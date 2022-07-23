Будь-яка політика — краще, ніж політика вагань. Про візит Джо Байдена до Близького Сходу

"Заради зміцнення своїх позицій у протистоянні з Росією США йдуть на певне зближення зі Саудівською Аравією попри те, що наслідного принца королівства продовжують звинувачувати у вбивстві журналіста Джамаля Хашоггі. Дехто називає це зближення союзом зі злом проти більшого зла". Думка.

Минув тиждень після поїздки до Близького Сходу Президента США Джо Байдена.

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Свою першу поїздку до регіону після вступу на посаду президент Байден розпочав саме з Ізраїлю, який наразі активно налагоджує відносини з арабськими країнами.

Він також зробив зупинку в Саудівській Аравії й зустрівся з президентом Палестинської автономії Махмудом Аббасом на Західному березі річки Йордан.

За кілька днів до візиту Байден опублікував у Washington Post колонку, в якій коротко окреслив свої плани: розширити коло країн, які підтримають США у протистоянні з Росією, Іраном і Китаєм, обговорити енергетичні проблеми та зміцнити безпеку на Близькому Сході.

Чи вдалося йому здійснити свої плани? Час робити перші висновки про результати його поїздки.

Підтримка США у протистоянні з Іраном: є зрушення

Зустріч ізраїльського прем'єра Лапіда Яїра та Джозефа Байдена тривала понад годину та завершилася підписанням Єрусалимської декларації. Головний пункт документа – зобов'язання США та Ізраїлю спільно протистояти ядерним устремлінням Ірану, пише Reuters.

До того ж зустріч була направлена на закріплення примирення двох давніх суперників, Ізраїлю та Саудівської Аравії, перед обличчям спільного ворога – Ірану.

Тут взагалі цікава ситуація. Адже Ізраїль та Саудівська Аравія досить зблизилися останнім часом. Настільки, що відкрили небо для ізраїльських комерційних авіаліній. Це стало останньою ознакою зростального визнання Ізраїлю серед арабських лідерів після років регіональної ізоляції.

Фактично, зі своєю задачею в цьому напрямку, президенту США вдалося отримати підтримку.

Закріпити стосунки з Ізраїлем та показати свою підтримку: зроблено

"Візит, який зворушив всю нашу країну", — сказав Яїр Лапід, тимчасовий прем’єр-міністр Ізраїлю, коли Джо Байден відбував з країни.

[ + – ] Президент США Джо Байден та тимчасовий прем'єр-міністр Ізраїлю Яїд Лапід Фото: Getty Images

Підтримка США у протистоянні з Росією — результат є

Бувши у Єрусалимі, президент США заявив: "Війна Путіна повинна стати його стратегічною поразкою, а вільний світ має підтримати нашу рішучість допомогти Україні захистити її демократію".

За декілька днів до візиту Джо Байдена міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц схвалив постачання "додаткового обладнання екстреним та громадським організаціям" в Україну. Додаткове обладнання включає шоломи, бронежилети, захисні костюми для розмінування та інше устаткування.

Для президента США це — непоганий результат, але не ідеальний.

[ + – ] Президент США Джо Байден та президент ОАЕ шейх Мохаммед бін Заїд аль-Нагаян Фото: Getty Images

Безрезультатні перемовини щодо ізраїльсько-палестинського конфлікту

Байден упевнений, що "ґрунт ще не дозрів для відновлення переговорів" щодо припинення ізраїльсько-палестинського конфлікту.

Однак давав й занадто оптимістичні прогнози щодо старту мирного процесу.

"У цей момент, коли Ізраїль покращує відносини зі своїми сусідами в усьому регіоні, ми можемо використати той самий імпульс, щоб пожвавити мирний процес між палестинським народом та ізраїльтянами", — сказав пан Байден, маючи на увазі нові домовленості про рейси Саудівської Аравії. і ряд попередніх угод між Ізраїлем, Бахрейном, Марокко та Об'єднаними Арабськими Еміратами.

Але схоже цей "імпульс" не спрацював. Буквально через 5 днів, після цієї поїздки, 19 липня Ізраїль оголосив, що його бойові літаки вразили об’єкт у Секторі Гази у вівторок, зазначивши, що авіаудар був "відповіддю" на застосування вогнепальної зброї з території палестинського анклаву.

Як казала Голда Меїр: "Мир на Близькому Сході настане тоді, коли араби любитимуть своїх дітей сильніше, ніж вони ненавидять євреїв."

Нарощування виробництва нафти Саудівською Аравією: результат позитивний

Заради зміцнення своїх позицій у протистоянні з Росією США йде на певне зближення зі Саудівською Аравією попри те, що наслідного принца королівства продовжують звинувачувати у вбивстві журналіста Джамаля Хашоггі.

Дехто називає це зближення союзом зі злом проти більшого зла. Попри це продовжувати звинувачувати принца у причетності до вбивства — це позиція не лише президента Джозефа Байдена, а всієї сучасної американської адміністрації.

Зрозуміло, що нарощування виробництва нафти Саудівською Аравією на противагу Росії очевидно було головною метою візиту Байдена.

За підсумками саміту в Джідді йдеться, що Саудівська Аравія зобов'язалася підтримувати баланс світового ринку нафти та збільшити видобуток на 50% у порівнянні з тим, що було заплановано на липень та серпень.

На практиці це означає, що найближчими місяцями виробництво в Саудівській Аравії зросте до 13 млн барелів на добу.

Як би то не було, але мета досягнута. Принц очищує репутацію, а Байден отримує союзника.

[ + – ] Президент США Джо Байден та представники політичної еліти країн Близького Сходу Фото: Getty Images

Візит Джо Байдена до Близького Сходу: висновок

Не всі задачі, які окреслив президент Джо Байден у своїй колонці, були виконані: розширити коло країн, які підтримають США у протистоянні з Росією, Іраном і Китаєм, обговорити енергетичні проблеми та зміцнити безпеку на Близькому Сході. Але зрушення все ж були. І це ключове сьогодні.

Сьогодні на "великій шахівниці" працює принцип Бісмарка — "будь-яка політика — краще, ніж політика вагань".