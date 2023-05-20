Трое в лодке и Китай: каким будет альянс США, Японии и Южной Кореи

США, Южная Корея и Япония договорились об обмене разведданными, информацией о запусках северокорейских ракет, об интеграции систем радиолокационных станций, а также об экономическом противостоянии экспансии Китая. В Индо-Тихоокеанском регионе выстраивается новый мощный альянс, и конкретные планы союзников могут обсуждаться уже во время переговоров лидеров трех государств в Хиросиме 19-21 мая.

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Примирение Японии и Южной Кореи и "Вашингтонская декларация"

Премьер-министр Японии Фумио Кисида побывал с официальным визитом в Южной Корее. Это первый официальный визит главы японского правительства за 12 лет. Поездка стала ответом на визит южнокорейского президента Юн Сок Еля в Токио в марте этого года.

Встреча в Токио — это первый важный шаг к нормализации сложных двусторонних отношений между Японией и Южной Кореей. Под руководством президента Юн Сок Еля, который пришел к власти после президентских выборов прошлой весной, Южная Корея взяла курс на улучшение отношений со Страной Восходящего Солнца. Новая консервативная администрация считает правильным сближение с партнером, разделяющим с Сеулом общие интересы безопасности, в частности, относительно северокорейской ядерной угрозы. Таким образом, углубление военно-политического сотрудничества с Японией было объявлено одной из задач южнокорейской внешней политики.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель обменивается рукопожатием с премьер-министром Японии Фумио Кисида. Сеул, 7 мая 2023 года Фото: Getty Images

Уже объявлено о готовности Сеула и Токио укреплять сотрудничество в сфере безопасности в интересах противодействия ракетно-ядерной программе КНДР, но ключевым пунктом совместного заявления стало намерение стран участвовать в тесных консультациях по вопросам региональной безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе и значимость трехстороннего взаимодействия в формате США – Республика Корея – Япония по вопросам безопасности. В этом контексте Юн Сок Ель упомянул "Вашингтонскую декларацию", которую подписали американская и южнокорейская сторона. Документ направлен на сдерживание ракетно-ядерной угрозы со стороны КНДР и не исключает присоединения Японии.

Кстати, подводя недавно итоги первого года своего правления, Юн Сок Ель выделил улучшение отношений с Японией, укрепление альянса с США, "Вашингтонскую декларацию" и усиление трехстороннего сотрудничества США, Южной Кореи и Японии в области безопасности.

Ось и спицы. Как могут взаимодействовать Вашингтон, Сеул и Токио

Связующим звеном и ключевым драйвером создания треугольника Вашингтон — Сеул — Токио выступают США, для них трехсторонний союз может стать одной из опор архитектуры безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе.

Одной из стратегий внешней политики США является так называемая система "оси и спиц". В ее основе лежат двусторонние договоры США с союзниками в регионе: Японией, Республикой Корея, Филиппинами, Таиландом, Тайванем. Ось — это сами Соединенные Штаты, чьи договоры со стратегическими союзниками в регионе уподоблены "спицам". Подобная система — антипод "сетевого" стратегического союза на принципах равноправного участия и коллегиальности при принятии решений, как это устроено, например, в НАТО.

В последние годы, особенно при администрации Джо Байдена, система "оси и спиц" стала дополняться сетью малых многосторонних форматов — это Четырехсторонний диалог по безопасности (QUAD), включающий Австралию, Индию, США и Японию, а также AUKUS, состоящий из Австралии, Великобритании и Соединенных Штатов. Теперь сеть может расшириться за счет нового формата: США, Япония, Республика Корея.

Торговые войны и полупроводники. Почему США заинтересованы в партнерстве с Японией и Южной Кореей

Для США наибольшим вызовом в регионе представляется не столько ракетно-ядерная угроза со стороны КНДР, сколько рост влияния Китая. Потому и первостепенной задачей является не военно-политическая консолидация союзников, а экономическая. Защита цепочек поставок, минимизация технологической зависимости партнеров США от Китая имеют приоритетное значение для Вашингтона, в связи с чем приоритетно взаимодействие экономик трех государств (США, Япония, Южная Корея) в рамках IPEF (Индо-Тихоокеанская экономическая платформа для процветания), образование технологического альянса Chip4 (США, Тайвань, Южная Корея, Япония) и устранение барьеров в двусторонних торговых связях Сеула и Токио, накопленных за последние несколько лет.

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В частности, имеются в виду последствия торговой войны 2019 года, когда Япония исключила Южную Корею из "белого списка" стран, предусматривающего упрощенный порядок контроля над экспортом, а также ввела ограничения на экспорт в Южную Корею трех видов материалов, используемых при производстве полупроводников: фтористого водорода, фторированного полиамида и фоторезистор. Сеул, со своей стороны, подал жалобу в ВТО на введенные Японией ограничения. Сейчас, после двух встреч Фумио Кисиды и Юн Сок Еля, запущен процесс устранения этих проблем.

Вашингтон намерен активнее привлекать Южную Корею для сотрудничества в сфере полупроводников, в частности, в рамках формата Chip 4 (США, Республика Корея, Тайвань и Япония) как инструмента для ограничения Пекина от технологий. В феврале этого года Южная Корея, Соединенные Штаты и Япония провели первую сессию недавно созданного диалога по экономической безопасности. Стороны обсудили сотрудничество в области новых и ключевых технологий, таких как квантовые, био- и космические технологии, а также стабилизацию цепей поставок полупроводников, аккумуляторов и критически важных минералов.

