Топ-7 военных конфликтов современности. Турция против "Курдистана"

Курды — самый большой народ в мире без собственного государства. Они компактно проживают на территории Турции, Ирана, Ирака и Сирии и называют эти земли Курдистаном. Государство с таким названием должно было появиться более ста лет назад, но война за существование курдской государственности до сих пор не закончена. Фокус разбирался в причинах конфликта, его вероятном развитии и есть ли в противостоянии украинский интерес.

Related video

Без своей земли. Борьба курдов за "Курдистан"

Участники: турецкое правительство vs Рабочая партия Курдистана

турецкое правительство vs Рабочая партия Курдистана За что воюют: существование курдской государственности

существование курдской государственности Начало: 1984 г. (условно)

1984 г. (условно) Число жертв: около 40 тысяч

около 40 тысяч Ключевые имена: Кенан Эврен, Реджеп Эрдоган, Абдулла Оджалан

Кенан Эврен, Реджеп Эрдоган, Абдулла Оджалан Заинтересованные стороны: США, Израиль, Иран, Сирийское правительство Асада, Ирак, РФ

США, Израиль, Иран, Сирийское правительство Асада, Ирак, РФ Украинский интерес: в контексте сотрудничества с Турцией, которое росло значительными темпами до полномасштабного вторжения РФ, Украина была заинтересована во внутренней стабильности и безопасности своего партнера. Однако сейчас, учитывая неоднозначную позицию Анкары относительно российской агрессии, Киеву не стоит портить отношения с более мощными партнерами из-за курдского вопроса. Нейтралитет.

Курды — самый большой народ в мире без собственного государства (далее идут сикхи, ромы, уйгуры, каталонцы). Они компактно проживают на территории Турции, Ирана, Ирака и Сирии и называют эти земли Курдистаном. Всего в мире насчитывается около 40 млн курдов, более трех четвертей из них проживают в "Курдистане". Государство с таким названием должно было появиться более ста лет назад по результатам Севрского мирного договора (1920 г.).

Навязанный Антантой вариант предусматривал расчленение Османской империи, однако решительное сопротивление со стороны лидера турок Мустафы Кемаля Ататюрка привело к подписанию в 1923 г. нового соглашения в Лозанне. Оно уже не предусматривало никакого курдского государства.

Во вновь созданной на пепелище Османской империи Турции даже само слово "курд" оказалось под запретом. Представителей этого этноса вплоть до начала XXI века называли "горными турками". Любые проявления их культуры и даже письменности были строго запрещены. Так, уже в 2007 г. мэр Диярбакира Абдулл Демирбас был отстранен от должности за призыв к публикации открытой общественной информации на курдском языке. Однако курды не отказались от своей борьбы за государственность.

[ + – ] Курды — самый большой народ в мире без собственного государства Фото: Pexels

В 1984 г. ситуация в регионе переросла в горячий конфликт. Самая радикальная политическая сила курдов – Рабочая партия Курдистана (РПК, основанная в 1978 г.) – начала вооруженную борьбу за независимость. В ответ турецкие власти объявили в регионе военное положение и направили туда карательные отряды. К 1995 г. в результате военных столкновений правительственных войск с повстанцами погибло около 15 тысяч курдов. За следующие десятилетия погибли еще 25 тысяч. В 80-90-х гг. в конфликте приняло участие до 200 тыс. военнослужащих турецкой армии и около 5-10 тыс. боевиков курдских формирований.

В 1999 г. был арестован (по версии курдов — захвачен в плен) лидер РПК Абдул Оджалан. Сначала его приговорили к смертной казни, но впоследствии приговор смягчили, что открыло путь к переговорам. Смягчение позиции турецких властей по курдскому вопросу было обусловлено прогрессом в переговорах с ЕС относительно членства Турции в этой организации. А в Брюсселе не принято проводить военные операции против национальных меньшинств, а также запрещена их любая дискриминация. Поэтому вести переговоры о вступлении со страной, где людей заключают в тюрьму за любые надписи на их родном языке, никто бы не стал.

Важно

Украина между Путиным и Эрдоганом. Турецкая злопамятность против "русского мира"

Реджеп Эрдоган, возглавивший Партию справедливости и развития и ставший премьер-министром в начале ХХI века, даже начал ориентироваться на курдский электорат, что выглядело на тот момент довольно экстравагантно. Тем не менее, ситуация кардинально изменилась после ухудшения отношений с ЕС в середине "десятых" годов и военного переворота 2016 года.

Тогда турецкие власти приостановили переговоры с Еврокомиссией по членству Турции в ЕС. Соответственно, свернулись любые уступки курдам. Их лидеров бросили в тюрьму, РПК снова объявили террористами, а всех, кто их поддерживает, — спонсорами терроризма. Турецкие войска начали наносить удары по курдским позициям в Ираке и Сирии (где курдские вооруженные отряды помогают США бороться с радикальными исламистами, что добавляет жара в этот и так гремучий ближневосточный котел).

Также вопрос поддержки курдов чуть не затормозил вступление Финляндии и Швеции в НАТО, однако здесь Анкара, неожиданно для всех, пошла на уступки. Тем не менее, по другим аспектам курдской политики правительство Эрдогана занимает максимально непримиримую позицию. Он категорически отказывает в праве на государственность как курдам, проживающим в Турции (около 20 млн человек), так и сирийским курдам (ок. 3 млн человек).

[ + – ] Июнь 2022. Акция протеста в Риме против вторжения Турции в Южный Курдистан Фото: Getty Images

Ситуация на сегодня

Сейчас турецкие военные совершают операции против РПК за пределами страны. Так, в Ираке с апреля проходит военная операция — вопреки воле официального Багдада. Анкара заявляет, что наносит удары исключительно по позициям боевиков Рабочей партии Курдистана (то есть, по "турецким курдам"), в то же время власти Ирака обвиняют турок в гибели гражданских лиц. Несет потери и турецкая армия: так, 12 сентября Министерство обороны Турции заявило о смерти четырех своих военных.

Прогноз Focus.ua

Учитывая численность и решительность курдов с одной стороны и неуступчивость турецких властей с другой, разрешение конфликта в близкой перспективе не предполагается.

Важно