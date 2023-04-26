Долгий разговор о мире. О чем могли договориться Зеленский и Си Цзиньпин

Впервые с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину президент Владимир Зеленский поговорил с главой КНР Си Цзиньпином. Разговор длился час и имел, как говорят на Банковой, "содержательный характер". Фокус вместе с экспертами узнавал, о чем могли договориться два лидера, и как этот звонок может повлиять на войну в Украине.

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26 апреля впервые после начала полномасштабного вторжения России в Украину лидеры Украины и Китая провели разговор по телефону. Этой коммуникации в офисе президента ждали давно, но признавали — Пекин длительное время молчал.

"У меня был долгий и содержательный телефонный разговор с главой Китая Си Цзиньпином. Верю, что этот звонок, а также назначение посла Украины в КНР дадут мощный толчок для развития наших двусторонних отношений", — отметил сразу Владимир Зеленский.

Эксперт в сфере стратегических коммуникаций Денис Богуш, комментируя разговор, предполагает: этот телефонный звонок означает серьезный слом в представлении Си не только об Украине, но и о ситуации в российско-украинской войне.

"Вспомните, сначала Китай говорил тезисами Кремля, голосовал на стороне России в ООН, поддерживал сторону Путина. На встрече Си Цзиньпина с Путиным в Москве китайский лидер четко заявил о недопустимости применения и распространения ядерного вооружения. Что сделал Путин? Пренебрегая всеми договоренностями, начал размещать тактическое ядерное оружие на территории Беларуси. Таким поступком он продемонстрировал Пекину свою ненадежность как политического партнера. Обратите внимание, сразу после этого у Си состоялись встречи с лидерами Европы, в частности президентом Франции Макроном", — отмечает он.

По словам эксперта, телефонный разговор двух лидеров означает, что Китай не занимает сторону РФ. Он напоминает, что в 12 пунктах мирного плана Пекина на первом месте стоит именно уважение к суверенитету всех стран.

А вот политтехнолог Сергей Гайдай говорит, что разговор между Зеленским и Си не больше, чем формальность. "Вспомните, китайский лидер на встрече с Путиным обещал, что будет говорить с Украиной, собственно это и происходит. Этот контакт не означает, что теперь мы будем дружить с Китаем, у них свои цели — большая война с США, которую они ведут по всем фронтам". В этой ситуации Пекину лучше иметь ослабленную Россию", — аргументирует он.

При этом Гайдай уверен: Китай не видит Украину субъектом мировой политики, скорее, объектом под влиянием США или РФ, и исходя из этого и будет строить свою политику.

"Мировому сообществу следует понять, что угроза Путина, с которой столкнулись, маленькая по сравнению с Китаем. Новая мировая война может начаться с определенного решения именно в Пекине, они имеют для этого мощные возможности. В отличие от России, китайская экономика сильна, страна обладает технологиями и накачана деньгами Запада", — добавляет он.

За столом переговоров Китай пытается обеспечить паузу для России

Эксперт по вопросам Восточной Азии, магистр внешней политики Наталья Плаксиенко-Бутырская говорит Фокусу, что разговор длиной в час не такой и длительный, чтобы выслушать и поделиться мыслями с момента начала полномасштабного вторжения.

"Президент Китая 3,5 часа разговаривал с Путиным только в частном разговоре. А до этого было их несколько", — отмечает она. И продолжает: "Украине важно было озвучить свое видение хода войны и ее окончания, ведь раньше Китай озвучил свою позицию по урегулированию так называемого украинского кризиса".

Но, по ее словам, этот разговор начался не случайно именно в это время. Китай пытается играть миротворческую роль и формирует за спиной Украины объединения стран, которые должны склонять к миру.

"Я поймала такое мнение в китайских медиа, что Китай стоит на мирной стороне и не подливает масла в огонь. То есть накануне контрнаступления, когда наши партнеры нам согласились давать оружие, и у Украины есть шансы хорошо пройти это контрнаступление, на него все полагаются, появляется Китай со своей инициативой о мирном урегулировании и мирных переговорах, планирует отправить своего представителя", — аргументирует она.

В этом контексте интересна позиция китайского издания Xinhua, которое сообщает, что Си склонял Зеленского к диалогу и переговорам: "Диалог и переговоры являются единственным жизнеспособным выходом из "украинского кризиса", а в ядерной войне никто не выиграет".