На суше и на море: взаимодействие США, Японии и Кореи в военной сфере

Однако при наличии экзистенциальной для Сеула и Токио угрозы со стороны Северной Кореи трехстороннее взаимодействие в военной сфере также активизировалось в последнее время. В прошлом году впервые за пять лет прошли противолодочные учения США, Республики Кореи и Японии. В прошлом месяце Южная Корея, США и Япония развернули в международных водах Японского моря учения по морской противоракетной обороне. В учениях участвовали более 60 южнокорейских военных самолетов, включая истребители F-35A, F-15K и KF-16, а также около 40 самолетов ВВС США, включая истребители F-16, штурмовики корпуса морской пехоты A-10 и F-35B, реактивные самолеты FA-18. Кроме того, в них были задействованы южнокорейский эсминец Yulgok Yi I, американский ракетный эсминец USS Benfold и японский Atago.

Эсминец ВМС Южной Кореи Yulgok Yi I, авианосец ВМС США USS Nimitz и Umigiri — корабль Морских сил самообороны Японии во время совместных военно-морских учений в международных водах у южнокорейского острова Чеджу. 4 апреля 2023 года Фото: Getty Images

Совместные учения были направлены на углубление сотрудничества в области безопасности и более эффективное противостояние растущим ракетным угрозам со стороны КНДР, сообщили ВМС Южной Кореи. Их целью было повышение оперативной совместимости и комбинированных оперативных возможностей истребителей трех стран.

Разведка и обмен военной информацией: спутники и ракеты

Перспективным форматом сотрудничества в треугольнике США – Южная Корея – Япония может быть обмен разведывательными данными. Мониторинг ракетных испытаний и другой военной активности КНДР — это важная задача для трех стран, и абсолютно логично, что одним из главных результатов встречи Юн Сок Еля и Фумио Кисиды в марте стало решение о возобновлении GSOMIA – Соглашения об обмене военной информацией (General Security of Military Information Agreement) после его заморозки в 2019 г на фоне ухудшения двусторонних отношений.

По данным южнокорейского информагенства Yonhap, США, Южная Корея и Япония договорились о налаживании обмена информацией в режиме реального времени в отношении запусков северокорейских ракет посредством интеграции систем радиолокационных станций Сеула и Токио при посредничестве Вашингтона. Конкретные планы союзников в этой сфере будут обсуждаться на встрече глав оборонных ведомств, которая состоится в начале июня в Сингапуре. Кроме того, этот вопрос будет затронут во время переговоров лидеров трех государств в Хиросиме 19-21 мая.

Джо Байден и Фумио Кисида супругами в Мемориальном парке мира на саммите лидеров G7 в Хиросиме Фото: Getty Images

Предполагается, что главным связующим и координирующим звеном в этом процессе выступит Индо-Тихоокеанское командование США. В частности, Южная Корея, США и Япония смогут немедленно обмениваться информацией, получая доступ к радарам и системам управления и контроля через Индо-Тихоокеанское командование США. Поскольку напрямую подключить радарные системы Южной Кореи и Японии, не являющихся союзниками, невозможно, было решено, что лучше всего будет использовать США как союзника обеих сторон.

На пороге создания нового альянса: сбор данных о Китае и не только

Вполне возможно заключение соглашения между Южной Кореей, Японией и США по обмену данных радиоэлектронной разведки, которое заменит GSOMIA и аналогичные двусторонние договоренности Вашингтона с каждым из двух союзников. Таким образом, потенциально треугольник США – Южная Корея – Япония может функционировать в формате разведывательного альянса наподобие "Five Eyes" (США, Великобритания, Новая Зеландия, Австралия, Канада), которое будет нацелено прежде всего на сбор данных о военной активности КНДР, но, возможно, и информации о маневрах Национально-освободительной армии КНР.

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В этом контексте важно отметить еще одну тенденцию американской внешней политики: наращивание координации между евроатлантическими и азиатскими союзниками США. Еще в 2020 году был инициирован диалог НАТО с Индо-Тихоокеанскими партнерами, в число которых вошли Австралия, Новая Зеландия, Республика Корея и Япония. В 2022 году лидеры четырех государств-партнеров впервые получили приглашение на саммит Североатлантического альянса, который состоялся в июне в Мадриде.

В начале 2023 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе азиатского турне посетил Сеул и Токио. Он заявил о намерении альянса расширять присутствия в регионе, что, судя по всему, планируется делать за счет Японии и Южной Кореи. Это проводится в том числе и в рамках реализации концепции Global NATO — расширение рамок сотрудничества альянса на глобальный уровень.

Таким образом, сегодня можно наблюдать постепенное формирование фундамента для нового объединения в регионе: США, Япония и Южная Корея.

Преждевременно утверждать, какой именно вид в будущем будет иметь это объединение, но можно предугадать многоаспектность: экономический и технологический вектор трехстороннего сотрудничества будет сменяться военно-политическим, ведь наличие в регионе таких угроз как ядерно-ракетная программа КНДР, экспансия КНР в акваториях Южно- и Восточно-Китайского морей (где расположены острова Сэнкаку/Дяоюйдао, спор за которые ведут Япония и Китай), тлеющий конфликт в Тайваньском проливе не могут остаться вне внимания Вашингтона, Сеула и Токио.

Конечно, для формирования полноценного альянса необходимо преодолеть ряд сложностей. Однако, при наиболее благоприятном развитии обстоятельств, союз США, Японии и Южной Кореи станет ключевой составляющей новой архитектуры безопасности в Индо-Тихоокеанскном регионе.

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