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Военный Фокус

Топ-7 военных конфликтов современности. США в Ираке и борьба Багдада с ИГИЛ

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Фото: Getty Images | Студенты из Багдадского университета несут гроб товарища, который погиб во время теракта смертника на КПП в Багдаде

Американские войска вывели из Ирака в сентябре 2010 года. После деоккупации Багдаду не удалось самостоятельно справиться с геополитическими вызовами, и в 2014 году произошло восстание бывших военных и чиновников времен Саддама Хусейна. Под эгидой ИГИЛ они захватили западную часть страны и двинулись на Багдад. Столицу спасли иранские прокси-войска во главе с генералом Касемом Сулеймани… Фокус попытался распутать сложнейший узел, каким представляется многолетняя война в Ираке. Рассказываем, кто с кем воюет, за что — и размышляем, когда это наконец закончится.

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  • Участники: США vs Ирак и Ирак vs ИГИЛ
  • За что воюют: контроль за территорией Ирака и его природными ресурсами
  • Начало: 1991 г.
  • Количество жертв: сотни тысяч (подсчет сложный, поэтому очень высока амплитуда данных по разным версиям)
  • Ключевые имена: Саддам Хусейн, Джордж Буш Старший, Джордж Буш Младший, Абу Бакр Аль Багдади, Аятолла Али Хаменеи, Касим Сулеймани, Барак Обама, Дональд Трамп
  • Заинтересованные стороны: Иран, Турция, Саудовская Аравия, РФ, США
  • Украинский интерес: украинский военный контингент помогал антииракской коалиции в обеспечении стабильности в стране после падения режима Саддама Хусейна. Однако их вывели после прихода к власти Виктора Ющенко, отреагировавшего на пацифистские настроения украинцев. В дальнейшем Украина не занимала активную позицию в этом конфликте, но, конечно, осудила ИГИЛ как террористическую организацию.

В Ираке нет стабильности уже несколько десятков лет. С конца 70-х гг. ХХ века там узурпировал власть Саддам Хусейн. В 1980-1988 гг. он вел войну с основным врагом США в регионе — Ираном. После войны Саддам решил аннексировать Кувейт, что вызвало ярость у бывших заокеанских друзей, в результате чего США с союзниками разгромили войска опрометчивого диктатора в рамках операций "Буря в пустыне" и "Меч пустыни" в 1991 г. Операции происходили в соответствии с резолюцией Совета безопасности ООН № 678, которая позволяла государствам, сотрудничавшим с Кувейтом, применять все средства для прекращения конфликта.

Уже весной 1991 года была принята резолюция № 687, которая урегулировала дальнейшие отношения с Ираком — против государства вводились санкции, пока Ирак полностью не откажется от оружия массового уничтожения и не прекратит репрессии против собственного народа (в 80-х жестоким репрессиям со стороны режима подвергались курдские поселения на севере страны). Это предполагало сотрудничество с ООН по контролю над этим арсеналом. Пункт 34 данной резолюции определял условия для имплементации положений документа.

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Американские войска в Ираке. Боец 1-й боевой саперной роты PFC охраняет территорию, пока батальон остановился в пустыне на пути в Багдад
Фото: Getty Images

Следующие 12 лет Ирак находился в почти полной экономической изоляции. Наконец в 2003 г. Джордж Буш-младший решил завершить начатое отцом и сместить режим Хусейна. Поводом к войне было нежелание власти Ирака сотрудничать с ООН по контролю за оружием массового поражения. То есть, нарушение резолюций 687 и единогласно принятой Совбезом ООН резолюции №1441, которая, по мнению США и их союзников, заявила о нарушении предыдущих резолюций, в том числе резолюции 687.

Тогдашний комментатор международного издания International Herald Tribune Дэвид Игнатиус заявил, что эта резолюция поставила перед Саддамом Хусейном выбор: разоружиться или умереть. Но разоружение все равно в конце концов привело бы ко второму варианту, учитывая отношение к режиму простых иракцев после долгих лет пребывания государства под санкциями и репрессиями. США заявили, что это дало им разрешение применить силу. Однако оружия массового поражения на территории Ирака так и не нашли.

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Американские войска вывели из Ирака в сентябре 2010 года. После деоккупации страны Багдаду не удалось самостоятельно справиться с геополитическими вызовами региона. В 2014 году произошло восстание бывших военных и чиновников времен Саддама Хусейна. Под эгидой ИГИЛ они захватили западную часть страны и двинулись на Багдад. Столицу спасли иранские прокси-войска во главе с генералом Касемом Сулеймани. Таким образом, по состоянию на 2015 год основным следствием семилетней оккупации Ирака американскими войсками стало взятие страны под контроль Ираном — главным врагом США.

В конце концов для борьбы с ИГИЛ Вашингтон сформировал коалицию из десятков стран, и территория Ирака в 2017 году была освобождена. Особенно отметились в этой борьбе курды, которые после изгнания ИГИЛ из Ирака провозгласили на территориях их компактного проживания собственное государство — Курдистан.

Взяв за приоритет территориальную целостность Ирака, США и международное сообщество не признали курдское государство. Однако положение Ирака и сегодня остается сложным. Политической стабильности нет. Нормального диалога между основными этнорелигиозными группами – суннитами, шиитами и курдами – тоже. Хотя активных боевых действий на территории Ирака пока не ведется, возвращение ИГИЛ (или радикального ислама в другой форме) выглядит достаточно вероятным, как и обострение ситуации в непризнанном Курдистане.

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Фото: Getty Images

Ситуация на сегодня

Сейчас в Ираке проходят массовые антииранские демонстрации. В конце августа демонстранты даже пробились на территорию Зеленой зоны (правительственный квартал в Багдаде) после того, как о завершении политической карьеры заявил лидер иракских шиитов (проамериканский, а не проиранский) Муктада аль-Садр. В столкновениях с правительственными силами погибли десятки человек.

Прогноз Focus.ua

Хотя сейчас ситуация временно успокоилась, Ирак находится на грани дежурной дестабилизации с труднопрогнозируемыми последствиями. Конфликт не исчерпан и ни одна из политических группировок не готова уступить влияние мирным способом.

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