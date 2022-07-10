UA
UA
Разделы
Материалы
Мир

Слетали на Бали. Почему встреча глав МИД G20 стала демонстрацией цивилизационного раскола

Алина Гриценко
1757
встреча на бали, g20, главы мид g20, бойкот лаврова, лавров g20, лавров g7, лавров на бали
Фото: Getty Images | Австралия, Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Южная Корея, Япония и ЕС формируют западный лагерь

На фоне новостей об отставке Бориса Джонсона и убийстве Синдзо Абэ встреча министров иностранных дел стран G20 прошла почти незаметно. Почему к ее итогам все же стоит присмотреться?

Встреча состоялась в очном формате на Бали в Индонезии. На нее даже прибыл глава российского МИДа Сергей Лавров. Также на встрече в формате видеоконференции выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Лавров, кстати, не присутствовал в зале во время речи Кулебы, также как и во время выступления госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Германии Анналены Бербок.

Основными темами дискуссии на встрече стали продовольственный кризис, обеспечение безопасности и проблемы здравоохранения, вопрос о необходимости реформы ВТО и возобновление вывоза зерна через черноморские порты.

Важно
Пустые разговоры. На чьей стороне Турция, Грузия, Индия, Израиль и Китай

Хозяйка мероприятия, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди, заявила после рабочих заседаний в пятницу, 8 июля, что российско-украинская война оказала сильное влияние на цены и поставки продовольствия и энергоносителей во всем мире. По ее словам, многие участники встречи согласились с тем, что война должна быть скорейшим образом прекращена путем переговоров. "По крайней мере, все члены G20 сидели вместе в одном зале. Мы старались создать приятную атмосферу, чтобы строились мосты, а не стены", — заявила глава индонезийского МИДа.

Однако в отличие от прошлых саммитов, на этот раз не было сделано группового фото, нет консенсуса и итогового коммюнике, разногласия казались повсеместными, особенно — между Россией и западными странами.

встреча на бали, g20, главы мид g20, бойкот лаврова, лавров g20, лавров g7, лавров на бали, сергей лавров
Для главы МИД РФ Сергея Лаврова бойкот со стороны G7 был довольно унизительным
Фото: Getty Images

Лавров досрочно покинул встречу сразу после своего выступления, отказался от участия в официальном обеде, который бойкотировали министры G7 и в вечерней сессии саммита. На саммите Сергей Лавров заявил, что Россия готова к переговорам по вопросу вывоза украинского зерна с представителями Украины и Турции. Россия в лице Лаврова отрицала обвинения в создании угрозы мировой продовольственной безопасности и настаивает, что сухогрузы с украинским зерном не могут покинуть порты, поскольку Киев якобы "заминировал подходы к ним". Впрочем, ничего неожиданного и экстраординарного Лавров не озвучил и скрылся в туман.

Встреча G20 была омрачена нападением на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ и отставкой премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с поста лидера Консервативной партии. Японская и британская делегации покинули Индонезию досрочно.

Важно
"Испортил жизнь": убийца экс-премьера Японии объяснил, почему застрелил политика

Визит Лаврова был экспериментом — как же высокопоставленного министра примут коллеги? Холодный прием, вероятно, повлияет на решение Путина относительно поездки на Бали в ноябре на саммит лидеров G20: думаю, он пойдет по пути наименьшего сопротивления и ограничится речью по видеосвязи. Хотя многое зависит от положения дел на фронте: чем больше успехов будет у украинской армии, тем меньше вероятность того, что Путин приедет в Индонезию лично.

Россия не находится в изоляции, это однозначно. Лавров успел пообщаться с аргентинским, индийским и китайским коллегами. Однако бойкот со стороны G7 был довольно унизительным.

Есть и другой важный момент — встреча стала подтверждением и демонстрацией цивилизационного раскола:

  • Австралия, Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Южная Корея, Япония и Европейский Союз — западный лагерь.
  • Китай, Россия — прокитайский лагерь.
  • Аргентина, Бразилия, Индия, Индонезия, Мексика, Саудовская Аравия, Турция, ЮАР — антизападный, но не прокитайский лагерь.

Очевидный разлом между Глобальным Севером и Югом. При этом Север сейчас более сплочен, чем когда либо, в то время как Юг раздроблен и фрагментирован. И Китай не является его лидером.

Важно
Тотальная зависимость. Как США управляют Китаем
Тотальная зависимость. Как США управляют Китаем