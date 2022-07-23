Любая политика лучше, чем политика колебаний. О визите Джо Байдена на Ближний Восток

"Ради укрепления своих позиций в противостоянии с Россией США идут на определенное сближение с Саудовской Аравией, несмотря на то, что наследного принца королевства продолжают обвинять в убийстве журналиста Джамаля Хашогги. Некоторые называют это сближение союзом со злом против большего зла". Мнение.

Прошла неделя после поездки на Ближний Восток президента США Джо Байдена.

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Свою первую поездку в регион после вступления в должность президент Байден начал именно с Израиля, который активно налаживает отношения с арабскими странами.

Он также сделал остановку в Саудовской Аравии и встретился с президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом на Западном берегу реки Иордан.

За несколько дней до визита Байден опубликовал в Washington Post колонку, в которой кратко очертил свои планы: расширить круг стран, которые поддержат США в противостоянии с Россией, Ираном и Китаем, обсудить энергетические проблемы и укрепить безопасность на Ближнем Востоке.

Удалось ли Джо Байдену осуществить свои планы? Пора делать первые выводы о результатах его поездки.

Поддержка США в противостоянии с Ираном: есть сдвиги

Встреча израильского премьера Лапида Яира и Джозефа Байдена длилась более часа и завершилась подписанием Иерусалимской декларации. Главный пункт документа – обязательства США и Израиля совместно противостоять ядерным устремлениям Ирана, пишет Reuters.

К тому же, встреча была направлена на закрепление примирения двух давних соперников, Израиля и Саудовской Аравии, перед лицом общего врага – Ирана.

Здесь вообще любопытная ситуация. Ведь Израиль и Саудовская Аравия довольно сблизились в последнее время. Настолько, что открыли небо для израильских коммерческих авиалиний. Это стало последним признаком растущего признания Израиля среди арабских лидеров после лет региональной изоляции.

Фактически, со своей задачей в этом направлении президенту США удалось получить поддержку.

Закрепить отношения с Израилем и показать свою поддержку: сделано

"Этот визит взбудоражил всю нашу страну", — сказал Яир Лапид, временный премьер-министр Израиля, когда Джо Байден отбывал из страны.

[ + – ] Президент США Джо Байден и временный премьер-министр Израиля Яид Лапид Фото: Getty Images

Поддержка США в противостоянии с Россией — результат есть

В Иерусалиме президент США заявил: "Война Путина должна стать его стратегическим поражением, а свободный мир должен поддержать нашу решимость помочь Украине защитить ее демократию".

За несколько дней до визита Джо Байдена министр обороны Израиля Бени Ганц одобрил поставки "дополнительного оборудования экстренным и общественным организациям" в Украине. Дополнительное оборудование включает шлемы, бронежилеты, защитные костюмы для разминирования и прочее.

Для президента США это неплохой результат, но не идеальный.

[ + – ] Президент США Джо Байден и президент ОАЭ шейх Мохаммед бин Заид аль-Найхайян Фото: Getty Images

Безрезультатные переговоры по поводу израильско-палестинского конфликта

Байден уверен, что "почва еще не созрела для возобновления переговоров" о прекращении израильско-палестинского конфликта. Однако дал и довольно оптимистичные прогнозы по поводу старта мирного процесса.

"В этот момент, когда Израиль улучшает отношения со своими соседями по всему региону, мы можем использовать тот же импульс, чтобы оживить мирный процесс между палестинским народом и израильтянами", — сказал Байден, имея в виду новые договоренности о рейсах Саудовской Аравии. и ряд предварительных соглашений между Израилем, Бахрейном, Марокко и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Но, похоже, этот "импульс" не сработал. Буквально через 5 дней после поездки 19 июля Израиль объявил, что его боевые самолеты поразили объект в Секторе Газа, отметив, что авиаудар был "ответом" на применение огнестрельного оружия с территории палестинского анклава.

Как говорила Голда Меир: "Мир на Ближнем Востоке наступит тогда, когда арабы будут любить своих детей сильнее, чем они ненавидят евреев."

Наращивание производства нефти по Саудовской Аравии: результат положительный

Ради укрепления своих позиций в противостоянии с Россией США идет на определенное сближение с Саудовской Аравией, несмотря на то, что наследного принца королевства продолжают обвинять в убийстве журналиста Джамаля Хашогги.

Некоторые называют это сближение союзом со злом против большего зла. Несмотря на это, продолжать обвинять принца в причастности к убийству — это позиция не только президента Джозефа Байдена, а всей современной американской администрации.

Понятно, что наращивание производства нефти в Саудовской Аравии в противовес России, очевидно, было главной целью визита Байдена на Ближний Восток.

По итогам саммита в Джидде говорится, что Саудовская Аравия обязалась поддерживать баланс мирового рынка нефти и увеличить добычу на 50% по сравнению с запланированным на июль и август.

На практике это означает, что в ближайшие месяцы производство в Саудовской Аравии вырастет до 13 млн баррелей в сутки.

Как бы то ни было, цель достигнута. Принц очищает репутацию, а Байден получает союзника.

[ + – ] Президент США Джо Байден и представители политической элиты стран Ближнего Востока Фото: Getty Images

Визит Джо Байдена на Ближний Восток: заключение

Не все задачи, очерченные президентом Джо Байденом в своей колонке, были выполнены: расширить круг стран, которые поддержат США в противостоянии с Россией, Ираном и Китаем, обсудить энергетические проблемы и укрепить безопасность на Ближнем Востоке. Но сдвиги все же были. И это ключевое сегодня.

Сегодня на "большой шахматной доске" работает принцип Бисмарка — "любая политика — лучше, чем политика колебаний".