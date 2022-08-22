Женщины для утешения, японская каторга и острова Лианкур. Три проблемы Японии и Южной Кореи

Президент Республики Корея Юн Сок Ель, выступая недавно с речью по случаю Дня независимости Кореи, заговорил о нормализации и развитии двусторонних отношений с Японией. Возможно ли это? Да, но это непросто.

Между Японией и Южной Кореей до сих пор стоят три острых проблемы, очень болезненные для корейцев: принудительный труд тысяч вывезенных рабочих, трагедия ианфу — "женщин для утешения" японских солдат, и принадлежность островов Лианкур.

Проблема №1. Каторжный труд корейских рабочих

Речь идет о насильственном вывозе корейцев в Японию на тяжелые работы, такие как добыча угля, выплавка металлов и другие. По данным южнокорейского правительства, императорская Япония за 35 лет оккупации полуострова вывезла на свою территорию около 780 тысяч корейских рабочих.

Основным документом является Базовый договор об отношениях между Японией и Кореей 1965 г. Одновременно с установлением дипломатических отношений между Японией и Южной Кореей было заключено японско-корейское соглашение о праве требования компенсации, согласно которому Япония обещала безвозмездно выплатить Республике Корея $300 млн, и $200 млн в качестве экономической помощи. Также было принято решение, что вопросы прошлого окончательно урегулированы, и Япония более не должна ничего выплачивать корейскому народу. Японская сторона упорно подчеркивает каждый раз, что Базовый договор 1965 г. является полным и окончательным решением вопроса выплаты компенсаций и исторической памяти в целом.

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Однако в 2018 году Верховный суд Республики Корея обязал японские корпорации Nippon Steel & Sumitomo Metal и Mitsubishi Heavy Industries выплатить компенсации южнокорейским рабочим за принудительный труд на их заводах в годы Второй мировой войны. Кроме того, суд постановил, что Базовый договор об отношениях Японии и Кореи 1965 г. не отменял права бывших рабочих требовать компенсации за "преступления против человечности, совершенные японскими компаниями, находившимися в прямой связи с незаконным колониальным правлением правительства Японии, развязавшего агрессивную войну против Кореи". Такое решение ожидаемо вызвало негативную реакцию как в японском правительстве, так и среди японских бизнес-кругов.

Осложнившаяся ситуация привела к "торговой войне" между Японией и Южной Кореей в июле-августе 2019 г. В Южной Корее начались массовые демонстрации, призывающие к бойкоту японских товаров. Это привело к падению продаж некоторых товаров на 80% и более.

[ + – ] Япония предлагает включить золотые шахты на острове Садо в список наследия ЮНЕСКО Фото: Getty Images [ + – ] Корея категорически против такого решения и напоминает, что на золотодобыче использовался рабский труд корейцев Фото: Getty Images

Япония исключила из списка стран с режимом благоприятствования в торговле ("белый список") Республику Корея — единственную азиатскую страну, входившую в этот список до сих пор. Это не могло не повлиять на корейскую экономику: Южная Корея сильно зависела от японского сырья, необходимого для производства полупроводников, которые составляли большую часть в национальной экономике страны. Предлогом для исключения Кореи из списка, в том числе, стала информация о недостаточном контроле экспорта Южной Кореей, так как существовала вероятность передачи Южной Кореей информации и технологий КНДР, Ирану и ОАЭ. Данные не были подтверждены официально, однако некоторые японские СМИ опубликовали эту информацию.

Существовавший прежде в Японии принцип сэйкэй бунри (разделение экономики и политики) был нарушен. В ответ Япония была исключена из южнокорейского "белого списка". Впоследствии конфликт сошел на нет.

Проблема №2. Ианфу — "женщины для утешения"

Японцы говорят — ианфу, корейцы — вианбу. Под этим термином подразумевают женщин (в основном кореянок), принужденных Императорской армией Японии к сексуальному рабству во времена Второй мировой войны.

Помимо кореянок, составлявших большинство среди ианфу, к сексуальному рабству были принуждены китаянки и жительницы других азиатских стран, оккупированных Японией, а также голландки, захваченные японцами в Индонезии — тогдашней колонии Нидерландов. В англоязычной литературе принят термин comfort women.

