, чем завершить Фото: Getty Images

Продолжение следует…

В мире сейчас много активных горячих конфликтов. У них у всех разная история, свои особенности и "колорит". Однако есть и общие черты. В каждом из описанных конфликтов, помимо непосредственных участников, присутствуют еще и "сторонние игроки" — региональные государства или мировые гегемоны, которые не принимают непосредственного участия в войнах, однако существенно влияют на их течение. Таким образом, ничем не рискуя, пытаются получить свою выгоду. Также каждый из этих конфликтов является доказательством известной фразы – войну гораздо легче начать, чем завершить.

Важно