Выборы закончены, будет ли война. Как изменятся отношения Тайваня и Китая после победы Лаи Циндэ

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О выборах на Тайване

Что будет дальше?

В медиа традиционно упрощают ситуацию, называя Лая радикалом, который, прийдя к власти, объявит коммунистам обструкцию и огласит независимость Тайваня. Хоу Юи в то же время описывают, как пропекинского кандидата, который поступил бы противоположно и прилагал бы усилия для "воссоединения родины".

Реальность же такова, что оба — и Уильям Лай и Хоу Юи — во время предвыборной кампании придерживались относительно сдержанной риторики, иногда похожей. Например, оба считают, что в признании независимости нет необходимости, поскольку Китайская Республика и так функционирует как самостоятельное государство. Оба не поддерживают формулу "Одна страна-две системы". Оба также выступили за сохранение статус-кво в Тайваньском проливе. Уильям Лай после победы, выступая с речью перед сторонниками, именно об этом и заявил. Оба также выступают за дальнейшее торгово-экономическое сотрудничество с КНР, хотя в этом аспекте взгляды расходятся на приемлемый масштаб этого сотрудничества.

Именно тесные торгово-экономические связи являются одним из факторов, сдерживающих для сторонников независимости. Ведь стабильные экономические отношения с КНР в миллиарды долларов — одна из важных причин, которые позволяют тайваньской экономике развиваться.

Помимо этого, в случае объявления независимости, Китаю не обязательно прибегать к военной интервенции в качестве ответной меры. Достаточно будет организовать карантин или блокаду острова, который на 97% зависит от импорта энергоресурсов: СПГ импортируется из Катара, нефть — из Саудовской Аравии и Кувейта, уголь — из Австралии. Китай имеет ресурсы для блокирования морских коммуникаций поставок, в частности, в Южно-Китайском море, где за последние 10 лет построено множество искусственных островов, которые функционируют, как мониторинговые базы.

Тайвань не слишком-то хочет воевать с Китаем. Как и Китай - с Тайванем

Китай в ближайшее время будет сосредоточен на решении внутренних социально-экономических проблем, устранении чувствительности в конкуренции с США и поддержании стабильного диалога со Штатами по темам, которые представляют взаимный интерес. К тому же, Китай едва ли решится на инициативный шаг, а будет предпринимать радикальные действия в качестве ответа, если обозначенные красные линии будут нарушены.

При этом, патрулирование и мониторинг пролива, регулярные нарушения воздушного пространства Тайваня будут осуществляться и в дальнейшем, но не столько как методы политики устрашения для Тайваня, а как сигналы для США. Пекин, который не торопится с принятием решения по Тайваню, поскольку, с точки зрения Коммунистической партии Китая, Тайвань является неотъемлемой частью КНР, опасается, что Штаты будут использовать остров как форпост, как во время Холодной войны СССР использовал Кубу.

На данный момент нет решения для "тайваньского вопроса", поскольку военная операция (к которой КНР не готова ни технически, ни геополитически, ни экономически) не принесет выгоды и имеет целый перечень весьма серьезных рисков для Пекина. Мирное "воссоединение" также маловероятно, поскольку на Тайване за последние десятилетия сформировалась новая нация — тайванцы, которые не расценивают материковый Китай как прародину и не приемлют ни одного из возможных сценариев мирного присоединения. Это учитывается тайваньскими политическими элитами.

Сохранение статус-кво является наиболее приемлемым из возможных сценариев для всех сторон: для Тайваня, для США, для КНР. Однако, это лишь один из десятка возможных сценариев развития событий.

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