Другими словами, стремление Китая — усадить Украину за стол переговоров. И это происходит в тот момент, когда России очень нужна передышка.

На связи с ЕС: ослабить отношения европейцев с Вашингтоном

"Вероятно, Китай предлагает какой-то вариант возвращения территорий через мирный план и свои близкие отношения, — продолжает Плаксиенко-Бутырская. — Я, например, вижу такую вероятность".

Причина: Китай пытается наладить свои отношения с ЕС. Ему уже удалось в известной степени убедить президента Франции Эммануэля Макрона, что в Европейском союзе нужно больше автономии.

"Речь идет об обработке определенных стран для раскола с США, — говорит эксперт. — Впрочем, неосторожность их посла Китая во Франции вызвала очень серьезную бурю и поставила под сомнение вообще любую позицию Китая, а от наших партнеров из центральной и восточной Европы прозвучали сомнения о том, что Китай вообще может играть роль мирного регулятора, миротворца".

Напомним, несколько дней назад посол Китая во Франции Лу Шайу подверг сомнению суверенитет стран бывшего СССР. По его словам, эти страны "не имеют эффективного статуса в международном праве", потому что нет соответствующего международного соглашения, которое ратифицировало их статус. Кроме того, он сказал, что Крым был "российским сначала". Официальный Пекин уточнил: "уважают независимость стран бывшего Советского союза и, позиция Пекина в этом вопросе неизменна".

Окно возможностей для Китая закрывается. В ЕС звучит много призывов, что нужно менять стратегию по отношению к Китаю. Поэтому ему важно демонстрировать свои возможности — сыграть роль миротворца и показать себя активным игроком, прежде всего в глазах ЕС. Поэтому можно предположить, что этот разговор с Зеленским именно потому так быстро состоялся.

Обмен дипломатическими представителями с Китаем

Между тем, МИД Китая сообщил о делегировании в Киев специального представителя правительства по вопросам Евразии Ли Хуэя — "для углубленного общения со всеми сторонами относительно политического урегулирования "кризиса" в Украине".

Ли – бывший посол КНР в России.

"Раз он возглавляет это направление, значит — оно хорошо разбирается в РФ, — продолжает эксперт по вопросам Восточной Азии Наталья Плаксиенко-Бутырская. — Это не что-то странное, потому что часто в азиатских странах практиковалось назначение на должности в постсоветское пространство людей, которые работали в Москве, а значит, знали русский язык и регион. В данном случае этот человек возглавляет департамент евразийского направления, покрывает его и регион, поэтому его отправляют для встречи. Они взяли дипломата низшего уровня, сюда не едет министр иностранных дел. Даже в этом случае они не направили в Украину дипломата высшего уровня. Так что это только начало этих переговоров".

А вот украинская сторона подобрала посла, который является достаточно высоким, учитывая его предыдущие ранги.

В настоящее время речь идет о долгожданном назначении на должность Павла Рябикина. Он бывший народный депутат трех созывов (дважды беспартийный, один раз от УДАРа), гендиректор аэропорта Борисполь (в 2017-2020 гг.), председатель Государственной таможенной службы (в 2020-2021 гг.) и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности (в 2021 –2023 гг.). При этом у Рябикина есть опыт работы в дипломатическом учреждении: в 2009-2010 годах он был послом в Королевстве Дания.

"Это свидетельствует о том, что Украина к кандидатуре посла подходила очень тщательно. У него есть министерский бэкграунд. Учитывали очевидно специфику Китая, подумали, что там нужен человек, имеющий определенные регалии в глазах Китая, чтобы воспринимали с большим статусом", — добавляет Плаксиенко-Бутырская.

Назначение посла для Украины важно — должен быть дипломат, который будет доносить мнение страны, но, очевидно, на серьезные решения он влиять не будет. Эксперты отмечают, что в Пекине уже много лет существует российская монополия на дипломатию, учитывая очень близкие отношения китайского лидера с Путиным и РФ и вообще взаимодействие Россия-Китай и противоречие Китай-США.

Тем временем в Белом доме благосклонного отреагировали на телефонный разговор Зеленского и Си, однако выразили сомнение, что пока неясно, даст ли этот разговор импульс миру.

Сейчас эксперты говорят, что делать выводы из разговора двух лидеров еще рано. Как и надеяться на миротворческие способности Китая. После встречи Путина и Си ничего не изменилось – РФ не готова заканчивать военные действия, ее риторика остается агрессивной.