Топ-7 военных конфликтов современности. США в Ираке и борьба Багдада с ИГИЛ

Американские войска вывели из Ирака в сентябре 2010 года. После деоккупации Багдаду не удалось самостоятельно справиться с геополитическими вызовами, и в 2014 году произошло восстание бывших военных и чиновников времен Саддама Хусейна. Под эгидой ИГИЛ они захватили западную часть страны и двинулись на Багдад. Столицу спасли иранские прокси-войска во главе с генералом Касемом Сулеймани… Фокус попытался распутать сложнейший узел, каким представляется многолетняя война в Ираке. Рассказываем, кто с кем воюет, за что — и размышляем, когда это наконец закончится.

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США vs Ирак и Ирак vs ИГИЛ За что воюют: контроль за территорией Ирака и его природными ресурсами

контроль за территорией Ирака и его природными ресурсами Начало: 1991 г.

1991 г. Количество жертв: сотни тысяч (подсчет сложный, поэтому очень высока амплитуда данных по разным версиям)

сотни тысяч (подсчет сложный, поэтому очень высока амплитуда данных по разным версиям) Ключевые имена: Саддам Хусейн, Джордж Буш Старший, Джордж Буш Младший, Абу Бакр Аль Багдади, Аятолла Али Хаменеи, Касим Сулеймани, Барак Обама, Дональд Трамп

Саддам Хусейн, Джордж Буш Старший, Джордж Буш Младший, Абу Бакр Аль Багдади, Аятолла Али Хаменеи, Касим Сулеймани, Барак Обама, Дональд Трамп Заинтересованные стороны: Иран, Турция, Саудовская Аравия, РФ, США

Иран, Турция, Саудовская Аравия, РФ, США Украинский интерес: украинский военный контингент помогал антииракской коалиции в обеспечении стабильности в стране после падения режима Саддама Хусейна. Однако их вывели после прихода к власти Виктора Ющенко, отреагировавшего на пацифистские настроения украинцев. В дальнейшем Украина не занимала активную позицию в этом конфликте, но, конечно, осудила ИГИЛ как террористическую организацию.

В Ираке нет стабильности уже несколько десятков лет. С конца 70-х гг. ХХ века там узурпировал власть Саддам Хусейн. В 1980-1988 гг. он вел войну с основным врагом США в регионе — Ираном. После войны Саддам решил аннексировать Кувейт, что вызвало ярость у бывших заокеанских друзей, в результате чего США с союзниками разгромили войска опрометчивого диктатора в рамках операций "Буря в пустыне" и "Меч пустыни" в 1991 г. Операции происходили в соответствии с резолюцией Совета безопасности ООН № 678, которая позволяла государствам, сотрудничавшим с Кувейтом, применять все средства для прекращения конфликта.

Уже весной 1991 года была принята резолюция № 687, которая урегулировала дальнейшие отношения с Ираком — против государства вводились санкции, пока Ирак полностью не откажется от оружия массового уничтожения и не прекратит репрессии против собственного народа (в 80-х жестоким репрессиям со стороны режима подвергались курдские поселения на севере страны). Это предполагало сотрудничество с ООН по контролю над этим арсеналом. Пункт 34 данной резолюции определял условия для имплементации положений документа.

[ + – ] Американские войска в Ираке. Боец 1-й боевой саперной роты PFC охраняет территорию, пока батальон остановился в пустыне на пути в Багдад Фото: Getty Images

Следующие 12 лет Ирак находился в почти полной экономической изоляции. Наконец в 2003 г. Джордж Буш-младший решил завершить начатое отцом и сместить режим Хусейна. Поводом к войне было нежелание власти Ирака сотрудничать с ООН по контролю за оружием массового поражения. То есть, нарушение резолюций 687 и единогласно принятой Совбезом ООН резолюции №1441, которая, по мнению США и их союзников, заявила о нарушении предыдущих резолюций, в том числе резолюции 687.

Тогдашний комментатор международного издания International Herald Tribune Дэвид Игнатиус заявил, что эта резолюция поставила перед Саддамом Хусейном выбор: разоружиться или умереть. Но разоружение все равно в конце концов привело бы ко второму варианту, учитывая отношение к режиму простых иракцев после долгих лет пребывания государства под санкциями и репрессиями. США заявили, что это дало им разрешение применить силу. Однако оружия массового поражения на территории Ирака так и не нашли.

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Топ-7 военных конфликтов современности. Турция против "Курдистана"

Американские войска вывели из Ирака в сентябре 2010 года. После деоккупации страны Багдаду не удалось самостоятельно справиться с геополитическими вызовами региона. В 2014 году произошло восстание бывших военных и чиновников времен Саддама Хусейна. Под эгидой ИГИЛ они захватили западную часть страны и двинулись на Багдад. Столицу спасли иранские прокси-войска во главе с генералом Касемом Сулеймани. Таким образом, по состоянию на 2015 год основным следствием семилетней оккупации Ирака американскими войсками стало взятие страны под контроль Ираном — главным врагом США.

В конце концов для борьбы с ИГИЛ Вашингтон сформировал коалицию из десятков стран, и территория Ирака в 2017 году была освобождена. Особенно отметились в этой борьбе курды, которые после изгнания ИГИЛ из Ирака провозгласили на территориях их компактного проживания собственное государство — Курдистан.

Взяв за приоритет территориальную целостность Ирака, США и международное сообщество не признали курдское государство. Однако положение Ирака и сегодня остается сложным. Политической стабильности нет. Нормального диалога между основными этнорелигиозными группами – суннитами, шиитами и курдами – тоже. Хотя активных боевых действий на территории Ирака пока не ведется, возвращение ИГИЛ (или радикального ислама в другой форме) выглядит достаточно вероятным, как и обострение ситуации в непризнанном Курдистане.

[ + – ] Багдад. Женщина плачет перед мемориалом жертвам взрыва, который унес жизни более 200 человек Фото: Getty Images

Ситуация на сегодня

Сейчас в Ираке проходят массовые антииранские демонстрации. В конце августа демонстранты даже пробились на территорию Зеленой зоны (правительственный квартал в Багдаде) после того, как о завершении политической карьеры заявил лидер иракских шиитов (проамериканский, а не проиранский) Муктада аль-Садр. В столкновениях с правительственными силами погибли десятки человек.

Прогноз Focus.ua

Хотя сейчас ситуация временно успокоилась, Ирак находится на грани дежурной дестабилизации с труднопрогнозируемыми последствиями. Конфликт не исчерпан и ни одна из политических группировок не готова уступить влияние мирным способом.

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