[ + – ] Ианфу — женщины и девушки, которых заставляли "обслуживать" солдат японской Императорской армии Фото: Getty Images

Южная Корея требует от Японии официальных извинений за жестокое обращение с "женщинами для утешения", а также материальной компенсации нескольким десяткам таких женщин, оставшихся в живых. Япония настаивает на том, что проблема ианфу была решена в 1965 г. при подписании договора о нормализации отношений между Японией и Южной Кореей.

В 90е годы проблема стала достоянием широкой общественности после публикации воспоминаний одной из ианфу. Вскоре после публикации три кореянки подали в японский суд иск на правительство страны. В 1995 г. для предоставления компенсаций жертвам был создан Фонд женщин Азии. Средства частично предоставлялись японским правительством, и бывшие ианфу/вианбу могли получить через него около 5 млн иен каждая.

[ + – ] Похороны Пак Сон-Ву, одной из жертв политики "ианфу", стали поводом для масштабного митинга в Сеуле Фото: Getty Images

В декабре 2015 г. Япония и Южная Корея на уровне министров иностранных дел (тогда Фумио Кисида и Юн Бенсе) подписали соглашение об урегулировании этого вопроса. Помимо того, что тогдашний премьер Синдзо Абэ принес извинения в этом документе, соглашение также предусматривало выплату Японией "женщинам для утешения" 1 млрд йен. Потому, в Токио считают, что и этот вопрос решен.

Однако препятствием к реализации соглашения стали разногласия по поводу бронзовой статуи корейской девушки, установленной перед посольством Японии в Сеуле. По замыслам установивших ее южнокорейских общественных организаций, скульптура должна олицетворять "женщин для утешения и успокоения". Токио последовательно добивается перенесения статуи в другое место.

Установка в конце 2016 г. еще одной статуи ианфу перед Генеральным консульством Японии во втором по значению южнокорейском городе Пусан настолько накалила отношения между Токио и Сеулом, что на родину был временно отозван посол Японии в Южной Корее.

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В 2017 году на официальный банкет в Сеуле в честь американского президента Дональда Трампа была приглашена Ли Ен Су, которая в Южной Корее воспринимается как живое олицетворение ианфу. Ли Ен Су в 2007 г. выступила в Палате представителей американского конгресса с рассказом о пережитом во время Второй мировой войны. Под впечатлением от услышанного палата приняла резолюцию, требующую от японского правительства извинений перед бывшими "женщинами для утешения". В Сеуле пояснили, что цель приглашения Ли Ен Су на банкет с Трампом заключалась в том, чтобы привлечь к проблеме ианфу внимание Соединенных Штатов.

Пика напряженности в связи с проблемой ианфу отношения между двумя странами достигли в начале 2019 г. из-за интервью спикера Национального собрания Республики Корея Мун Хи Сана для Bloomberg, в котором он потребовал от императора Японии Акихито извиниться перед корейскими "женщинами для утешения" перед тем, как уйдет с престола в конце апреля того же года, что вызвало крайне негативную реакцию в Токио.

Таким образом, нагнетание ситуации, зачастую, исходит от корейской стороны. Потому, смягчение риторики и снятие вопроса с повестки дня может стать решением вопроса. Во всяком случае, в краткосрочной перспективе на период президентства Юн Сок Еля.

Проблема №3. Территориальный спор за острова Лианкур

Скалистые островки, расположенные на одинаковом расстоянии от Корейского полуострова и японского острова Хонсю, называют в Южной Корее Токто, а в Японии – Такэсима.

Острова находятся под юрисдикцией Сеула с 1952 года, который активно занимается хозяйственным освоением островов: восстанавливает флору и фауну островов, развивает инфраструктуру (там построены сторожевой пост морской полиции, причалы, маяк, завод по опреснению морской воды, вышка связи, дизельная станция, общежитие для полицейских и других служащих, а также жилое помещение для рыбаков) и т.д.

[ + – ] Острова Лианкур (Токто, Такэсима) расположены на равном расстоянии от берегов Японии и Южной Кореи Фото: Википедия

[ + – ] Острова Лианкур — это просто небольшие скалы, равноудаленные от берегов Южной Кореи и Японии. И повод для затяжного территориального конфликта Фото: Getty Images

Чтобы был ясен масштаб принципиальности, отметим: Япония выразила протест, когда появилась информация, что на банкете по случаю посещения Южной Кореи с официальным визитом американского президента Д. Трампа в начале ноября 2017 г. было подано блюдо с наименованием "Креветки Токто". В следующем, 2018, году, во время межкорейского саммита японцы выразили протест из-за десерта, который подавали во время встречи Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына. Это был манговый мусс с табличкой из белого шоколада, на которой была изображена карта единой Кореи с включенными в ее состав спорными островами.

