Китайский городовой. Сможет ли Си Цзиньпин получить роль глобального арбитра за счет разговоров о мире в Украине

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Нежданно-негаданно несколько часов назад состоялся разговор президента Украины Владимира Зеленского с председателем КНР Си Цзиньпинем.

Во-первых, в том, что беседа состоялась именно сегодня, нет никакой конспирологии. Так сошлись звезды и именно сегодня у лидеров, людей занятых, было свободное окно для телефонного звонка.

Во-вторых, преувеличивать значимость звонка не стоит. Предполагать, что Зеленский и Си обсуждали какие-то конкретные пути урегулирования войны, было бы очень оптимистично. Собственно, Сергей Никифоров, пресс-секретарь украинского президента в прямом эфире заявил, что никаких конкретных договоренностей и не планировали заключать, а звонок — первый шаг.

Разговор, несомненно, важен дипломатически. Рассчитывать, однако, на ощутимые изменения либо позитивные для Киева результаты в ближайшее время я бы не стала.

Китай продолжает реализовывать курс на построение имиджа ответственного глобального игрока, ратующего за вселенское добро, мир во всем мире и дипломатические переговоры. Едва ли Си Цзиньпин озвучил во время разговора что-то более конкретное, чем стандартную формулировку — диалог и переговоры являются единственным жизнеспособным выходом из "украинского кризиса". Очень любопытно, кстати, как именно Си называл конфликт.

Китай не предлагает ничего конкретного потому что не может, да и не хочет. А хочет приложить минимум усилий и получить максимум выгоды. Украина справедливо требует от РФ освободить оккупированные территории. Конечно, в том числе и те, что оккупированы с 2014 года. Россия, обосновывая оккупацию псевдоисторической "справедливостью" и другими мотивами, отказывается выполнять требования Украины. Выход один — освобождать территорию военным путем. Си Цзиньпин же предлагает сесть за стол переговоров и обсудить условия, при которых стороны будут готовы остановить кровопролитие. Каковы эти условия? Они отсутствуют. Обе стороны принципиальны в своих позициях. Украина, получая технику от союзников, готовится к контрнаступлению. Россия не уходит восвояси в надежде заморозить конфликт и закрепить оккупированные земли.

Китайский дракон пытается делать особенную "равноудаленную" политику Фото: Pexels

Си Цзиньпин не предлагает ничего более конкретного по той причине, что любая конкретика — это риск навлечь критику за пособничество в пользу одной из сторон, а посредник должен быть непредвзятым. Ярким примером тому служит бразильский президент Луис Инасио Лула да Силва, который давеча предлагал признать Крым российской территорией и услышал весьма нелестные слова в свой адрес. Предлагая какие-то конкретные условия, торг территориями, изменения в евроатлантическом курсе Украине, Пекин рискует обрушить имидж и авторитет, который постепенно стабилизируется. Дипломатический успех на Ближнем Востоке, теперь в Европе — Китай получает возможность использовать репутацию борца за мир, критикуя Штаты, дескать, мы пользуемся мягкой силой и челночной дипломатией, а не пушками, в отличие от некоторых.

Кстати, в китайских СМИ акцентируется внимание на том, что именно украинский президент был инициатором разговора, во время которого поблагодарил Си за гуманитарную помощь. То есть Китай, без которого, как видится, войну не урегулировать ибо Шольц, Мишель, Санчес, Макрон, фон дер Ляйен и даже да Силва, находясь в Пекине, обсуждали российско-украинскую войну, а некоторые даже просили Си повлиять на РФ, еще и гумпомощь поставляет, оказывается. Справедливости ради: в марте прошлого года Китай направил Украине 5 млн юаней (~$800 тыс), точнее Китайский Красный Крест, а в прошлом месяце выделил через МАГАТЭ €200 тыс. на программу технической помощи по ядерной безопасности. И только Си удалось на ровных тонах поговорить и с Зеленским, и с Путиным.

Кстати, о ядерке. Си Цзиньпин заявил, что в ядерной войне нет победителей. Возникает вопрос, зачем этот тезис озвучивать украинской стороне, которая не прибегает к ядерному шантажу. Ответ, думаю, связан с грядущим контрнаступлением и опять-таки желанием Пекина усадить Украину и Россию за стол переговоров.

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