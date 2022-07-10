Слетали на Бали. Почему встреча глав МИД G20 стала демонстрацией цивилизационного раскола

На фоне новостей об отставке Бориса Джонсона и убийстве Синдзо Абэ встреча министров иностранных дел стран G20 прошла почти незаметно. Почему к ее итогам все же стоит присмотреться?

Встреча состоялась в очном формате на Бали в Индонезии. На нее даже прибыл глава российского МИДа Сергей Лавров. Также на встрече в формате видеоконференции выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Лавров, кстати, не присутствовал в зале во время речи Кулебы, также как и во время выступления госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Германии Анналены Бербок.

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Основными темами дискуссии на встрече стали продовольственный кризис, обеспечение безопасности и проблемы здравоохранения, вопрос о необходимости реформы ВТО и возобновление вывоза зерна через черноморские порты.

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Хозяйка мероприятия, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди, заявила после рабочих заседаний в пятницу, 8 июля, что российско-украинская война оказала сильное влияние на цены и поставки продовольствия и энергоносителей во всем мире. По ее словам, многие участники встречи согласились с тем, что война должна быть скорейшим образом прекращена путем переговоров. "По крайней мере, все члены G20 сидели вместе в одном зале. Мы старались создать приятную атмосферу, чтобы строились мосты, а не стены", — заявила глава индонезийского МИДа.

Однако в отличие от прошлых саммитов, на этот раз не было сделано группового фото, нет консенсуса и итогового коммюнике, разногласия казались повсеместными, особенно — между Россией и западными странами.

[ + – ] Для главы МИД РФ Сергея Лаврова бойкот со стороны G7 был довольно унизительным Фото: Getty Images

Лавров досрочно покинул встречу сразу после своего выступления, отказался от участия в официальном обеде, который бойкотировали министры G7 и в вечерней сессии саммита. На саммите Сергей Лавров заявил, что Россия готова к переговорам по вопросу вывоза украинского зерна с представителями Украины и Турции. Россия в лице Лаврова отрицала обвинения в создании угрозы мировой продовольственной безопасности и настаивает, что сухогрузы с украинским зерном не могут покинуть порты, поскольку Киев якобы "заминировал подходы к ним". Впрочем, ничего неожиданного и экстраординарного Лавров не озвучил и скрылся в туман.

Встреча G20 была омрачена нападением на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ и отставкой премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с поста лидера Консервативной партии. Японская и британская делегации покинули Индонезию досрочно.

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Визит Лаврова был экспериментом — как же высокопоставленного министра примут коллеги? Холодный прием, вероятно, повлияет на решение Путина относительно поездки на Бали в ноябре на саммит лидеров G20: думаю, он пойдет по пути наименьшего сопротивления и ограничится речью по видеосвязи. Хотя многое зависит от положения дел на фронте: чем больше успехов будет у украинской армии, тем меньше вероятность того, что Путин приедет в Индонезию лично.

Россия не находится в изоляции, это однозначно. Лавров успел пообщаться с аргентинским, индийским и китайским коллегами. Однако бойкот со стороны G7 был довольно унизительным.

Есть и другой важный момент — встреча стала подтверждением и демонстрацией цивилизационного раскола:

Австралия, Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Южная Корея, Япония и Европейский Союз — западный лагерь.

Китай, Россия — прокитайский лагерь.

Аргентина, Бразилия, Индия, Индонезия, Мексика, Саудовская Аравия, Турция, ЮАР — антизападный, но не прокитайский лагерь.

Очевидный разлом между Глобальным Севером и Югом. При этом Север сейчас более сплочен, чем когда либо, в то время как Юг раздроблен и фрагментирован. И Китай не является его лидером.

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