[ + – ] Протесты перед посольством Японии в Сеуле Фото: Getty Images [ + – ] А это — японские активисты, которые убеждены, что острова Лианкур принадлежат Японии Фото: Getty Images

Японцы однозначны в своей позиции несмотря на обнадеживающие заявления о желании нормализовать двусторонние отношения, которые делал японский премьер Фумио Кисида после победы на выборах Юн Сок Еля. В новой редакции "Голубой книги дипломатии" 2022 года четко указано, что острова являются японской территорией в соответствии с нормами международного права.

Потому решение вопроса, вероятно, будет состоять в "замораживании" спора, как это произошло в случае с Курильскими островами в японско-российских отношениях: острова будут находиться под юрисдикцией Южной Кореи, а в Токио будет продолжать настаивать на их исторической принадлежности Японии.

Так можно ли простить "ошибки прошлого"?

В Южной Корее политические элиты, особенно демократы, то есть левые (а в Южной Корее именно левые являются националистами), придерживаются антияпонской риторики, разгоняя тему исторического прошлого и трагедии колониализма, подстрекая общество и поддерживая антияпонские настроения.

В Японии тоже имеются люди, настроенные по отношению к корейцам враждебно, но таковых немного. Политическая элита Японии открыта к взаимодействию с Южной Кореей. В Токио говорят: мы извинились, мы заплатили, сколько еще можно ворошить прошлое?

[ + – ] 15 августа Корея отпраздновала 77-летие окончания японской оккупации Фото: Getty Images [ + – ] В Японии 15 августа отмечают День памяти окончания войны или День траура по погибшим и мольбы за мир. Эти люди стоят возле храма Ясукуни с фотокопиями старых газет, рассказывающих о военных действиях Императорской армии в Корее и Китае как о героических событиях Фото: Getty Images

А в Сеуле прошлое отпускать не хотят. Зачастую из-за внутриполитической обстановки, чтобы сместить фокус внимания с существующих социально-экономических проблем на внешний раздражитель или чтобы мобилизовать электорат. Это также и вопрос национального самосознания для южных корейцев (но в большей степени — старшего поколения), потому любые маневры, предусматривающие налаживание отношений с Японией зачастую встречают критику со стороны общественности.

Однако с приходом новой консервативной администрации между Японией и Южной Кореей наметилось некое потепление, о чем свидетельствуют и участившиеся двусторонние контакты.

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Но если вопросы принудительного труда и "женщин для утешения" медленно, но верно решаются и есть шанс на урегулирование, то вопрос островов Такэсима/Токто в тупике. Японцы остаются принципиальны и во всех стратегических документах (Голубой книге дипломатии, Белой книге обороны) указывают острова как принадлежащие японскому государству, в ответ на что южнокорейская сторона выражает решительный протест.

Однако у Японии и Южной Кореи нет иных опций: угроза северокорейской ракетно-ядерной программы, угроза экспансии Китая требуют кооперации двух соседних государств, которых объединяет также наличие союзнических отношений с США.

Стабилизация двусторонних отношений, формирование некоего геополитическое треугольника США — Япония — Южная Корея при более активном взаимодействии Токио и Сеула в сфере обороны однозначно позволит сдерживать распространение влияния КНР в регионе.

[ + – ] Некоторое потепление в отношениях Японии и Южной Кореи все-таки наметилось. На фото: дипломаты двух стран пожимают друг другу руки после совместной пресс-конференции в Министерстве иностранных дел в Сеуле Фото: Getty Images

Оптимальным вариантом было бы возобновлять экономическое сотрудничество, реабилитировать GSOMIA (Соглашение об обмене информации в военной сфере), а исторические вопросы решать по мере возможности. Но решать их придется, идя на взаимные уступки — это что касается проблемы наемных рабочих и ианфу. Вопрос принадлежности островов в среднесрочной перспективе останется замороженным.

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